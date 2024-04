Εξασφάλισε το μέλλον σου στον κλάδο του Τουρισμού, σπουδάζοντας Hospitality Management

Κλείσιμο

πανεπιστημιακό

Sponsored contentΚάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά προβληματίζονται για το τι θα κάνουν μετά το λύκειο, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν για σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και σταθερότητα. Αυτός είναι από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους στρέφονται σε επαγγέλματα που εξασφαλίζουν το μέλλον τους. Σήμερα τα πλέον υποσχόμενα επαγγέλματα είναι τα τουριστικά, αφού ο κλάδος αναπτύσσεται συνεχώς με τις μεγάλες επενδύσεις να διαδέχονται η μια την άλλη.Σε μια εποχή πουαπαιτούνται στελέχη με υψηλή κατάρτιση αλλά και με αναπτυγμένες διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες για να στελεχώσουν τις ξενοδοχειακές μονάδες. Ωστόσο για να έχει βαρύτητα ένα πτυχίο στα τουριστικά επαγγέλματα, απαραίτητη προϋπόεση είναι οιπου να δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την πρωτοπορία.έχει αποκλειστική εξειδίκευση στον τομέα της τουριστικής και ξενοδοχειακής εκπαίδευσης και συνεργάζεται με εκατοντάδες επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.Το LE MONDE COLLEGEς φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τοΠρόκειται για έναπρόγραμμα που ακολουθεί το πρότυπο φινλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο για την αποτελεσματικότητά του στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Best Higher Education and Training System in the World, World Economic Forum 2015), γεγονός που το τοποθετείΈνα μεγάλο πλεονέκτημα για όσους/ες νέους/ες θέλουν να επενδύσουν στο μέλλον, καθώς όσοι απασχολούνται στον τουριστικό κλάδο δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά καινα αξιοποιούν όλα τα τεχνολογικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, να ιεραρχούν τις προτεραιότητες, να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις και φυσικά να κατανοούν την κουλτούρα της ελληνικής φιλοξενίας.