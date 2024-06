Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για τον καύσωνα - 40άρια μέχρι και αύριο, «ανάσα δροσιάς» μέσα στο Σαββατοκύριακο

β. Στη Θεσσαλία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 39 με 41 βαθμούς με τις ελάχιστες τιμές της περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 41 με 43 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.δ. Στα νησιά του Ιονίου, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 38 με 40 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.ε. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 41 με 42 βαθμούς και πιθανόν τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.θα σημειώσει αισθητή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ αναμένεται μεταβολή του καιρού στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα με καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.β. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς, στο εσωτερικό της Στερεάς και της Πελοποννήσου τους 39 βαθμούς Κελσίου.γ. Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 39 και πιθανόν 40 βαθμούς Κελσίου.Επισημαίνεται πως το Σάββατο η θερμοκρασία θα επανέλθει πρόσκαιρα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Παράλληλα θα επικρατήσουνΒ. Ελλάδα: 39-40ο C (πόλη Θεσσαλονίκης 38-39ο C).Δ. Στερεά Ελλάδα και Δ. Πελοπόννησος: 40-41ο CΘεσσαλία: 41- 42ο CΑ. Στερεά Ελλάδα: 41- 42 και πιθανώς κατά τόπους 43ο C (πόλη Αθήνας 40 - 41 και πιθανώς την Πέμπτη 42 ο C).Α. Πελοπόννησος: 41- 42 και πιθανώς κατά τόπους 43ο C.Εσωτερικό Κρήτης: 41-43ο C.



Το εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει τις ακτές της Αφρικής και την Κεντρική Μεσόγειο και συνοδεύεται από πολύ θερμές αέριες μάζες επεκτείνεται ανατολικότερα και θα προκαλέσει στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως και την Παρασκευή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, σε περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα.



Σήμερα και την Πέμπτη (13/6) οι θερμοκρασίες θα κορυφωθούν και ως προς τις μέγιστες, αλλά και ως προς τις ελάχιστες τιμές τους. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 37 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά την Τετάρτη τους 40 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 38 με 40 βαθμούς και στη Θεσσαλία τους 41 με 42 βαθμούς με τις ελάχιστες τιμές της περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.





Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ" Σε εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα ζέστης που τουλάχιστον για... Posted by Klearhos Marousakis on Tuesday, June 11, 2024

Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 41 με 42 βαθμούς και κατά τόπους τους 43 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Κρήτη θα φτάσει τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 40 με 41 βαθμούς και την Πέμπτη τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.που κατέρχεται από τα Βαλκάνια θα δώσει όχι μόνο στις γειτονικές χώρες καταιγίδες αλλά το απόγευμα προς βράδυ και στα βόρεια της χώρας, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σημάνοντας τη λήξη του καύσωνα, σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναλύει τα καιρικά μοντέλα των επόμενων ημερών, αναφέροντας:«Παρατηρούμε ότι από τις 14 του μήνα ημέρα Παρασκευή, ο υδράργυρος παίρνει την κατηφόρα και μάλιστα με γρήγορο ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έντονο θα συμβεί.Πράγματι λοιπόν μια πιο ψυχρή αέρια μάζα θα συγκρουστεί με την πολύ πιο θερμή και θα δημιουργήσει έντονους ανέμους που θα απομακρύνουν την πολύ θερμή αέρια μάζα.Μετά μάλιστα και το Σάββατο θα πάμε σε ήπια ζέστη κι έτσι δείχνει να κρατά μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.ΚΙΝΔΥΝΟΙ1. Η απότωμη υποχώρηση του υδραργύρου θα οδηγήσει σε έντονους ανέμους και άρα σε συνδυασμό με την πολύ ξηρή ατμόσφαιρα και επιφάνεια ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.2. Η σύγκρουση της πολύ θερμής αέριας μάζας με την ψυχρότερη που ακολουθεί θα δημιουργήσει έντονη αστάθεια και άρα επικίνδυνες καταιγίδες με έμφαση τα βόρεια τμήματα».Μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα απευθύνει αυστηρή σύσταση στους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12:00-17:00), όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτωση, απαραίτητο, για την αποφυγή των φαινομένων θερμικής καταπόνησης, υπό συνθήκες καύσωνα.Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της διάταξης επιβάλλεται στην επιχείρηση από την Επιθεώρηση Εργασίας χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την από 3 Ιουνίου του 2024 (αριθ. πρωτ. 34666) σχετική εγκύκλιο «πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη νέα εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε, προβλέπονται τα εξής:α) Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται κυρίως στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Θεσσαλία, που, σύμφωνα με το από 10.06.2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα 12:00-17:00, τις ημέρες Τρίτη 11/6/2024, Τετάρτη 12/06/2024 και Πέμπτη 13/06/2024, σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Ενδεικτικά, αναφερόμενες εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα (delivery) κ.λπ., όταν η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη των 40 βαθμών Κελσίου.β) Ειδικά, για εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη η υποχρέωση του ανωτέρω εδαφίου ισχύει για θερμοκρασία που να διαμορφώνεται σε τιμή άνω των 38 βαθμών.γ) Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής, μπορεί να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα (takeaway), καθώς και ενδεχόμενη δυνατότητα να εκτελείται διανομή με οχήματα ιδιωτικής χρήσης, εκτός των δικύκλων και λοιπών μέσων του προηγούμενου εδαφίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2696/1999, υπό ειδικότερους όρους ή προϋποθέσεις, εφόσον διαθέτουν κλιματισμό.δ) Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των λοιπών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων της υπ’ αριθμ. 34666/03/06/2024 εγκυκλίου «πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων», συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.ε) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας διάταξης επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.Για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ειδικά δε στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες στις περιοχές που, σύμφωνα με το από 10/06/2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, δίδεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας, εφόσον είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους.Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίαςΓια την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης στις περιοχές που, σύμφωνα με το από 10/06/2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες (κυρίως για Αττική, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Θεσσαλία) και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων κλειστά θα παραμείνουν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω καύσωνα.Κλειστά δημοτικά, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί την Τετάρτη και την Πέμπτη και στα Βριλήσσια, στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.Κλειστά θα είναι και στην Πάτρα όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την Τετάρτη και την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, όπως επίσης και στον Δήμο Λαρισαίων.Κλειστά σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα λόγω καύσωνα – Μέτρα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.Αναστολή λειτουργίας λόγω καύσωνα για τις σχολικές μονάδες σε Σπάρτη, Άργος και Κόρινθο.Ο καύσωνας “κλείνει” τα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του ΛουτρακίουΚλειστά τα ολοήμερα στους Δήμους Σερρών και Ηράκλειας-Μειωμένο ωράριο στο Δήμο Σιντικής.Κλειστές οι σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων λόγω καύσωνα – Μέτρα σε Γυμνάσια και Λύκεια.Δήμος Αλμυρού: Κλειστά λόγω καύσωνα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.Χαλκίδα: Τριήμερο λουκέτο στα σχολεία λόγω καύσωνα.Νωρίτερα η λήξη του σχολικού ωραρίου στα σχολεία του Δήμου Καρδίτσας λόγω καύσωνα.Δήμος Μουζακίου: Μέχρι τις 11.30 το πρωί θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τετάρτη και την Πέμπτη.δηλαδή νηπιαγωγεία και δημοτικά, σε όλη την έκταση του δήμου Βόλου, καθώς και το ΕΕΕΕΚ Νέας Ιωνίας, για τις δύο επόμενες ημέρες, δηλαδή αύριο Τετάρτη 12/06/2024 και μεθαύριο Πέμπτη 13/06/2024, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών καύσωνα που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή.Επίσης από τον δήμο Βόλου λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών από το ισχυρό κύμα καύσωνα, ειδικά για όσους στερούνται κλιματισμού στα σπίτια τους και για τον λόγο αυτό ο δήμος Βόλου λειτουργεί ήδη από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου, από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 8:00 το βράδυ, τις εξής δομές: Το ΚΑΠΗ Θεόφιλος, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, το Κοινωνικό Κέντρο Αgivn Αναργύρων, Αραχώβης – Μπότσαρη. Ακόμη αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το κύμα καύσωνα συνεχιστεί, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για ενδεχόμενη παράταση των έκτακτων μέτρων.Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) για τις παρακάτω περιοχές της χώρας:Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας)Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.Σε εφαρμογή έχει τεθεί το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.Επιπλέον το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση στους πολίτες:Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.Παράλληλα, συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών απευθύνει η ΓΓΠΠ.Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, η Γραμματεία εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες