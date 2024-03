Τουρκία: Εξέδωσε αντι-Navtex για άσκηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων νότια της Καρπάθου

ON 14 MAR 24 FROM 0600 UTC UNTIL 1000 UTCIN AREA BOUNDED BY:35-30.00N 027-40.00E35-00.00N 027-15.00E34-40.00N 028-00.00E35-20.00N 028-20.00EAVOID CROSSING ABOVE AREACANCEL THIS MSG 141100 UTC MAR 24NNNNTURNHOS N/W : 0281/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-03-2024 19:30)TURNHOS N/W : 0281/24MEDITERRANEAN SEA1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA18-230/24 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.2. AERONAUTICAL EXERCISES WITHOUT FIRING, ON 14 MAR 24 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;35 30.00 N - 027 40.00 E35 00.00 N - 027 15.00 E34 40.00 N - 028 00.00 E35 20.00 N - 028 20.00 ECAUTION ADVISED.3. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z MAR 24.