«Stolen Cerberus»: Στην Ελευσίνα το θηριώδες C-130J

Κλείσιμο

Στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας βρίσκεται το θηριώδες αεροσκάφοςπου λαμβάνει μέρος στην εν εξελίξει άσκησηπου περιλαμβάνει συνεκπαίδευση στελεχών των ελληνικών και αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.του αεροσκάφουςτης U.S. Air Force, 86th Airlift Wing, που υπηρετεί στη αεροπορική βάση Ramstein στηδήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η αμερικανική πολεμική αεροπορία δίνει το «παρών» στην Ελευσίνα για την άσκηση με τρία αεροσκάφη C-130J.Στόχος είναι «να δουλέψουμε από κοινού σε επίπεδο τεχνικών και διαδικασιών με τη Μοίρα 356 «Ηρακλής» με έμφαση στη διαλειτουργικότητα. Πετάμε μαζί για να αναπτύξουμε τη νατοϊκή συνεργασία».Από την πλευρά του, ο, Director of Customer Requirements, Air Mobility & Maritime Missions (C-130J) Line of Business, της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του αεροσκάφους.«Δίνεται η δυνατότητα στηνγνώση από πρώτο χέρι για το μοντέλο C-130J που είναι η νεότερη εκδοχή του αεροσκάφους «Ηρακλής» και είναι ένα αεροσκάφος που η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία σκέφτεται για το μέλλον της. Δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό αλλά το αεροσκάφος C-130J είναι κατά 15 πόδια (περίπου 5 μέτρα) πιο μακρύ από το προηγούμενο μοντέλο («Ηρακλής») Αυτή η επιπλέον χωρητικότητα σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα με λιγότερα αεροσκάφη. Κάτι πολύ επωφελές. Η άλλη μεγάλη διαφορά είναι στα συστήματα πλοήγησης. Οκαι ημας επιτρέπουν να πάμε από ένα αεροσκάφος που έχει δύο πιλότους, έναν πλοηγό, ένα μηχανικό και δύο υπεύθυνους φόρτωσης σε ένα αεροσκάφος με δύο πιλότους και έναν υπεύθυνο φόρτωσης», ανέφερε.