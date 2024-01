Το «Αθηνών Αρένα», στην οδό Πειραιώς, θεωρούνταν για χρόνια το κορυφαίο κέντρο διασκέδασης, με τον Αντώνη Ρέμο να έχει συνδέσει στενά το όνομά του με αυτό Στιγμιότυπο από το 2019, όταν τραγουδούσε με τη Δέσποινα Βανδή

Agora Sygrou και «Αθηνών Αρένα» πέρασαν στο χαρτοφυλάκιο της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, ενώ ένα τρίτο ακίνητο στη Γλυφάδα στον Γιάννη Παπαλέκα

Ο Γιάννης Παπαθεοχάρης με τον Αντώνη Ρέμο, τη Ζέτα Μακρυπούλια, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Κώστα Καραφώτη

Ο «Διογένης» στη λεωφόρο Συγγρού έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της αθηναϊκής νύχτας με ονόματα όπως ο Λευτέρης Πανταζής

Εν μέσω της πιο σκοτεινής περιόδου της πολυετούςκαι με τις τράπεζες να αγωνίζονται να απαλλαγούν από το βάρος τωντα περιθώρια για την πραγμάτωση του φιλόδοξου οράματος του Παπαθεοχάρη ήταν στενά, αν όχι ανύπαρκτα.Ο όμιλός του για να αντέξει στις συνέπειες της κρίσης είχε ήδη αρκετάΕιδικότερα ένα δάνειο ύψουςαπό τηνκαι τηνήταν αυτό που ξεκλείδωσε τις εξελίξεις ώστε το ακίνητο να φύγει από τα χέρια του.Την περίοδουπήρξαν έντονες διεργασίες και τελικά προκρίθηκε η μεταβίβαση της εταιρείας Ναυσικά. Στον διαγωνισμό που ακολούθησε επικράτησε η Grivalia, συμφερόντων του Καναδού μεγαλοεπενδυτή, που απέκτησε το 80% της Ναυσικά κι έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση τωνκαι τη δημιουργία του υπερπολυτελούς «One&Only Aesthesis».Ωστόσο, αρκετά χρόνια πριν, και όσο η εταιρεία Ναυσικά βρισκόταν ακόμη υπό τον έλεγχο του ομίλου Παπαθεοχάρη, ο γνωστός επιχειρηματίας του real estateείχε προχωρήσει σε δανειοδότησή της με το ποσό των 12,325 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτό και η τελική συμφωνία μεταξύ της Grivalia Hospitality και της πλευράς Παπαθεοχάρη προέβλεπε πως η θυγατρική της ΑΕΕΑΠ αναλαμβάνει και την αποπληρωμή «υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων υπέρ ιδιώτη δανειστή, συνολικού ύψους».Με την απώλεια του «φιλέτου» σταΓλυφάδας μπορεί να αντιμετωπίστηκε ένα μέρος των οικονομικών προβλημάτων του ομίλου Παπαθεοχάρη. Υπήρχαν όμως και άλλα μεγαλύτερα. Στην πραγματικότητα, η περίπτωσή του αποτέλεσε για τις τράπεζες ένα «» που απαίτησε πολύμηνες διεργασίες μέχρι να φτάσουν στα σχέδια εξυγίανσης των δύο βασικών εταιρικών πυλώνων του, της Δείγμα Επενδυτική και της Νίκη και Πολύμνια, που κατείχαν άλλα σημαντικά ακίνητα, όπως τοκαι τοΘα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο εταιρείες, με βάση τα πρόσφατα οικονομικά τους αποτελέσματα (για τη χρήση 2021), ήταν φορτωμένες, συνολικές υποχρεώσεις ύψους 91,82 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημίες σταΕιδικότερα, η Δείγμα Επενδυτική είχε σύνολο υποχρεώσεων 52,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,9 εκατ. ευρώ ήταν τραπεζικά δάνεια καθώς και συσσωρευμένες ζημίες ύψους 48,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα η Νίκη και Πολύμνια είχε συνολικές υποχρεώσεις 39,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν τραπεζικά δάνεια, ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονταν σε 32,87 εκατ. ευρώ.Με αυτά τα δεδομένα, η όποια άλλη προοπτική πλην της πτώχευσης και της βίαιης ρευστοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων αποτελούσε «άσκηση για δυνατούς λύτες».Και στις δύο περιπτώσεις η λύση βασίστηκε στην αξιοποίηση - μεταβίβαση των ακινήτων των δύο εταιρειών με την ταυτόχρονη ρύθμιση των δανειακών και άλλων υποχρεώσεών τους. Ετσι, συμφωνήθηκε ότι τα δύο μεγάλα ακίνητα (Agora Sygrou και «Αθηνών Αρένα») θα αλλάξουν χέρια περνώντας στο χαρτοφυλάκιο τηςενώ ένα τρίτο ακίνητο στη Γλυφάδα θα περάσει στον έλεγχο της Παπαλέκας Συμμετοχών Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο εταιρείες κατέθεσαν συμφωνίες εξυγίανσης,, με τη συναίνεση των βασικών πιστωτών, δηλαδή των τραπεζών.Οσον αφορά τη Δείγμα Επενδυτική, η οποία κατέχει το εμπορικό κέντρο Agora Sygrou, όπου στεγάζεται, μεταξύ άλλων, το ιστορικό κέντρο «Διογένης», η συμφωνία εξυγίανσης προέβλεπε ότιπου θα καλυφθεί από τηνμε την ίδια να εξοφλεί τις συμβάσειςback και τους ενυπόθηκους πιστωτές. Και τούτο καθώς το περίπου μισό κτίριο έχει ήδη πωληθεί στο παρελθόν μέσω sale & lease back, ενώ το άλλο μισό είναι υποθηκευμένο για κοινοπρακτικό δάνειο από τις τράπεζεςκαιΤο ακίνητο θα συνεχίσει να λειτουργεί με τις υφιστάμενες χρήσεις του ως γραφεία και καταστήματα λιανικής (φιλοξενούνται από ετών κατάστημα της αλυσίδας Κωτσόβολος και υποκατάστημα της Alpha Bank). Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που βγήκε την 1η Μαρτίου του 2023 (δημοσιεύθηκε στις 4 Απριλίου) και την οποία έχει στα χέρια του το «», στους προσθέτως παρεμβαίνοντες κατά την εκδίκαση της υπόθεσης περιλαμβάνονταν η Prodea Investments, η Εθνική Λήζινγκ Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων, η Cepal Hellas, η Αλφα Λήζινγκ Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μισθώσεως, η Εθνική Τράπεζα και η Παπαλέκας Συμμετοχών Α.Ε.Οπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η Δείγμα Επενδυτική (η οποία συστάθηκε το 1982 με την επωνυμία Διογένης Τουριστικές, Καλλιτεχνικές, Ναυτιλιακές και Οικοδομικές Επιχειρήσεις), «εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και της σημαντικής μείωσης εσόδων ενοικίων, που επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, βρίσκεται σε επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της , χωρίς όμως να έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης των πληρωμών της».Κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της, όπως σημειώνεται, επιτεύχθηκε η σύναψη και υπογραφή τής από 5 Αυγούστου του 2022 συμφωνίας εξυγίανσης. Ειδικότερα, η συμφωνία αφορά πιστωτές που εκπροσωπούν το 100% των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο και το 96,3% του συνόλου των λοιπών απαιτήσεων.Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ύψους 5,55 εκατ. ευρώ, συμμετείχαν ο Γιάννης Παπαθεοχάρης με ποσοστό 35,21%, ομε 34,93% και ομε 29,86%.Παράλληλα, στην απόφαση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει στην κυριότητά της τα κάτωθι ακίνητα:■ Οικόπεδο έκτασης(638 τ.μ. κατά το Κτηματολόγιο) μετά την επ’ αυτού πολυώροφη οικοδομή με υπόγεια, συνολικής επιφάνειας (του κτιρίου) 4.428,80 τ.μ., που βρίσκεται στηεπί της λεωφόρου Συγγρού 257.■ Οικόπεδο έκτασης(1.107 τ.μ. κατά το Κτηματολόγιο) μετά την επ’ αυτού πολυώροφη οικοδομή με υπόγεια, συνολικής επιφάνειας (του κτιρίου) 9.082,53 τ.μ., που βρίσκεται στηεπί της συμβολής των οδών Ραιδεστού 2-4 και λεωφόρου Αμφιθέας.■ Δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες συνολικής επιφάνειαςπου βρίσκονται στηεπί της λεωφόρου Συγγρού 255. Ειδικότερα, την οριζόντια ιδιοκτησία 405 τ.μ. στο α’ υπόγειο και την αντίστοιχη 65 τ.μ. στο β’ υπόγειο της οικοδομής.■ Ενα ημιτελέςστηεπί των οδών Σεμέλης 20 και Ζαμανού 13, που αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο και δύο ορόφους, συνολικής επιφάνειας 1.128 τ.μ., και είναι τμήμα πολυκατοικίας εντός οικοπέδου 880 τ.μ.Επίσης, η εταιρεία ελέγχει το 100% της Νίκη και Πολύμνια ΜΑΕ, ενώ επιπρόσθετα έχει μισθώσει από τις Εθνική Λήζινγκ και Αλφα Λήζινγκ από το 2006 οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτου που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, επί της λεωφόρου Συγγρού 259. Αυτές τις είχε πωλήσει και μεταβιβάσει προηγουμένως η ίδια (σύμβαση sale and lease back) και θα περιέλθουν ξανά στην κυριότητά της με την εξόφληση της σύμβασης.Επί των ακινήτων που αποτελούν το Agora Sygrou έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ύψους 39,86 εκατ. ευρώ, ενώ για το ακίνητο στη Γλυφάδα προσημείωση ποσού 3 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση, με βάση έκθεση της Deloitte, η αξία του ενεργητικού της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2021 ανερχόταν σε 41.669.000 ευρώ, ενώ κατά την 31η Μαΐου του 2022 (), έπειτα από αναμορφώσεις που προέκυψαν και βάσει νέας εκτίμησης, η συνολική αξία των ακινήτων ήταν 24.546.865,14 ευρώ.Ειδικότερα, για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της Δείγμα Επενδυτική, επί της λεωφόρου Συγγρού 255-257-259 και επί της οδού Ραιδεστού 2-4, η αξία τους ανέρχεται σε 11,234 εκατ. ευρώ. Για τα ακίνητα επίσης στο Agora Sygrou που έχουν δοθεί με sale and lease back η αξία τους υπολογίστηκε στα, ενώ για το ακίνητο στη Γλυφάδα σε 1,28 εκατ. ευρώ.Αντίστοιχα, οι οφειλές της εταιρείας κατά την 31η Μαΐου του 2022 ανέρχονταν συνολικά σε. Στη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώθηκε από το δικαστήριο συμμετείχαν ως επενδυτής η Prodea Investments και ως αγοραστής του ακινήτου στη Γλυφάδα η Παπαλέκας Συμμετοχών Α.Ε.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι η πλέον επωφελής λύση για τη διάσωση της εταιρείας είναι η αναδιάρθρωση των οφειλών της μέσω της συμμετοχής του επενδυτή (Prodea Investments) σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από το ποσό της οποίας θα αποπληρωθεί μέρος των υποχρεώσεών της, και μέσω της μεταβίβασης του ακινήτου της Γλυφάδας έναντι τιμήματος 1,28 εκατ. ευρώ.Επί της ουσίας, το ακίνητο επί τωνκαιστηπέρασε στην κυριότητα της Παπαλέκας Συμμετοχών, ενώ το 100% των μετοχών της Δείγμα Επενδυτική μαζί με το σύνολο του συγκροτήματος Agora Sygrou (και αυτών της σύμβασης sale and lease back) στηνη οποία ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 20 εκατ. ευρώ προς εξόφληση υποχρεώσεων κατά τον τρόπο που προβλέπει η συμφωνία.Στο πλαίσιο αυτό μέρος (50%) των οφειλομένων προς τις Εθνική Λήζινγκ και Αλφα Λήζινγκ θα εξοφληθεί και το υπόλοιπο θα διαγραφεί, οι απαιτήσεις άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου Παπαθεοχάρη θα διαγραφούν, ενώ οι οφειλές προς το Δημόσιο (1,11 εκατ. ευρώ) και τον ΕΦΚΑ (72.149 ευρώ) θα εξοφληθούν πλήρως και άμεσα (εντός μηνός) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ακόμη, οι απαιτήσεις όλων των υπόλοιπων μη συμβαλλόμενων-ανέγγυων πιστωτών περιορίζονται σε ποσοστό 98,58%, με το εναπομείναν 1,42% να εξοφλείται εφάπαξ.Σχετικά με το άλλο μεγάλο ακίνητο όπου στεγαζόταν τοκαι μετέπειταεπί της Πειραιώς στον Ταύρο, πέρασε και αυτό στην Prodea Investments.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επίσης την 1η Μαρτίου του 2023 (την οποία έχει στα χέρια του το «ΘΕΜΑ»), η αίτηση υποβλήθηκε από την εταιρεία Νίκη και Πολύμνια Ψυχαγωγικές Καλλιτεχνικές Τουριστικές Θεατρικές Κινηματογραφικές, Εστιάσεως και Εμπορικές Επιχειρήσεις, που συστάθηκε το 2003, ενώ πρόσθετες παρεμβάσεις άσκησαν οι Prodea Investments, Cepal Hellas και Εθνική Τράπεζα.Η εν λόγω συμφωνία εξυγίανσης αφορά πιστωτές που εκπροσωπούν τοτων απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο και το 87,1% του συνόλου των λοιπών απαιτήσεων. Το μετοχικό κεφάλαιο της Νίκη και Πολύμνια κατά τη συζήτηση της αίτησης ανερχόταν σεμε μοναδική μέτοχο τη Δείγμα Επενδυτική.Στην κυριότητά της βρίσκονταν τα κάτωθι ακίνητα:■ Οικόπεδο έκτασηςεπί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 20.546 τ.μ., που βρίσκεται στον Ταύρο, επί της λεωφόρουΠρόκειται για το ακίνητο του «Αθηνών Αρένα».■ Οικόπεδο έκτασηςεπίσης στον Ταύρο, επί της λεωφόρου Πειραιώς 170-172. Πρόκειται για άκτιστο περιφραγμένο γωνιακό οικόπεδο, όμορο του ακινήτου του «Αθηνών Αρένα».Για το μεγάλο ακίνητο επί της Πειραιώς 166 έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ύψουςεκατ. ευρώ, ενώ για το μικρότερο οικόπεδο για ποσό 2,8 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με έκθεση τηςτην 1η Αυγούστου του 2022, η αξία του ενεργητικού της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2021 σε 26,11 εκατ. ευρώ, ενώ κατά την 31η Μαΐου του 2022 (ημερομηνία κατάρτισης της κατάστασης των πιστωτών), βάσει νέας εκτίμησης, η αξία των ακινήτων της ανερχόταν στο ποσό των 5,99 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι οφειλές της κατά την 31η Μαΐου του 2022 έφταναν στα 40,31 εκατ. ευρώ.Συμβαλλόμενοι πιστωτές στη συμφωνία εξυγίανσης ήταν η Εθνική Τράπεζα ως ειδική διάδοχος της FBB Bank και ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών, η Cepal Hellas, οι εταιρείες Νησαία Αστέρας Ι Συμμετοχών, Πάνθεον Θεατρικά και Μουσικά Δρώμενα, Ωκυρόη και Σία Ε.Ε. και Ναυσικά Τουριστικές, Καλλιτεχνικές, Ναυτιλιακές και Οικοδομικές Επιχειρήσεις, ενώ ως επενδυτής-αγοραστής η Prodea Investments.Και σε αυτή την περίπτωση, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης που έκλεισε τον Αύγουστο του 2022, τα συμβαλλόμενα μέρη έκριναν ότι η πλέον επωφελής λύση για τη διάσωση της εταιρείας είναι η αναδιάρθρωση των οφειλών μέσω της μεταβίβασης μέρους του ενεργητικού της, και δη αμφότερων των ακινήτων επί της Πειραιώς στην Prodea Investments,, εκ των οποίων 6,8 εκατ. ευρώ για το ακίνητο του «Αθηνών Αρένα» και 200.000 ευρώ για το όμορο οικόπεδο.Το σύνολο του τιμήματος προβλέπεται ότι θα κατευθυνθεί προς εξόφληση μέρους των υποχρεώσεων, ενώ οι υπόλοιπες θα διαγραφούν. Οσον αφορά τις απαιτήσεις του Δημοσίου (ύψους 442.289 ευρώ) και του ΕΦΚΑ (15.691 ευρώ), προβλέπεται η πλήρης εξόφλησή τους κατά την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου πώλησης των ακινήτων, μέσω παρακράτησης μέρους του τιμήματος. Οι απαιτήσεις όλων των άλλων μη συμβαλλόμενων - ανέγγυων πιστωτών περιορίστηκαν σε ποσοστό 97,45%.Επίσης, οι συμβαλλόμενοι ως εγγυητές Γιάννης Παπαθεοχάρης, Σπύρος-Διογένης Παπαθεοχάρης και Γιάννης-Απόλλων Παπαθεοχάρης συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να καταβάλουν σε τρεις ετήσιες δόσεις το ποσό των 134.277,82 ευρώ.