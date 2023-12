Θεσσαλονίκη: Ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες διέσχισαν τον Θερμαϊκό κάνοντας SUP

Κλείσιμο

Ντυμένοι με στολές Άγιου Βασίλη και με γιορτινή διάθεση, αθλητές της όρθιας σανιδοκωπηλασίας - SUP , διέσχισαν τον Θερμαϊκό και έστειλαν μήνυμα ότι μπορούν να γίνουν μέσα στην πόλη πρωτότυπες δράσεις που ψυχαγωγούν και φέρνουν χρώμα.Οι 30 Άγιοι Βασίληδες συμμετείχαν στο 3o SANTA SUP που διοργανώθηκε από το τμήμα ενηλίκων όρθιας σανιδοκωπηλασίας, ThesSUP του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης Θεσσαλονίκης. Τα μέλη του ThesSUP ξεκίνησαν από τις εγκαταστάσεις του ομίλου κωπηλατώντας όρθιοι στις σανίδες τους, έφθασαν στον Λευκό Πύργο και επέστρεψαν πίσω προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε όσους επέλεξαν να περπατήσουν στην ηλιόλουστη Νέα Παραλία.«Φέτος διοργανώσαμε για τρίτη χρονιά το SANTA SUP. Περάσαμε πολύ όμορφα, ο κόσμος το χάρηκε και μας φωτογράφισε» δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Βιργινία Παναγιωτοπούλου ιδρύτρια της ThesSUP μαζί με τη Γεωργία Ευαγγελίδη.«Θέλουμε να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην πόλη μας, έτσι ώστε να ψυχαγωγηθούμε και εμείς, και ο κόσμος που μας βλέπει, να φύγουμε από τα τετριμμένα» τόνισε η κ. Παναγιωτοπούλου και κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν να κάνουν SUP.«Eίναι πολύ εύκολο με δύο - τρία μαθήματα θα μπορούν να σηκωθούν και να κάνουν τις πρώτες τους βόλτες σε όμορφα τοπία και να γυμνάσουν το σώμα τους. Το SUP είναι ένα διαδεδομένο, άθλημα, χόμπι, όπως θέλει να το πει κανείς, το οποίο αρέσει σε μικρούς και μεγάλους και μπορούμε να το απολαύσουμε όλοι. Όποιος θέλει μπορεί να μας επισκεφθεί και να κάνει ένα δοκιμαστικό μάθημα» είπε η κ. Παναγιωτοπούλου.