Safari Sun: Χρώμα της Χρονιάς από την Vitex για το 2024

Η καθημερινότητά μας, συχνά είναι «βαμμένη» με ένταση, θόρυβο και περισπασμούς. Η ηρεμία, η χαλάρωση αλλά και η δημιουργικότητα παραγκωνίζονται, συμπαρασύροντας την αισθητική, τις όμορφες εικόνες, τους φυσικούς ήχους.Το Safari Sun που επιλέγει για το 2024 η Vitex, είναι ένα καλαίσθητο χρώμα, που «κλείνει το μάτι» στις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες χαρίζοντάς τους μια ζεστή, γήινη όψη η οποία λειτουργεί αυτόνομα και με άποψη. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί εξαιρετική βάση για τολμηρούς συνδυασμούς όπως το πράσινο, το μπλε κι άλλες έντονες αποχρώσεις, ή δημιουργεί έναν «ζεν» αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τους τόνους του λευκού και του γκρι. Πρόκειται δηλαδή για μια απόχρωση που συντροφεύει μια μεγάλη παλέτα συμπληρωματικών χρωμάτων , και αναδεικνύει οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό στυλ καθώς ταιριάζει άψογα με διάφορες τεχνοτροπίες. Είναι σύγχρονο, φρέσκο, κομψό και ιδιαίτερο.Είτε είμαστε της σχολής DIY (Do it Yourself), είτε προτιμούμε τους επαγγελματίες ή ακόμη κι αν είμαστε οι ίδιοι/ες επαγγελματίες της δόμησης και της διακόσμησης, η Vitex για το 2024 μας καλεί να τολμήσουμε μια αλλαγή. Να αφουγκραστούμε τη Φύση, να εμπνευστούμε από την παλέτα της και τους σοφούς συνδυασμούς της, να χαρούμε και να απολαύσουμε το χρώμα Safari Sun.Η κλιματική κρίση έχει βάλει στις ζωές μας πιο έντονα την υγρασία, τη ζέστη, την ηλιακή ακτινοβολία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως εποχής. Ακριβώς γι’ αυτό, η ερευνητική ομάδα της εταιρείας συλλέγει διαρκώς δεδομένα με σκοπό την εξέλιξη, βελτίωση και προσαρμογή των χρωμάτων της Vitex , στα νέα δεδομένα, τις απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας. Όλα τα χρώματα της βεντάλιας Global Exterior της Vitex παρέχουν τη μέγιστη προστασία στις αποχρώσεις και υψηλή ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου.Για το 2024 λοιπόν επιλέγουμε Safari Sun και χρωματίζουμε τη ζωή μας. Δική μας η παλέτα, δικά μας και τα πινέλα!