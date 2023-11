Born to be Different: Οι «Χαρλεάδες» μαρσάρουν σε εκδήλωση για ΑμΕΑ

Κλείσιμο

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», σε συνεργασία με το Σύλλογο Μοτοσικλετιστών HOG – ΗΑRLEY OWNERS GROUP και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Π. Φαλήρου, διοργανώνει την εκδήλωση «Born to be Different» στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας Π. Φαλήρου. Μαζί μας, θα παρευρεθούν και μαθητές των σχολείων του Π. Φαλήρου.Born to be Different: Όλοι είμαστε γεννημένοι για να είμαστε διαφορετικοί… ανακαλύπτοντας αυτά που μας ενώνουν, αντιμετωπίζουμε ΜΑΖΙ αυτά που μας χωρίζουν! Σε αυτή τη γιορτή, θα συγκεντρωθούμε μικροί και μεγάλοι, παιδιά και ενήλικες με και χωρίς αναπηρία, όλοι διαφορετικοί μα και όλοι ίσοι και θα διασκεδάσουμε παρέα! Αυτό είναι και το όραμά μας στο ΑΛΜΑ, η ένταξη των παιδιών με αυτισμό και αναπηρία σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.Με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, θα στολίσουμε τη πλατεία μας με χειροποίητα στολίδια και ζωγραφιές, θα πιούμε ζεστό τσάι και κρασί, θα φάμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες, αλλά και άλλα «καλούδια»! Παιδιά και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν βόλτα και να φωτογραφηθούν σε μία αυθεντική Harley, μαζί με τους θρυλικούς «Χαρλεάδες»!!!Στην εκδήλωση θα πωλούνται και μοναδικά, «συλλεκτικά» είδη «Born to be Different» με τα λογότυπα του HOG – ΗΑRLEY OWNERS GROUP και του Συλλόγου ΑΛΜΑ! Κούπες, μπλουζάκια, καπέλα, μπρελόκ, είναι μερικά μόνο από τα είδη που μπορείτε να αγοράσετε! Θα πωλούνται επίσης χειροποίητα δώρα, φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από τα παιδιά και τους εθελοντές του Συλλόγου μας!Τα έσοδα από την εκδήλωσή μας θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός Σπιτιού για τα παιδιά του ΑΛΜΑ με αυτισμό και/ή νοητική αναπηρία! Δείτε περισσότερα εδώ! (https://alma-amea.gr/kane-dorea)Το «Born to Be Different», είναι μια πραγματικά σπάνια ευκαιρία για παιδιά και ενήλικες, με και χωρίς αναπηρία να έρθουν κοντά! Δώστε το δυναμικό «παρών» και βάλτε και εσείς το λιθαράκι σας στην αποδοχή των ανθρώπων με αναπηρία στην κοινότητα. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί, την αποδοχή της διαφορετικότητας!Θα χαρούμε πολύ και εμείς και τα παιδιά μας να σας έχουμε δίπλα μας, σε αυτή την όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή!Σας περιμένουμε!