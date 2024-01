Ψαλτοπούλου: Πώς θα αυξηθούν οι εμβολιασμοί κατά κορωνοϊού και γρίπης

Σε επίπεδο χωρών, φαίνεται ότι οι χώρες με μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού. Επιπρόσθετα, οι θρησκευτικές και επιστημονικές πεποιθήσεις των κατοίκων διαφοροποιούν τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης μεταξύ των χωρών αυτών.Σύμφωνα με το ECDC (European Centre for Disease Ρrevention and Control) είναι σημαντική η ανάπτυξη στοχευμένης επικοινωνίας για την προσέγγιση αυτών που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη για να εμβολιαστούν, η παρουσίαση αξιόπιστων και πρόσφατων δεδομένων με συγκεκριμένο επικοινωνιακό υλικό που βοηθά να απαντούνται οι βασικές ερωτήσεις, οι ανησυχίες, και η παραπληροφόρηση, ή η υπερεκτίμηση της ανοσίας που ήδη διαθέτουν. Όπως αναφέρει η κ. Ψαλτοπούλου, στο πλαίσιο αυτό, ο εμβολιασμός, η ευαισθητοποίηση και οι συστάσεις υγιεινής μέσω των φαρμακείων ή ο κατ'οίκον εμβολιασμός διαδραματίζει θετικό ρόλο.Σύμφωνα με το NIHR (National Institute for Health and Care Research, Μεγάλη Βρετανία) σε ανασκόπηση δεκάδων μελετών, οι οποίες κυρίως διεξήχθησαν στις ΗΠΑ, αναλύθηκαν διεξοδικά οι απόψεις του κοινού για τον εμβολιασμό, οι γνώσεις και η στάση διαφορετικών κατηγοριών πολιτών ως προς νέα ή παλαιότερα εμβολιαστικά σχήματα. Οι ορθές στρατηγικές περιλάμβαναν:1.Παρουσίαση επιστημονικών στοιχείων, ομόφωνα αποδεκτών ως αποτελέσματα τεκμηριωμένης ιατρικής.2. Θετική διάθεση ή και χιούμορ για την αντίκρουση εμβολιαστικών μυθευμάτων.3. Χρήση σημάτων προειδοποίησης σε περίπτωση που υπάρχει παραπληροφόρηση για συγκεκριμένα εμβόλια.Στις δυνητικά μη βοηθητικές επικοινωνιακές στρατηγικές περιλαμβάνονται:1. Οι τακτικές εκφοβισμού.2. Όταν δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πρόταση στο μήνυμα που να αναγνωρίζει ότι κάποια επιστημονικά δεδομένα μπορεί να είναι ακόμη άγνωστα.Ο εμβολιασμός με το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά της covid-19, που είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας από τον Οκτώβριο του 2023, είναι προαιρετικός. Μπορεί να το επιλέξει οποιοσδήποτε ενήλικας, με σύσταση τόσο από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, τον ΕΟΔΥ και το υπουργείο Υγείας, όσο και διεθνώς για τα άτομα που αν δεν εμβολιαστούν, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για σοβαρή νόσηση, διασωλήνωση ή θάνατο από τη νόσο covid, λόγω ηλικίας (ανοσιακή γήρανση) ή υποκείμενο νοσήματα ή κατάστασης.Ειδικότερα: άτομα 60 ετών και άνω, άτομα με ανοσοκαταστολή, εγκυμονούσες, άτομα 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο βαριάς νόσου, καθώς και επαγγελματίες υγείας. Η κ. Ψαλτοπούλου επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός με το μονοδύναμο επικαιροποιημένο εμβόλιο XBB 1.5 που υπάρχει στη διάθεσή μας, είναι αποτελεσματικός ως προς τη σοβαρή νόσηση και για τη νέα υποπαραλλαγή που έχει προσφάτως αυξήσει πολύ τα ποσοστά της παγκοσμίως, την JN.1.Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ