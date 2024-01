ΚΕΦΙΜ: Δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά που μεγαλώνουν από ομόφυλα ζευγάρια και τα υπόλοιπα

Κλείσιμο

Τα δεδομένα διεθνών επιστημονικών ερευνών ως προς την ανατροφή παιδιών, που μεγαλώνουν από, παρουσιάζει το νέο Policy Brief τουΣυγκεκριμένα, στη μελέτη που υπογράφουν ο, συντονιστής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών και ο, καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής Ερευνών του ΚΕΦΙΜ επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:«Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), η σύγχρονη έρευνα καταδεικνύει ότι τα παιδιά με γονείς ομοφυλόφιλους άνδρες ή λεσβίες δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδιά ως προς τη συναισθηματική τους ανάπτυξη και τη σχέση τους με συνομηλίκους τους και ενήλικες. Η ανάπτυξη των παιδιών δεν επηρεάζεται από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των γονέων τους, αλλά από την ποιότητα της σχέσης γονέων/παιδιού».Ακόμη, «οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι τα παιδιά με γονείςσε σύγκριση με τα παιδιά ετερόφυλων γονέων:- δεν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν ΛΟΑΤ+ προσανατολισμό,- δεν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κακοποιηθούν σεξουαλικά,- δεν αντιλαμβάνονται την ταυτότητα φύλου με διαφορετικό τρόπο, και- δεν συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο ως άνδρες ή γυναίκες (gender role behavior)».Εξ άλλου, «η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (American Academy of Pediatrics) συμπεραίνει πως, βάσει ερευνητικών δεδομένων που ξεπερνούν τα 30 έτη, τα παιδιά που μεγαλώνουν από ομοφυλόφιλους άνδρες και λεσβίες επιδεικνύουνόσον αφορά την κοινωνική, ψυχολογική και σεξουαλική τους υγεία, παρά τις οικονομικές και νομικές ανισότητες και τονπου μερικές φορές αντιμετωπίζουν».