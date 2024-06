Κλείσιμο

Επισήμως από σήμερα βιώνουμε τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού με τον υδράργυρο να βρίσκεται στο «κόκκινο». Σήμερα και αύριο το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς. Κλειστά νηπιαγωγεία και δημοτικά,και αυξημένη ετοιμότητα σε όλες τις Μονάδες Υγείας και το ΕΚΑΒ, μεταξύ των μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ επί ποδός βρίσκεται ο στρατός για την περιφρούρηση περιαστικών δασών.Β. Ελλάδα: 39-40ο C (πόλη Θεσσαλονίκης 38-39ο C).Δ. Στερεά Ελλάδα και Δ. Πελοπόννησος: 40-41ο CΘεσσαλία: 41- 42ο CΑ. Στερεά Ελλάδα: 41- 42 και πιθανώς κατά τόπους 43ο C (πόλη Αθήνας 40 - 41 και πιθανώς την Πέμπτη 42 ο C).Α. Πελοπόννησος: 41- 42 και πιθανώς κατά τόπους 43ο C.Εσωτερικό Κρήτης: 41-43ο C.