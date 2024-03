Ο Δήμος του Πειραιά βράβευσε τους πρωταθλητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής

Κλείσιμο

Σε μια τιμητική εκδήλωση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης βράβευσε μαθητές και μαθήτριες της ομάδας UniREVsals, που κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής FIRST TECH Challenge, το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη 9 με 10 Μαρτίου. Το θέμα που διαγωνίστηκε η UniREVsals, αφορούσε στην τεχνολογία και στην τέχνη. Η ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομποτικής, που θα γίνει στο Χιούστον του Τέξας, 17 με 20 Απριλίου.Στη βράβευση παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης και η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανδριάνα Ζαρακέλη.Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερη αξία για τον Πειραιά που ως δήμος υποστηρίζει την καινοτόμο τεχνολογία, καθώς είναι η πρώτη φορά που Ελληνική ομάδα, θα συμμετάσχει σε αντίστοιχη παγκόσμια διοργάνωση.Η ομάδα UniREVsals αποτελείται από εννέα μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου – Λυκείου, που προπονούνται στον Πειραιά, στο εργαστήρι ρομποτικής «mellonLAB», με προπονητές που και οι ίδιοι ήταν απόφοιτοι του εργαστηρίου αυτού, ενώ είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει σε πρωτάθλημα FIRST TECH Challenge, καθώς πέρυσι είχε λάβει μέρος στον αντίστοιχο διαγωνισμό στην Κύπρο.Η ομάδα έχει τεθεί υπό την αιγίδα του ICCS του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και υποστηρίζεται από την ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Επισημαίνεται ότι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής FIRST TECH Challenge συμμετείχαν 16 ομάδες από όλη την Ελλάδα και βασικός στόχος ήταν αφενός η ανάδειξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων πάνω στη ρομποτική έρευνα και αφετέρου η καλλιέργεια των πρώιμων επαγγελματικών δεξιοτήτων στον κόσμο της βιομηχανικής ρομποτικής.Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, συνεχάρη τα παιδιά για τις σημαντικές διακρίσεις τους, τα οποία – όπως είπε - προπονούνται στον Πειραιά, στο εργαστήρι «mellonLAB», το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά.