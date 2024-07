Ολυμπιακοί Αγώνες «Παρίσι 2024»: Θα είμαστε εκεί!

Sponsored ContentΕπιτέλους, η ώρα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 πλησιάζει. Σαν να μην πέρασε στιγμή από τότε που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά, εξακολουθούν να τραβούν την προσοχή του κοινού, να προκαλούν ενθουσιασμό και θαυμασμό. Εντυπωσιακές τελετές έναρξης και λήξης, κορυφαίοι αθλητές, απίστευτα ρεκόρ και συγκινητικές στιγμές είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τους Αγώνες.Φέτος, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς αναμένεται να γράψει ιστορία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού θα περιλαμβάνουν μια μεγαλειώδη τελετή έναρξης εκτός σταδίου - από το Βοτανικό Κήπο μέχρι το Τροκαντερό -, αγωνίσματα κολύμβησης στο Σηκουάνα, αγωνίσματα ιππασίας στις Βερσαλίες και πολλά ακόμη. Αυτοί οι Αγώνες θα είναι διαφορετικοί!Τα καλά νέα είναι ότι το Eurosport έχει κρατήσει θέση στην πρώτη σειρά για να απολαύσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» μέσα από το Vodafone TV. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να χαρούμε τη δράση μέσα από 820 ώρες αθλητικού περιεχομένου στα 7+1 pop up κανάλια Eurosport που θα βρούμε αποκλειστικά στο Vodafone TV. Θα παρακολουθήσουμε μια εκτεταμένη κάλυψη αγώνων τένις, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, και πολεμικών τεχνών, αλλά και την πορεία των Ελλήνων αθλητών. Θυμίζουμε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 101 αθλητές και αθλήτριες (42 γυναίκες, 59 άνδρες) σε 17 αθλήματα.Τα 7+1 Eurosport pop up κανάλια θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα πακέτα Vodafone TV από τις 18/07/2024 έως και τις 14/08/2024, στις θέσεις 503-510 του οδηγού προγράμματος των καναλιών. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα θέασης στη γλώσσα προτίμησής τους (ελληνικά ή αγγλικά), επανεκκίνησης τηλεοπτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη (restart) και θέασης τηλεοπτικού προγράμματος για 7 ημέρες από την ημερομηνία προβολής του (catch-up 7 ημερών).Συντονιζόμαστε και ξεκινάμε! Μάθε περισσότερα εδώ Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., και πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.