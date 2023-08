Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ εξηγεί στο protothema πώς το αρχαιότερο ελληνικό πανεπιστήμιο θέλει να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό

Εκτός από τις εκ του νόμου προϋποθέσεις εισδοχής, κάθε πρόγραμμα έχει θέσει κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο εισακτέων. Για παράδειγμα, στο Medical Degree, για το οποίο εκφράζουν ενδιαφέρον πάνω από 1.400 άτομα κάθε χρόνο, τίθενται ιδιαιτέρως αυστηρά και διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια όπως η επιτυχής εξέταση στοΤα ιδιαίτερα αυστηρά και διεθνώς αποδεκτά κριτήρια αλλά και η συνέντευξη που διενεργείται στους υποψήφιους αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχή λειτουργία του προγράμματος.Για να δώσω ένα παράδειγμα του υψηλού επιπέδου των εισακτέων, σχεδόν 65% των φοιτητών μας το πρώτο εξάμηνο πέτυχαν μέσο όρο στις εξετάσεις πάνω από οκτώ (8).Αρχικά θα ήθελα να επισημάνω ότι το πρώτο ξενόγλωσσο πρόγραμμα του, το πρόγραμμα της, ξεκίνησε την προώθηση και επιλογή φοιτητών μέσα στην πανδημία. Υπήρξε όμως εξαιρετική συνεργασία της Επιτροπής του προγράμματος με την κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, με αποτέλεσμα να υπάρξει πλήρης υποστήριξη διαδικασιών.Χρειάστηκε να ενημερωθούν οι εθνικές αντιπροσωπείες και ιδιαίτερα οι προξενικές αρχές για την προσπάθεια αυτή της διεθνοποίησης των ΑΕΙ και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν.Για παράδειγμα, λόγω της πρόσφατης ένταξης της χώρας μας στο χάρτη των ξενόγλωσσων προπτυχιακών σπουδών, ορισμένες προξενικές αρχές συγχέουν την περίπτωση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων με άλλου είδους προγράμματα (ειδικά προγράμματα, κολλέγια, υποτροφίες, υποδοχή φοιτητών ξένων ΑΕΙ βάσει διμερών συμφωνιών). Αυτό σημαίνει από το πιο απλό, ότι τα συγχέουν με την εισαγωγή αλλογενών-αλλοδαπών του ΥΠΑΙΘ και μας ζητούν κατάλογο του Υπουργείου με τα ονόματα επιτυχόντων πριν εξετάσουν τη δυνατότητα χορήγησης βίζας, έως το πιο προβληματικό, ότι εκδίδουν λανθασμένο τύπο εθνικής θεώρησης. Η λανθασμένη εθνική θεώρηση οδηγεί σε αδυναμία έκδοσης άδειας διαμονής.Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται αναλυτικά προ της άφιξής τους για την υποχρέωση έκδοσης άδειας διαμονής και τις προϋποθέσεις απόκτησής τους ώστε να έχουν προσκομίσει τα κατάλληλα έγγραφα. Στο ΕΚΠΑ οι γραμματείες των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων ενημερώνουν τους φοιτητές πριν έρθουν στη χώρα για το είδος βίζας που απαιτείται (D1.1 για σπουδές), όσα έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν και ασφαλώς για κάθε υποχρέωση και δικαίωμα που έχουν κατά τη φοίτηση τους.Τοδιαθέτει αξιόλογο διδακτικό επιστημονικό προσωπικό, με εξαιρετικές γνώσεις της, το οποίο έχει αναλάβει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχουμε προτάσεις από καθηγητές του εξωτερικού να διδάξουν στα αγγλόφωνα προγράμματα. Ήδη έχουμε ενσωματώσει διαλέξεις από καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων ως προσκεκλημένους ομιλητές, αλλά πολύ σύντομα θα ανατεθεί πιο ενεργός ρόλος.Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν τα μαθήματα στο ΕΚΠΑ, επιδιώκουν να μάθουν ελληνικά; Έχουν την ευκαιρία αλληλεπίδρασης με τους Έλληνες φοιτητές – γίνεται κάποια συστηματική προσπάθεια από πλευράς πανεπιστημίου προς αυτή την κατεύθυνση; Προωθούνται, για παράδειγμα, κοινές δράσεις και προγράμματα;Ενδεικτικά νομίζω είναι τα στοιχεία που παρουσίασε το Institute of International Education (ΙΙΕ) για την κινητικότητα κατά κύριο λόγο φοιτητών, αλλά και πανεπιστημιακών και ερευνητών από τις ΗΠΑ σε άλλες χώρες το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση.To υψηλό επίπεδο σπουδών, η αναγνωρισιμότητα των διδασκόντων στο εξωτερικό, η χώρα όπου σπούδασαν οι γονείς τους για τους ομογενείς, τα χαμηλά δίδακτρα, οι σπουδές στη χώρα όπου ξεκίνησε η δημοκρατία, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουμε, στην κοιτίδα του πολιτισμού, αλλά και η προσωποποιημένη διοικητική υποστήριξη που παρέχουμε κάνει τις σπουδές στην Ελλάδα ανταγωνιστικές.Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα από τη φοιτήτρια από την Αμερική στο Medical Degree που έγραψε «My personal experience has been excellent. Everything has been smooth since I first arrived thanks to the faculty and staff. Our curriculum is very well organized and all of our classes are taught in English by dedicated professors always willing to support us. We have quality instruction with informative lectures and labs. I appreciate the University’s mission of internationalization. I have made friends from around the world and I am able to create new experiences while earning my medical degree in one of the best Universities of Greece».Τα προγράμματα προσφέρονται για δια ζώσης εκπαίδευση. Βεβαίως υπήρξε ειδική μέριμνα σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την περίοδο της πανδημίας για την διασφάλιση της υγείας των φοιτητών και των φοιτητριών, ωστόσο με την επάνοδο στην κανονικότητα τα προγράμματα προσφέρονται διά ζώσης.Τα προγράμματα αυτά, τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή υπάρχουν δίδακτρα, που αποτελούν βασική πηγή εσόδων. Βεβαίως για τομας η ενίσχυση της εξωστρέφειας, των διεθνών σχέσεων και γενικότερα του διεθνούς προσανατολισμού αποτελεί στρατηγικό στόχο ανάπτυξης μέσα και από την δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και επομένως είναι μία κεντρική επιλογή που την στηρίζουμε συλλογικά.Επιπροσθέτως, όπως προανέφερα, ειδικότερα η οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αποτέλεσε και ένα «στοίχημα» για πολλούς από εμάς ―θεσμικά όργανα, διδάσκοντες και διοικητικοί υπάλληλοι― και ο στόχος ήταν να επιτύχουν. Η επιτυχία των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών έχει θέσει νέες ακαδημαϊκές προκλήσεις και έχει επηρεάσει θετικά και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών.Παράλληλα τοσυμμετέχει ήδη στην Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης» που στοχεύει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση ΞΠΜΣ β' και γ΄ κύκλου του Ιδρύματος, καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας τους. Στο πλαίσιο της Πράξης, περιλαμβάνονται ενέργειες για την παραγωγή, αξιολόγηση και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, τη συνεργασία με ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού, πρόσκληση εξειδικευμένου προσωπικού για διδασκαλία μαθημάτων και πραγματοποίηση διαλέξεων κ.λπ. Προβλέπεται, επίσης, η υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης και προβολής των ΞΠΜΣ στο εξωτερικό καθώς και η ενίσχυση του Γραφείου Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών για την άρση των εμποδίων στην προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες, την υποστήριξη των φοιτητών για εγκατάσταση και διαμονή στη χώρα μας με τρόπο ασφαλή και οργανωμένο, καθώς και την υποστήριξη της επιτυχούς ένταξής τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του ΕΚΠΑ.Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).Ωστόσο σημειώνεται ότι, παρά τις προσπάθειες της Διοίκησης για το συντονισμό και την ολοκλήρωση ενός τόσο σπουδαίου αλλά και πολύπλοκου έργου, το χρονικό περιθώριο που δόθηκε για την υλοποίησή του είναι ιδιαίτερα στενό. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε στις 27.10.2022 με την ένταξη της πράξης, ενώ η καθορισμένη ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου είναι η 31η/12/2023.Η πράξη συμπεριλαμβάνεται στα Ιδρυματικά έργα για τα οποία κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση τους η δημιουργία «γέφυρας» και η μεταφορά τους στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.Στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι γνωστή η έκφραση «famous University, famous advisor» που αναφέρεται στον τρόπο επιλογής ενός πτυχιούχου για επαγγελματική αποκατάσταση ή σχετικά με ερευνητική συνεργασία.Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα ιστορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που διακρίνεται σήμερα για την ποιότητα των σπουδών του και το ερευνητικό του έργο. Η έμφαση, λοιπόν, στη φήμη του, την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, το υψηλό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, Έλληνες και αλλοδαπούς, για τις σπουδές τους και αποτελούν στοιχεία διάκρισης, που μας κάνουν να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Κάθε λοιπόν αλλαγή την αντιμετωπίζουμε ως πρόκληση και όχι ως απειλή, ακριβώς λόγω του έργου που έχει γίνει και της αναγνώρισης που χαίρει το ΕΚΠΑ διεθνώς, έτσι ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί ενισχυτικά.