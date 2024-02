Η συνεργασία που ανεβάζει την τηλεοπτική ψυχαγωγία σε άλλο επίπεδο

Από τη στιγμή που η Viaplay Select έγινε προσβάσιμη μέσω του Vodafone TV, η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού υπήρξε θερμή και η κ. Rapti εξηγεί ότι παρά τον περιορισμένο όγκο, κατάφερε σε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναδειχτεί σε έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές πρωτότυπου περιεχομένου, με ιδιαίτερη απήχηση στα nordic noir. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα είδη του ελληνικού κοινού όπως εξηγεί η ίδια, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη σκανδιναβική κουλτούρα. Άλλωστε, η παγκόσμια απήχηση του συγκεκριμένου είδους οφείλεται στα σκοτεινά, ατμοσφαιρικά εγκληματικά δράματα και θρίλερ, τα οποία, παρά τις πολιτισμικές διαφορές, αιχμαλωτίζουν τους θεατές με τις συναρπαστικές αφηγήσεις τους, τους πολυεπίπεδους χαρακτήρες και τα συναρπαστικά τοπία τους.Σύμφωνα με την κ. Rapti, κοιτάζοντας μπροστά για το 2024, η Viaplay παραμένει προσηλωμένη στο να προσφέρει μια ποικιλία από μοναδικά προγράμματα. Από συναρπαστικά ντοκιμαντέρ για αληθινά εγκλήματα όπως το "Under the Radar - Secrets of a Swedish Serial Killer" μέχρι τα οικεία πορτρέτα μουσικών ειδώλων όπως το συγκρότημα Ace of Base και επικές οικογενειακές περιπέτειες όπως το "Ronja, the Robber's Daughter", και τη δραματική αληθινή ιστορία «In The Name of Love», για την οικογενειακή ζωή του βασιλιά του πορνό της Νορβηγίας τη δεκαετία του '70 μέσα από τα μάτια του γιου του. Υπάρχει κάτι για όλους στο Viaplay Select και μέσω της συνεργασίας με το Vodafone TV αναμένεται να φέρει στις οθόνες μας ακόμα πιο συναρπαστικό περιεχόμενο.Τέλος, η κ. Rapti μοιράστηκε μαζί μας την πρώτη δεκάδα τίτλων που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή, μέσα από το ατελείωτο τηλεοπτικό σύμπαν της Viaplay Select:1. Η οικογενειακή επική σειρά περιπέτειας. Μέσα στο σύμπαν του Χάρι Πότερ και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών αλλά με σκανδιναβική πινελιά.2. Τα συναρπαστικά ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος3. Το- εξαιρετικό πορτρέτο της ανόδου και της πτώσης του συγκροτήματος4. To θρίλερ για τη δεξιά τρομοκρατία και την άνοδο του εξτρεμισμού στην Ευρώπη -(Σεζόν 2).5.– η νέα εποχή του σκανδιναβικού νουάρ: Όταν ο κορυφαίος αξιωματούχος της Σουηδίας δολοφονείται, η εισαγγελέας Jana αποκαλύπτει έναν ανατριχιαστικό σύνδεσμο με τα σκοτεινά μυστικά της. Πόσο καιρό θα κρύβει την προηγούμενη ζωή της ως παιδί στρατιώτης/δολοφόνος;6. Το, βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία, στη μεταμόρφωση της Σουηδίας τη δεκαετία του 1990, από ένα ήρεμο έθνος σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από έντονες συγκρούσεις συμμοριών και βίαιες συμπλοκές.7. Η σειράπου βασίζεται στα βιβλία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του Ian Rankin, η σειρά ξαναφαντάζεται τον εμβληματικό χαρακτήρα John Rebus ως νεότερο ντετέκτιβ Λοχία, τον οποίο υποδύεται οεπικεφαλής του Outlander, Richard Ranking8.– ένα ντοκιμαντέρ για την αόρατη πλευρά του 3 φορές νικητή της F1 Max Verstappen.9.μια κωμωδία μεγάλου μήκους για μια πακιστανική οικογένεια στη Νορβηγία, βασισμένη στο ομώνυμο πολύ-βραβευμένο βιβλίο10.βασισμένο στην πραγματική ιστορία του βασιλιά του πορνό της Νορβηγίας -και ερωτευμένου οικογενειάρχη- στη δεκαετία του '70, όπως έζησε τα γεγονότα ο γιος του. Οι γραμμές θολώνουν μεταξύ της πολιτικής εξέγερσης, της οικογενειακής πίστης και της ηθικής.