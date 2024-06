Η καινούργια «πράσινη πόλη» του Ελληνικού γεννιέται

Τα έργα κατασκευής του Riviera Tower

Τα έργα για την υπογειοποίηση της παραλιακής λεωφόρου

Στη μεγάλη αστική ανάπλαση του The Ellinikon ούτως ή άλλως προβλέπεται στο masterplan η φιλοξενία σχολείων με υβριδικό πρόγραμμα σπουδών, εθνικό και διεθνές (International Baccalaureate - ΙΒ) με βαθμίδες από την προσχολική αγωγή έως το Λύκειο και με έναν αριθμό μαθητών 1.500-1.700 ανά σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό ήδη ανακοινώθηκε προ μηνός η οριστικοποίηση της συμφωνίας με τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα Α.Ε. - CGS που θα αναλάβουν την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Εθνικό και. LAMDA Development και CGS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, αρχικής διάρκειας 30 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 30 έτη, με το μίσθωμα της μακροχρόνιας μίσθωσης να προβλέπεται ότι θα καθορίζεται ετησίως βάσει του κύκλου εργασιών που θα επιτυγχάνεται σε κάθε ημερολογιακό έτος, ενώ η έναρξη λειτουργίας του CGS at The Ellinikon αναμένεται τον Σεπτέμβριο 2027.Αντίστοιχα, το σκεπτικό της πλευράς Προκοπίου στηρίζεται στη δημιουργία ενός ακόμη εμβληματικού ιδιωτικού σχολείου με διεθνές πρόγραμμα σπουδών καλύπτοντας ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς για τους Ελληνες αλλά και λόγω της σημαντικής αύξησης των ξένων κατοίκων των νοτίων προαστίων τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, η απευθείας συμφωνία με τη LAMDA Development έρχεται μετά την απόφαση του Κολλεγίου Αθηνών τον περασμένο Φεβρουάριο να μην προχωρήσει τελικά το πλάνο για ίδρυση σχολείου εντός της έκτασης του Ελληνικού, ένα πλάνο στο οποίο ο Γιώργος Προκοπίου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, είχε ταχθεί υπέρ. Εξ ου και η πλευρά του εφοπλιστή προχωρά τώρα σε διαφορετική βάση και με μια πιο συνολική επενδυτική πρωτοβουλία αξιοποίησης 220 στρεμμάτων εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, που θα περιλαμβάνει από εκπαιδευτικές χρήσεις μέχρι γραφεία και κατοικίες.Σημειωτέον ότι, εκτός από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με βάση το masterplan, το The Ellinikon προβλέπεται ότι θα στεγάζει και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος με σύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυασμό με έναν Κόμβο Καινοτομίας σχεδιασμένο για να προσελκύει Ελληνες και ξένους φοιτητές, ψηφιακούς νομάδες και νέους επαγγελματίες, με μια πρόβλεψη από 5.000 με 10.000 φοιτητές ετησίως, Ελληνες και από το εξωτερικό.Στο πλαίσιο αυτό, ήδη το επιτελείο της, κατά τις πληροφορίες, πραγματοποιεί επαφές, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η κατάληξη, με ξένο ίδρυμα για την παραχώρηση έκτασης για την ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου, για πάνω από 20.000 τ.μ. εντός του mega project που θα αφορά πλήρες campus, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια κ.ο.κ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περίπτωση της οριστικοποίησης της συμφωνίας είναι πολύ πιθανό οι ανακοινώσεις να γίνουν μέχρι το φθινόπωρο και να προχωρήσει αντίστοιχα και αυτοτελές project φοιτητικών σπιτιών εντός της έκτασης είτε αυτόνομα, από την ίδια τη LAMDA Development, είτε ακόμη και σε συνεργασία με τρίτο εταίρο.Ενδιαφέρον (και) σε αυτό το κομμάτι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φέρεται να έχει εκδηλώσει και η πλευρά Προκοπίου -στην ιδιοκτησία της οποίας έχουν περάσει και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά-, έχοντας τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη να δοθεί εκ νέου προσοχή στην ελληνική ναυπηγική εκπαίδευση αλλά και τη γαλάζια οικονομία, με τον όποιο σχεδιασμό να έρχεται σε επόμενο στάδιο.Από πλευράς της LAMDA, η συμφωνία με την οικογένεια Προκοπίου εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρηματικού πλάνου και της επιδίωξης του ομίλου για επιμέρους συνεργασίες με φόντο το Ελληνικό, σε μετοχικό επίπεδο ή και στο κομμάτι των αναπτύξεων με στόχο την απομείωση του ρίσκου, με δεδομένες και τις μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες του έργου.Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν σταδιακά εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οι Voxcove Holdings (10%, στο τέλος 2017 ως κοινή επένδυση των ομίλων Π. Γερμανού και της οικογένειας Κάτσου), Brevan Howard & Partners (6,4%), EBRD (1,8%) Aegean Airlines (1,7%) κ.ά.Σε ό,τι έχει να κάνει με επιμέρους αναπτύξεις εντός της έκτασης, πέραν της mega επένδυσης του «Hard Rock Hotel & Casino Athens», ο όμιλος έχει συνάψει κοινοπραξίες με την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. («», πρώην «Hilton» Αθηνών) για δύο ξενοδοχεία πολυτελείας και «επώνυμες» κατοικίες σε μια επένδυση άνω του μισού δισ. ευρώ, αλλά και την Brook Lane Capital για τον Πύργο Μεικτής Χρήσης, επίσης επένδυσης ύψους 500 εκατ. ευρώ με πολυτελές ξενοδοχείο και επώνυμες κατοικίες και με ένα «ηχηρό» αρχιτεκτονικό όνομα που αναμένεται να ανακοινωθεί προσεχώς. Μάλιστα, για τον νέο Πύργο Μεικτής Χρήσης, ύψους περίπου 150 μέτρων και περίπου 40 ορόφων με ορίζοντα παράδοσης το 2028, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατοικίες θα ξεκινήσουν να βγαίνουν στην αγορά από το τέλος του τρέχοντος έτους και μετά.Αντίθετα, οι πωλήσεις, με μεγάλο ενδιαφέρον και από το εξωτερικό και τιμές που έχουν σκαρφαλώσει κατά τις πληροφορίες ακόμη και πάνω από τα 25.000 ευρώ ανά τ.μ., είναι σε εξέλιξη στο πολυτελές συγκρότημα των 20 κατοικιών που έχει ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσει η εισηγμένη Επενδυτική Ακινήτων Orilina Properties AEEΑΠ.Οι πρώτες κατοικίες θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες μέσα στο 2026, ενώ σε συνέχεια της συμφωνίας με τη LAMDA, η Orilina θα αναπτύξει και την ιδιωτική λέσχη, σε μια επένδυση που μαζί με τα σπίτια θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ, με βασικό μέτοχο την Brevan Howard, διατηρεί ενδιαφέρον και για άλλα έργα -οικιστικά κυρίως- εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου.Από πλευράς της, η LAMDA έχει υπογράψει συμφωνίες με τον όμιλο Fourlis για το εμπορικό πάρκο που θα αναπτύξει ο τελευταίος άνω των 70 εκατ. ευρώ έχοντας κι ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας με τον όμιλο, ενώ στις πιο πρόσφατες συμφωνίες εντάσσεται και αυτή στον τομέα της υγείας για το «Healthcare Park» του Ελληνικού με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Η κοινοπραξία των ομίλων Ιατρικού Αθηνών (70%), Βιοϊατρικής (30%) έχει υπογράψει μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο LAMDA για σύγχρονο ιατρικό κέντρο, άνω των 6.000 τ.μ., σε προνομιακή και εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία δίπλα από το εμπορικό κέντρο του Ελληνικού.Σημειωτέον ότι η LAMDA επιταχύνει σε αυτή τη συγκυρία και το ήδη αναγγελθέν πλάνο για τις πωλήσεις επιμέρους εκτάσεων εντός της έκτασης και σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς έρχονται άμεσα και νέες συμφωνίες με έμφαση στις οικιστικές χρήσεις. Ο όμιλος έχει ήδη δρομολογήσει και σκοπεύει να οριστικοποιήσει ενδεχομένως και μέσα στον επόμενο μήνα τις συμφωνίες για πέντε εκτάσεις με δομήσιμη επιφάνεια 50.000 τ.μ. στην τιμή των 2.000- 2.100 ανά τ.μ. με ενδιαφερομένους μεγάλα ονόματα της αγοράς, μεταξύ των οποίων οι, Prodea Investments ΑΕΕΑΠ κ.λπ. Από τις εν λόγω εκτάσεις τα έσοδα εκτιμώνται στα 100 εκατ. ευρώ, ενώ προσεχώς αναμένεται να βγουν στην αγορά και νέες εκτάσεις ώστε μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουν εξασφαλιστεί συνολικά έσοδα 200 εκατ. ευρώ. Στόχος των συγκεκριμένων πωλήσεων είναι και στην περίπτωση αυτή η απομείωση του επενδυτικού ρίσκου για το έργο, αλλά και η εξασφάλιση πόρων για την κάλυψη των αυξημένων μελλοντικών αναγκών χρηματοδότησης του project.Επισημαίνεται ότι με βάση τα λεγόμενα της ίδιας της διοίκησης και ακριβώς λόγω των θετικών επιμέρους επιδόσεων για το project, συμπεριλαμβανομένης και της καλής πορείας των προ-πωλήσεων των κατοικιών, δεν θα χρειαστεί ούτε φέτος να χρησιμοποιηθεί τραπεζικός δανεισμός, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής (πλην των malls που αποτελούν χωριστό κομμάτι).Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των επενδύσεων της α’ φάσης των έργων του Ελληνικού έως το 2026 ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ, με τηνα έχει καταγράψει πάνω από 670 εκατ. ευρώ ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέχρι και το τέλος Μαΐου του 2024, ενώ το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών για κτίρια και έργα υποδομών από την έναρξη του έργου έως και το β’ τρίμηνο του 2024 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ.Ειδικά όσον αφορά τις πωλήσεις κατοικιών, έχουν προχωρήσει οι πωλήσεις ήδη για ποσοστό άνω του 40% των προβλεπόμενων οικιστικών μονάδων της α’ φάσης - 1.121 συνολικά με εισπράξεις ύψους άνω των 570 εκατ. ευρώ. Aπό τις 1.121 οικιστικές μονάδες της α’ φάσης, τα σπίτια του παραλιακού μετώπου αντιστοιχούν σε 315 συνολικά, εκ των οποίων έχουν ήδη κλειστεί με σχετικές προκαταβολές και συμφωνίες πάνω από 300 κατοικίες.Για τη μεγάλη γειτονιά του Little Athens, από τα 342 διαμερίσματα που έχουν βγει μέχρι σήμερα στην αγορά (από το τέλος του 2023 και μετά) έχουν κλείσει συμφωνίες με κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές για κοντά 210 διαμερίσματα ή περίπου 65%, ενώ επιπλέον σπίτια αναμένεται να βγουν σταδιακά στην αγορά το επόμενο διάστημα, κατά τις πληροφορίες, προς το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι κατοικίες του παραλιακού μετώπου έχουν αγοραστεί στην πλειονότητά τους από Ελληνες με πολύ μικρό το ποσοστό των ξένων σε ποσοστό 5%-10%. Ομως για τη νέα οικιστική γειτονιά του Little Athens το ποσοστό των ξένων που έχουν κλείσει συμφωνίες κρατήσεων έχει ανέβει στο 30%, σε συνέχεια και της διεθνούς καμπάνιας για την προβολή του project που ξεκίνησε τον Μάρτιο και ενισχύεται τώρα.Την ίδια στιγμή, προχωρούν και τα έργα υποδομής εντός της έκτασης. Στο μεγαλύτερο έργο υποδομών του Ελληνικού, την υπογειοποίηση τηςδύο χρόνια μετά την εκκίνηση των εργασιών, τον Μάιο του 2022 έχει ήδη ολοκληρωθεί ποσοστό άνω του 80% των εκσκαφών, του 60% της σκυροδέτησης τοιχίων, του 75% της σκυροδέτησης πλάκας βάσης, ενώ και οι εργασίες για την κατασκευή της οροφής της σήραγγας βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υπογειοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, με μία από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη, όπου η υπόγεια διαδρομή μήκους 1,5 χιλιομέτρου θα εκτείνεται από την παραλία του Αλίμου έως τη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, κατάργηση φωτεινών σηματοδοτών και στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας του παράκτιου μετώπου.Για τα αντιπλημμυρικά έργα και δη το ρέμα των Τραχώνων έχει ολοκληρωθεί το 95% των εκσκαφών και το 65% των εργασιών σκυροδέτησης, ενώ για το ρέμα του αεροδρομίου (ή Ευρυάλης όπως ήταν παλαιότερα γνωστό) είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες οριοθέτησης. Οι εργασίες στο ρέμα Τραχώνων, εντός του χώρου του αεροδρομίου, θα ολοκληρωθούν το 2024, ενώ στο ρέμα αεροδρομίου το 2025.Για το αθλητικό κέντρο του Ελληνικού -- με γήπεδα ποδοσφαίρου, ανοιχτό στίβο, υγρό στίβο, γήπεδα μπάσκετ και τένις, στόχος είναι να αποτελέσει «διεθνές σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, εξυπηρετώντας αθλητές, συλλόγους, σωματεία και ομοσπονδίες από όλο τον κόσμο» από το 2025 και μετά που προβλέπεται να παραδοθούν στο κοινό οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις. Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης για το κτίριο των κοιτώνων των αθλητών και για το νέο κτίριο διοίκησης της ποδοσφαιρικής εγκατάστασης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της θεμελίωσης του χώρου των κερκίδων στίβου καθώς και οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης όλου του αθλητικού κέντρου.Την περασμένη εβδομάδα μπήκαν οι υπογραφές με τη ΜΕΤΚΑ για τη, τους εμπορικούς χώρους 23.000 τ.μ., που φέρει την υπογραφή του κορυφαίου, διεθνούς φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma (Kengo Kuma and Associates) και σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο ΒΕΤΑPLAN, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.Για το «The Ellinikon Mall», ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά συγκροτήματα της Νότιας Ευρώπης με 150.000 τ.μ. συνολική επιφάνεια και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, ήδη έχουν γίνει εκσκαφές βάθους 8 μέτρων σε οικόπεδο 122 στρεμμάτων, με τα νούμερα να ζαλίζουν: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση θεμελιώσεις, με 1,3 εκατ. κυβικά μέτρα εκσκαφής που ισοδυναμούν 4 φορές με το μέγεθος του Παναθηναϊκού Σταδίου, περιλαμβάνοντας στη συνέχεια κολώνες συνολικού μήκους 30 χιλιομέτρων ή αλλιώς που καλύπτουν την απόσταση από Αθήνα έως… Ελευσίνα.