«ΗΝΙΟΧΟΣ 2024»: Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών για την πολυεθνική αεροπορική άσκηση - Δείτε φωτογραφίες

ο Commander of the Qatari Emiri Air Force, Major General (P) Jassim Mohammed Ahmed Al-Mannai, ο Commander of the Montenegrin Air Forces, Lieutenant Colonel Bovan Popadic, ο Chief of the Romanian Air Force Staff, Major General Leonard- Gabriel Baraboi και ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας Κύπρου, Ταξίαρχος (Ι) Χρίστο Χρίστουο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και οι Ακόλουθοι Άμυνας στην Αθήνα της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Ο.Δ. Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Σαουδικής Αραβίας.