Οι Coldplay μάγεψαν και τη δεύτερη βραδιά τους θεατές μέσα σε έναν «ουρανό γεμάτο αστέρια»

Εκπλήξεις και απρόοπτα επιφύλασσε η δεύτερη και τελευταία συναυλία των Coldplay στην Αθήνα. Από την λιποθυμία ενός θεατή που τρόμαξε τον Κρις Μάρτιν με αποτέλεσμα να διακόψει προσωρινά τη συναυλία μέχρι την αποκλειστική παρουσίαση νέου τραγουδιού που θα κυκλοφορήσει επίσημα τον Σεπτέμβριο αλλά και την αναπάντεχη πρώτη τραγουδιστική συμμετοχή του ντράμερ του συγκροτήματος, Γουίλ Τσάμπιον στη σκηνή, κάτι που δεν έχει πράξει ούτε μια φορά τα τελευταία 24χρόνια.Προηγήθηκε, χωρίς να είναι εκ των προτέρων γνωστό, η εμφάνιση του νεαρού Έλληνα καλλιτέχνη ZAF , τον οποίο ανέβασαν στη σκηνή οι Coldplay με αποτέλεσμα ο νεαρός να γνωρίσει την αποθέωση από 60.000 και πλέον θεατές.Χθες πάντως το ΟΑΚΑ φαινόταν ακόμα πιο γεμάτο από κόσμο αλλά και η συμμετοχή των θεατών στη συναυλία ήταν ακόμα πιο ενθουσιώδης σε σχέση με το Σάββατο. Λιγότεροι επώνυμοι, περισσότερο κέφι και χορός στην αρένα και στην κερκίδα.Το κοινό απογειώθηκε με το Paradise, χόρεψε μέχρι τελικής πτώσεως με το Viva La Vida, νοστάλγησε με το Clocks και εκστασιάστηκε με το A Sky Full of Stars καθώς τα ανακυκλώσιμα led βραχιόλια που φόραγαν στα χέρια τους οι θεατές «τρελαίνονταν» στον ρυθμό κι άλλαζαν συνεχώς χρώμα δημιουργώντας το πιο φαντασμαγορικό σκηνικό που έχετε δει ποτέ σε συναυλία. Ο Κρις Μάρτιν μας ευχαρίστησε ξανά στη γλώσσα μας, ζήτησε συγνώμη που δεν μπορούσε να τραγουδήσει στα ελληνικά και τότε ήταν που έφερε τον ZAF στη σκηνή για να ζήσει ο ταλαντούχος Έλληνας καλλιτέχνης την εμπειρία της ζωής του.Κι ενώ είχαν ήδη περάσει σχεδόν δυο ώρες από την έναρξη της συναυλίας και ο frontman των Coldplay ετοιμαζόταν να αποχαιρετήσει το κοινό του, ένα απρόοπτο που συνέβη μπροστά στα μάτια του, τον έκανε να παγώσει. Οι θεατές δεν κατάλαβαν αρχικά τι ακριβώς είχε συμβεί μέχρι που ο ίδιος ο τραγουδιστής των Coldplay αναγκάστηκε να εξηγήσει με όσο χιούμορ διέθετε εκείνη την ώρα ότι ένας τολμηρός θεατής που προσπάθησε να περάσει το κάγκελο και να ανέβει στη σκηνή έπεσε σε κενό με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του. Ο Κρίς Μάρτιν διέκοψε αμέσως, πλησίασε στην άκρη και έσκυψε να δει τι είχε συμβεί. Έπειτα το έριξε στο καλαμπούρι αφού ο τραυματισμός του νεαρού άνδρα αποδείχθηκε επιπόλαιος. Η συναυλία έκλεισε με το Fix You, ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα τους τραγούδια απ΄ αυτά που ακουμπούν και αγαλλιάζουν την ψυχή.Λίγο πριν αφήσει την κιθάρα του, ο Κρις Μάρτιν, ανακοίνωσε ότι μαζί με την μπάντα του θα πετάξουν Δευτέρα για Βουκουρέστι όπου είναι και ο επόμενος σταθμός της καλοκαιρινής τους περιοδείας, μετά όμως θυμήθηκε ότι η πτήση είναι την Τρίτη αφού σήμερα, Δευτέρα 11 Ιουνίου, θα βρεθούν στο Ηρώδειο για γύρισμα μουσικού βίντεο με άδεια που πήραν από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Μάλιστα η παραγωγή του μουσικού βίντεο κλιπ επέλεξε τυχαία θεατές από τη συναυλία του Σαββάτου και τους προσκάλεσε να συμμετέχουν ως κομπάρσοι στο γύρισμα που θα γίνει στο Ηρώδειο από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Οι τυχεροί θεατές που επιλέχθηκαν είχαν εισιτήριο floris early entry experience . Όμως για να συμμετάσχουν στο βίντεο κλιπ θα πρέπει πρώτα να αποδεχθούν τους όρους, ένας εκ των οποίων είναι να αφήσουν το κινητό τους τηλέφωνο στην είσοδο και να το παραλάβουν μετά το τέλος της κινηματογράφισης. Επιπλέον τους συστήνουν να έχουν φαγητό μαζί τους και νερό για όση ώρα θα περιμένουν να γίνει το check in και να φοράνε χαμηλά παπούτσια.