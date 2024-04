Κληρονομιά Τράγκα: Η Μαρία Καρρά ζητάει πλέον άδεια από τον Γιάννη Τράγκα ακόμα και για να πληρώσει το ρεύμα στις βίλες

Αποφασισμένος να πάει την υπόθεση μέχρι τέλους, ο Γιάννης Τράγκας κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του Νίκου Αγαπηνού. νέο εξώδικο κατά της Μαρίας Καρρά, το οποίο κοινοποιήθηκε τόσο στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όσο και στον προϊστάμενο του 1ου ΕΛΚΕ Αττικής. Με αυτό καλεί την χήρα του πατέρα του να του δώσει πλήρες ιστορικό της κίνησης λογαριασμών με δικαιούχο την Family Line LTD, τυχόν θυγατρικών της ή άλλων εταιριεών που συνδέονται με αυτή σε δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Μονακό, από την ημέρα που πέθανε ο πατέρας του μέχρι και σήμερα.Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων ζητάει: «Πλήρες ιστορικό κίνησης λογαριασμών με δικαιούχο τη Family Line Ltd (ή/και τυχόν θυγατρικές ή άλλως συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες) στα τραπεζικά ιδρύματα EFG & EDMONT DE ROTSCHILD Μονακό, για το διάστημα από την ημέρα θανάτου του πατέρα μου έως και σήμερα – που προφανώς έχετε λάβει μέρος ή/και μπορείτε να το ζητήσετε εκ νέου ως μέλος διοίκησης. Επισημαίνω ότι και με βάση την διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα στο περιεχόμενο των θυρίδων συμπεριλαμβάνονται και ράβδοι χρυσού αγοραίας αξίας 2.500.000€ κατ’ ελάχιστο όριο».Συνεχίζοντας, επισημαίνει στην τελευταία σύζυγο του πατέρα του:«Δεν έχετε απαντήσει ποτέ στο ερώτημα που σας έχει πολλάκις απευθυνθεί σε πλήθος επικοινωνιών μας: Έχετε επισκεφτεί εσείς ή ο έτερος εκπρόσωπος Ivo Fransescon τις θυρίδες με δικαιούχο την FAMILY LINE Ltd από το θάνατο του Γ. Τράγκα στις 14/12/2021 και εφεξής;Προσκομίστε μας βεβαίωση της τράπεζας EFG από την οποία θα προκύπτει ότι, βάσει των επίσημων στοιχείων Ημερολογίου της δεν έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε επίσκεψή δική σας ή του Ivo Francescon στον χώρο των θυρίδων, υπό οποιαδήποτε ανωτέρω ιδιότητά σας, άλλως αναλυτική καταγραφή-παράθεση τυχόν επισκέψεών σας με ρητή αναφορά στις θυρίδες που αυτές κάθε φορά αφορούν και των λόγων της επίσκεψής σας.Στοιχεία για τυχόν λογαριασμούς ή θυρίδες τυχόν θυγατρικών (ή άλλως συνδεδεμένων) με τη Family Line Ltd εταιρειών στις ως άνω EFG & EDMONT ROTSCHILD Μονακό.Στοιχεία για τυχόν άλλους λογαριασμούς ή θυρίδες της Family Line Ltd ή θυγατρικών/άλλως συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σε άλλες τράπεζες στο Μονακό ή οπουδήποτε παγκοσμίως (λ.χ. ΗΠΑ), συνοδευόμενα σε θετική απάντηση από ιστορικό κίνησης λογαριασμών και βεβαίωση μη επίσκεψής σας (ή καταγραφή επισκέψεων) στις θυρίδες αντίστοιχα και για αυτά κατά το ανωτέρω διάστημα μαζί με τους λόγους της επίσκεψής σας».Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα υπό τη Family Line Ltd -ενεργητικό & ακίνητα ο γιος του δημοσιογράφου- εκδότη ζητάει «Καταγραφή των θυγατρικών ή άλλως συνδεδεμένων (λ.χ. LLCs) με τη Family Line Ltd εταιρειών με πλήρη στοιχεία επωνυμίας-έδρας -σύστασης-διοίκησης, μαζί με ιστορικό τυχόν αλλαγών των ανωτέρω, συνοδευόμενες από καταγραφή ενεργητικού τους -ιδίως ακινήτων αλλά τραπεζικών λογαριασμών/θυρίδων που κατέχουν και πλήρες για καθεμία ιστορικό τυχόν μεταβολών των στοιχείων αυτών από την ημέρα του θανάτου του πατέρα μου έως και σήμερα.Ως προς το ακίνητο στο Las Vegas, το οποίο έχετε ήδη εκποιήσει (όπως προκύπτει από έγγραφο, που φέρει μάλιστα την υπογραφή σας για λογαριασμό της πωλήτριας εταιρείας) και με δεδομένο ότι, παρ’ ότι πολλάκις σας έχει ζητηθεί, ουδέποτε μας έχετε προσκομίσει στοιχεία/ έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται (ως επικαλείστε) ότι αυτό σας ανήκε (είχατε χρηματοδοτήσει την αγορά του ή σας είχε δωρηθεί από τον πατέρα μου) άρα αποτελούσε σε κάθε περίπτωση μέρος της κληρονομιαίας περιουσίας: Προσκομίστε μας τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού όπου βρίσκεται κατατεθειμένο το ποσό που εισπράχθηκε ως τίμημα από την πώληση του ακινήτου στο Λας Βέγκας - και ιστορικό κινήσεων του υπό κρίση λογαριασμού, για το διάστημα από την κατάθεση του ποσού (τιμήματος πώλησης) έως και σήμερα».Από το κάδρο της υπόθεσης δεν βγαίνει ούτε ο συμβολαιογράφος Ζερόμ Νταρλιγκί και οι εκάστοτε χειρισμοί του στην υπόθεση της κληρονομιάς Τράγκα, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά επι της ουσίας για την εμπλοκή του σε πληρωμές ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ πέρυσι, τις οποίες ενέκρινε μαζί με τον Φρανσεσκόν, αγνοώντας τον Έλληνα συνεκτελεστή της διαθήκης.