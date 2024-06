Τουρκία: Navtex για εργασίες σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης - Η απάντηση της Ελλάδας

MEDITERRANEAN SEA 1. CABLE LAYING OPERATION, BY C/STELIRI (IMO 9105889) BETWEEN 01-21 JUL 24 IN THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN AREA BOUNDED BY;34 02.53 N-027 14.13 E33 56.78 N-031 21.55 E33 56.06 N-031 24.88 E33 57.80 N-031 30.53 E34 33.49 N-031 20.07 E34 41.59 N-030 09.03 E34 45.98 N - 028 50.21 E34 32.85 N-027 45.01 E34 18.50 N-027 25.61 E34 06.07 N-027 09.88 EWIDE BERTH REQUESTED.2. CANCEL THIS MESSAGE 212059Z JUL 24.ZCZC HA76250010 UTC JUN 24IRAKLEIO RADIO NAVWARN 576/24MEDITERRANEAN SEAUNDERWATER CABLE INSTALLATION WILL BECARRIED OUT BY VESSEL C/S 'TELIRI'FROM 25 JUN 24 UNTIL 23 JUL 2434-36.93N 028-57.63E34-36.95N 028-57.98E34-37.01N 028-58.77E34-36.96N 028-59.97E34-36.54N 029-09.67E34-35.36N 029-20.52E34-35.54N 029-29.97E34-35.56N 029-30.73E34-34.56N 029-36.52E34-34.99N 029-43.12E34-35.27N 029-47.48E34-36.67N 029-53.20E34-37.30N 029-55.76E34-37.08N 029-59.98E34-36.67N 028-46.90E34-35.50N 028-44.08E34-35.36N 028-43.76E34-35.12N 028-43.18E34-33.64N 028-36.53E34-32.99N 028-30.39E34-32.95N 028-29.97E34-31.92N 028-20.28E34-31.65N 028-17.74E34-31.45N 028-14.21E34-31.05N 028-07.37E34-30.68N 028-06.19E34-29.94N 028-03.86E34-28.70N 027-59.97E34-26.98N 027-54.58E34-26.30N 027-52.86E34-25.79N 027-51.56E34-23.45N 027-45.61E34-21.73N 027-42.53E34-19.50N 027-38.52E34-19.06N 027-37.83E34-18.61N 027-37.14E34-14.45N 027-30.63E34-14.20N 027-29.97E34-13.19N 027-27.36E34-13.01N 027-26.90E34-10.38N 027-23.69E34-10.06N 027-23.30E34-07.68N 027-20.39E34-04.31N 027-16.29E34-02.34N 027-13.89E34-01.64N 027-13.04E34-01.00N 027-12.26E34-01.00N 027-12.26E33-59.47N 027-11.25EINSIDE HELLENIC CONTINENTAL SHELFAND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONEWIDE BERTH REQUESTEDCANCEL THIS MSG ON 232200 UTC JUL 24NNNN