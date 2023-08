Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το μεταπτυχιακό Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ralston College στη Σάμο

Κλείσιμο

Με άξονα την γνώση της ελληνικής γλώσας συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Σάµο Δίχως ελληνικές σπουδές, δεν υπάρχει εκπαίδευση, κατά τον Τολστόι (1828-1910) και αυτό το απόφθεγµα δεν θα µπορούσε να εκφράζει µε µεγαλύτερη ευστοχία το µεταπτυχιακό πρόγραµµα στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες του Ralston College, που εδρεύει στη Savannah των Η.Π.Α., το οποίο βασίζεται στην εκµάθηση και ταυτόχρονη χρήση τόσο της αρχαίας, όσο και της νέας ελληνικής γλώσσας.Σύµφωνα µε τον επικεφαλής του προγράµµατος αυτού, Καθηγητή Joseph Conlon (Ph.D. Classical Philology, University of Princeton) είναι αδύνατη η κατανόηση και η εκµάθηση της αρχαίας ελληνικής δίχως την συµβολή της νέας ελληνικής. Και συνεχίζει: «Η βαθύτερη και ταυτόχρονη γνώση της αρχαίας και της νέας ελληνικής συµβάλλουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση και σύνδεση του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος, στην βαθιά και ακριβή πρόσληψη των φιλοσοφικών κειµένων αλλά και της ίδιας τους της µητρικής (αγγλικής) γλώσσας.» Κατά την άποψή του η αρχαία ελληνική είναι µια ζώσα γλώσσα αφού «ζει» σε πολλές άλλες γλώσσες. Ενδεικτικά, στα µοντέρνα αγγλικά το 25% των λέξεων προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Επιπροσθέτως, όλες οι ρίζες των λέξεων που βρίσκονται στα Οµηρικά κείµενα (Ιλιάδα- Οδύσσεια) ακόµη και τώρα συναντώνται και ακούγονται στα δηµοτικά τραγούδια όλης της χώρας. Ο πρόεδρος του Κολλεγίου Stephen Blackwood (MA (Classics), Dalhousie University and a Phd (Religion), Emory University) δηλώνει: « Είναι αδιαµφισβήτητο και αδιαπραγµάτευτο ότι η αρχαία ελληνική έθεσε τα θεµέλια για την µετέπειτα ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τη δυτική φιλοσοφία και για αυτό το λόγο η εκµάθηση και η οµιλία τους σε συνδυασµό µε την νέα ελληνική θεωρούνται εκ των ων ουκ ανευ για την οριοθέτηση του «γνῶθι σαυτόν» και την κατάκτηση του εὖ ζῆν».Πιερρακάκης και Γεωργιάδης παρόντες στο εναρκτήριο δείπνοΣτο εν λόγω πρόγραµµα διδάσκουν Έλληνες και ξένοι καθηγητές και οι φοιτητές έχουν καθηµερινά εντατικά µαθήµατα αρχαίων και νέων ελληνικών. Μέσα σε διάστηµα µόλις δύο µηνών οι φοιτητές είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και να µιλούν ταυτόχρονα στα αρχαία και τα νέα ελληνικά και να διαβάζουν φιλοσοφικά και εκκλησιαστικά κείµενα. Το πρόγραµµα επισκέπτονται µε σκοπό την επιπρόσθετη επιµόρφωση των φοιτητών διακεκριµένοι Καθηγητές από Πανεπιστήµια του Εξωτερικού (University of Cambridge, University of Toronto) ενώ πέρυσι θαύµασε από κοντά την πρόοδο των φοιτητών και την ικανότητά τους ναχρησιµοποιούν ταυτόχρονα στην οµιλία τους τα αρχαία και τα νέα ελληνικά ο πρύτανης του κολλεγίου και διεθνούς φήµης ψυχολόγος Dr Jordan Peterson κατά την επίσκεψή του στη Σάµο. Το πρόγραµµα διαρκεί ένα έτος και ξεκινά το πρώτο του δίµηνο στην Ελλάδα (Αύγουστο - Σεπτέµβριο) και συγκεκριµένα στη Σάµο, την Πάτµο, το Ναύπλιο και την Πελοπόννησο.Την οµάδα των καθηγητών και φοιτητών επισκέφθηκαν στο εναρκτήριο δείπνο στην Αθήνα υπό το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Άδωνις Γεωργιάδης.