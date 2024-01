Παρουσία του Ελπιδοφόρου η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στο Άγιον Όρος

[GRE/ENG] To προσκυνηματικό μας ταξίδι στο Άγιο Όρος ξεκίνησε χθες με την υποδοχή στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος. / Day 1 of our pilgrimage to Athos. We have been welcomed at the Holy Monastery of Xenophontos.