Ο εργοδότης για τον οποίο θέλουν όλοι να εργαστούν!

Κλείσιμο

Sponsored ContentΕίναι κάποιοι που έχουν την εξαιρετική τύχη να εργάζονται σε εταιρείες όπου οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες, να δημιουργούν και να εξελίσσονται και να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Η κάθε ημέρα είναι μια εμπειρία συνεργασίας και το wellbeing των υπαλλήλων προτεραιότητα. Η ομαδική κουλτούρα είναι βασική αξία, το περιβάλλον εξαιρετικό, και η εξέλιξη των εργαζομένων στόχος. Μια τέτοια εταιρεία βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής λίστας Best Workplaces®. Είναι η, η ραγδαία και συνεχής ανάπτυξη της οποίας βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ανάπτυξη τεχνολογίας, την κατάκτηση ξένων αγορών και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζόμενοι εκεί, οι Kaizeners, όπως ονομάζονται τα μέλη της, χαίρονται να δουλεύουν εκεί, το δηλώνουν απερίφραστα και το γιορτάζουν!Η Kaizen Gaming δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, πριν 11 χρόνια, από μια ομάδα 20 ατόμων. Τώρα πλέον η εταιρεία διαχειρίζεται το Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο, και το Betano στην Πορτογαλία, Βραζιλία, Ρουμανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Χιλή, Περού, Εκουαδόρ, Καναδά (Οντάριο) και Νιγηρία. Πρόκειται για μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες παγκοσμίως, που επικεντρώνεται στην Τεχνολογία και τους Ανθρώπους.Η αρχική ομάδα μεγάλωσε, οι Kaizeners είναι περισσότεροι από 2.000 (με στόχο να γίνουν 3.000 μέχρι το 2024), προέρχονται από 41 εθνικότητες και είναι διασκορπισμένοι σε 4 ηπείρους (Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια και Νότια Αμερική). Στην Ελλάδα (στα γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και remote) οι Kaizeners είναι σχεδόν 1.300, ενώ ο αριθμός ανεβαίνει συνεχώς.Η Kaizen Gaming μεγαλώνει αλλά οι νέες τεχνολογίες και η κατάκτηση νέων αγορών, δεν αρκούν για την εταιρεία, καθώς προτεραιότητά της ήταν και είναι η ανάπτυξη του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος εργασίας, η δημιουργία και διατήρηση της ομαδικής κουλτούρας αλλά και η εξέλιξη των εργαζομένων της.Έχοντας αναγνωριστεί ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρίες στην Ευρώπη για το εργασιακό της περιβάλλον στα βραβεία Europe’s Best Workplaces® 2021, στόχος της εταιρίας είναι να βρίσκεται πάντα ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Ηπιστοποιήθηκε ως Great Place to Work στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Τσεχία (Οκτώβριος 2022-Οκτώβριος 2023), μετά από έρευνα με συμμετοχή όλων των εργαζομένων.