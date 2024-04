Κύπρος: «Μέκκα» του παγκόσμιου διαδικτυακού πορνό - Στο μικροσκόπιο της Βουλής πέντε εταιρείες

Κλείσιμο

Έπρεπε να τεθεί κάτω από το μικροσκόπιο της ΕΕ, για να αφυπνισθούν Βουλή και κυβέρνηση στην Κύπρο , η δραστηριότητα διεθνών κολοσσών παραγωγής και διανομής διαδικτυακού πορνό, με έδρα τη Λευκωσία και τη Λεμεσό.Την ΕΕ την αφορά κυρίως το θέμα της πρόσβασης ανηλίκων σε τέτοιο υλικό και γι' αυτό τον λόγο από σήμερα επιβάλλει όρους. Οι ίδιες οι εταιρείες αντιδρούν με αγωγές κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Στην Κύπρο, το θέμα έχει και οικονομική διάσταση, πέραν βεβαίως αυτής που αφορά το περιεχόμενο του υλικού. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, όπως έγραψε η εφημερίδα «Πολίτης», έχει εγγράψει το θέμα για αυτεπάγγελτη εξέταση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, καθώς οι απαντήσεις που πήρε σε επιστολή του προς το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν ήταν ικανοποιητικές και για άγνωστο λόγο, το περιεχόμενό της χαρακτηρίστηκε «εμπιστευτικό».Οι εταιρείες με έδρα την Κύπρο, σύμφωνα με τον «Πολίτη» είναι πέντε: Η XHamster – Hammy Media ltd (ομίλου Wisebits), η Stripchat – Technius ltd, η Faphouse – Tecom ltd και η Virtual Taboo – Camon Trading ltd στη Λεμεσό. Επίσης η Pornhub – Ayio Freesites ltd (ομίλου Aylo) στο Δάλι.Από σήμερα οι εταιρείες πορνογραφικού περιεχομένου Pornhub, Stripchat και Xvideos, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).Όπως μετέδωσε το Euronews, αυτές οι ειδικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνου στην Επιτροπή, τη θέσπιση μέτρων μετριασμού για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών τους, τη συμμόρφωση με πρόσθετες υποχρεώσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, και την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα για ερευνητές. Οι πρόσθετες διατάξεις τέθηκαν σε εφαρμογή σήμερα για τοκαι τοκαι την ερχόμενη Τρίτη για τοΟ DSA καθιστά τις καθορισμένες πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες υπεύθυνες για τη διασφάλιση ασφαλέστερων, πιο διαφανών διαδικτυακών χώρων. Πρέπει να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τους συστημικούς κινδύνους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται μεταξύ άλλων για τον μετριασμό των κινδύνων για την ευημερία των ανηλίκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τoυ DSA από αυτές τις πλατφόρμες, ιδίως όσον αφορά στα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομου περιεχομένου. Τα πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων μπορεί να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους.