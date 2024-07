Προεδρικό Μέγαρο: Εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας – Ανοιχτός για το κοινό ο κήπος

Ο κύκλος με την κιμωλία - Μ. ΧατζιδάκιΈξι τραγούδια σε χορωδιακή επεξεργασία Γιώργου ΚουρουπούΤέσσερις στρατηγοίΑνάγκη να σε πάρω εγώΜια φορά κι έναν καιρόΕμβατήριο για λεηλασίεςΤην ώρα που ο λεβέντηςΟ κόσμος όλος έγινε άνω - κάτωCasta Diva μεταγραφή για σόλο φλάουτο και σύνολο εγχόρδων - V. BelliniReverie σε παλαιό στυλ (μεταγραφή για σύνολο μουσικής δωματίου) - Ν. ΣκαλκώταΤην πόρτα ανοίγω το βράδυ (μεταγραφή για σόλο βιολοντσέλο του Αλέξανδρου Μποτίνη) - Μ. ΘεοδωράκηΒρέχει στη φτωχογειτονιά (Συνοικία το όνειρο) - Μ. ΘεοδωράκηΘέμα από τη Λίστα του Σίντλερ για βιολί και σύνολο - J. WilliamsΠέντε ελληνικοί χοροί - Ν. ΣκαλκώταΧορός αρ. 2 opus 71 - A. DvořákΟι δρόμοι της φωτιάς - Β. ΠαπαθανασίουΗ δική μου πατρίδα - M. Τόκα / Ν. Γιασίν / Ε. ΠαιονίδουΤσάμικος - Μ. Χατζιδάκι / Ν. ΓκάτσουΆρνηση - Μ. Θεοδωράκη / Γ. ΣεφέρηΣτου Όθωνα τα χρόνια - Στ. Ξαρχάκου / Ν. ΓκάτσουΑν σ' αρνηθώ - Μ. Πλέσσα / Δ. ΣτρατηγοπούλουΑς κρατήσουν οι χοροί - Δ. ΣαββόπουλουNever on Sunday - Μ. ΧατζιδάκιΠοιος πληρώνει τον βαρκάρη - Γ. ΜαρκόπουλουΠροσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου - Γ. Μαρκόπουλου / Μ. ΣταυρακάκηΜπήκαν στην πόλη οι οχτροί - Γ. Μαρκόπουλου / Γ. ΣκούρτηΔρόμοι παλιοί - Μ. Θεοδωράκη / Μ. ΑναγνωστάκηΧρυσοπράσινο φύλλο - Μ. Θεοδωράκη / Λ. ΜαλένηΓειά σου χαρά σου Βενετιά - Στ. Ξαρχάκου / Ν. ΓκάτσουΣαν τον καραγκιόζη - Δ. ΣαββόπουλουΘαλασσογραφία - Δ. ΣαββόπουλουΠολεμικής ΑεροπορίαςΒαλς των χαμένων ονείρων - Μ. ΧατζιδάκιΠροσευχή - Χ. ΑλεξίουΑν θυμηθείς τ' όνειρό μου - Μ. ΘεοδωράκηΤο φεγγάρι είναι κόκκινο - Μ. ΧατζιδάκιΌμορφη πόλη - Μ. ΘεοδωράκηMy Way - C. FrancoisLa Vita e Bella - N. PiovaniΜην τον ρωτάς τον ουρανό - Μ. ΧατζιδάκιΣτρώσε το στρώμα σου για δυο - Μ. Θεοδωράκη / Ι. ΚαμπανέλληΓειτονιά των αγγέλων - Μ. Θεοδωράκη