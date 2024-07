Δημόσιοι υπάλληλοι καταρτίζονται από τη Google για την Τεχνητή Νοημοσύνη

ξεκίνησαν ήδη 500 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, με στόχο την εξοικείωσή τους με αυτήν και την ενίσχυση των γνώσεων τους. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με τίτλο «Al for All», πραγματοποιείται από το υπουργείο Εσωτερικών,και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ενώ από τον Σεπτέμβριο το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ημερίδες από εξειδικευμένους και έμπειρους εκπαιδευτές της Google. Οι δύο από αυτές θα απευθύνονται στους δημοσίους υπαλλήλους συνολικά και ξεδιπλώνονται μέσα από τις θεματικές ενότητες «Ενισχύστε την Παραγωγικότητά σας με την Τεχνητή Νοημοσύνη (Al)» και «Μέθοδοι επίλυσης Προβλημάτων». Η τρίτη ημερίδα με θέμα «Ηγεσία για την Ψηφιακή Εποχή» αφορά στελέχη που έχουν θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα., που είναι μέρος μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ΑΙ στην Ελλάδα (AI Skilling Initiative in Greece) και ανακοινώθηκε στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στοχεύει στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, προσβάσιμων σε όλους. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας Grow with Google. Αφορμή για αυτό το πρόγραμμα ήταν η οικονομική έκθεση που διεξήγαγε η Implement Consulting Group για λογαριασμό της εταιρείας, η οποία κατέγραψε ότι η εκτενής υιοθέτηση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 10-12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μία συνεισφορά που θα αποτυπωθεί σε περίπου δέκα χρόνια από τώρα, όταν η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να έχει ενσωματωθεί πλήρως στην παραγωγική διαδικασία και οικονομία.Η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ανέφερε σχετικά ότι «η ενίσχυση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε περήφανοι που στο πλευρό μας βρίσκονται τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Google, με τη στήριξη της οποίας ενισχύουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των υπαλλήλων, μειώνουμε αποφασιστικά τη γραφειοκρατία και έτσι στρέφουμε το έμψυχο δυναμικό του Δημοσίου σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες, αυτές που έχουν ανάγκη όλοι οι πολίτες. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές της ημερίδας».«Είναι γεγονός πως η Τεχνητή Νοημοσύνη διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, αλλάζοντας τα δεδομένα στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών και προσφέροντας πληθώρα από οφέλη για όλους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στους προγραμματιστές, τις επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλους οργανισμούς να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτοποριακά προϊόντα και να επιλύσουν σύνθετες προκλήσεις. Μόνο εάν συνεργαστούμε μπορούμε να αναπτύξουμε την ΑΙ με υπευθυνότητα. Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, που ο δημόσιος τομέας παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ευημερία, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα», σημείωσε η Head of Marketing της Google για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μαρία Φουντά.