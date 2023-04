Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Σε κάθε μία από τις 100 παραλίες αναφέρονται αναλυτικά:

- Πώς να τις προσεγγίσετε

- Η σύσταση της ακτής

- Το χρώμα και το βάθος των νερών

- Χρήσιμα tips





Όπως αφηγείται χαρακτηριστικά ο ίδιος, «Ζούµε σε χώρα µε ένα από τα µεγαλύτερα αρχιπελάγη του πλανήτη. Εξι χιλιάδες (6.000) νησιά και βραχονησίδες που µαζί µε την ηπειρωτική χώρα µεταφράζονται σε 13.676 χιλιόµετρα ακτογραµµής, την 11η µακρύτερη παγκοσµίως. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την ύπαρξη δεκάδων χιλιάδων παραλιών, µε πολλές από αυτές να είναι τροµακτικά δηµοφιλείς και άλλες να είναι παντελώς άγνωστες στο ευρύ κοινό. Όπως γρήγορα αντιλαµβάνεται κανείς, το εγχείρηµά µας αποτέλεσε από την αρχή µια µεγάλη πρόκληση.



Η παραλία Νο 1 δεν είναι πιο όµορφη από την παραλία Νο 100. Στόχος της παρακάτω λίστας δεν είναι να προσθέσει κι άλλο νερό στον µύλο της σύγκρισης των παραλιών αλλά και των προορισµών εν γένει. Όλες οι παραλίες που θα δείτε να φιγουράρουν ανήκουν σε όλα τα είδη και βρίσκονται σε σχεδόν όλα τα µήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας. Μικρές, µεγάλες, µε κόσµο ή χωρίς, µε εύκολη ή δύσκολη πρόσβαση, οργανωµένες ή µη. Η παρακάτω λίστα υπογραµµίζει µε εµφατικό τρόπο την απίστευτη ποικιλότητα της φυσικής οµορφιάς της ελληνικής ακτογραµµής, στοιχείο που αποτέλεσε το πρώτο και κυριότερο κριτήριο για τις επιλογές των παραλιών. Άλλα, επίσης σηµαντικά, κριτήρια αποτελούν η προσβασιµότητα, η γεωγραφική τοποθεσία, η πολιτισµική διάσταση της παραλίας ή της ευρύτερης περιοχής, ο ξεχωριστός χαρακτήρας κ.ά.».

Οι 100 Μαγευτικές Ελληνικές Παραλίες είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης περιπλάνησης της ομάδας του Travel.gr με επικεφαλής τον γνωστό στο σύμπαν του Instagram, ταξιδιωτικό φωτογράφο Στέφανο Αντιμάντο ή StefGreece.Όπως αφηγείται χαρακτηριστικά ο ίδιος, «Ζούµε σε χώρα µε ένα από τα µεγαλύτερα αρχιπελάγη του πλανήτη. Εξι χιλιάδες (6.000) νησιά και βραχονησίδες που µαζί µε την ηπειρωτική χώρα µεταφράζονται σε 13.676 χιλιόµετρα ακτογραµµής, την 11η µακρύτερη παγκοσµίως. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την ύπαρξη δεκάδων χιλιάδων παραλιών, µε πολλές από αυτές να είναι τροµακτικά δηµοφιλείς και άλλες να είναι παντελώς άγνωστες στο ευρύ κοινό. Όπως γρήγορα αντιλαµβάνεται κανείς, το εγχείρηµά µας αποτέλεσε από την αρχή µια µεγάλη πρόκληση.Η παραλία Νο 1 δεν είναι πιο όµορφη από την παραλία Νο 100. Στόχος της παρακάτω λίστας δεν είναι να προσθέσει κι άλλο νερό στον µύλο της σύγκρισης των παραλιών αλλά και των προορισµών εν γένει. Όλες οι παραλίες που θα δείτε να φιγουράρουν ανήκουν σε όλα τα είδη και βρίσκονται σε σχεδόν όλα τα µήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας. Μικρές, µεγάλες, µε κόσµο ή χωρίς, µε εύκολη ή δύσκολη πρόσβαση, οργανωµένες ή µη. Η παρακάτω λίστα υπογραµµίζει µε εµφατικό τρόπο την απίστευτη ποικιλότητα της φυσικής οµορφιάς της ελληνικής ακτογραµµής, στοιχείο που αποτέλεσε το πρώτο και κυριότερο κριτήριο για τις επιλογές των παραλιών. Άλλα, επίσης σηµαντικά, κριτήρια αποτελούν η προσβασιµότητα, η γεωγραφική τοποθεσία, η πολιτισµική διάσταση της παραλίας ή της ευρύτερης περιοχής, ο ξεχωριστός χαρακτήρας κ.ά.».

To εξειδικευμένο team του Travel.gr εξερευνά διαρκώς την Ελλάδα και ανακαλύπτει νέα σημεία ενδιαφέροντος που αποδεικνύουν την μοναδικότητα της χώρας μας την οποία θεωρούμε την πιο συναρπαστική του κόσμου.

Οι 100 Μαγευτικές Παραλίες είναι η αποθέωση του θαλασσινού στοιχείου της Ελλάδας. Αλλωστε, η θάλασσα είναι το κυρίαρχο στοιχείο που μας συνδέει συναισθηματικά με την χώρα μας.

Είναι το σήμα κατατεθέν του ελληνικού καλοκαιριού, η ανάμνηση που μένει και μάς ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και οι ελληνικές παραλίες είναι το διαρκές όνειρο, είναι η επιβράβευση που δίνουμε στον εαυτό μας στο τέλος κάθε σεζόν.

Το ταξίδι της ζωής του

Με αφορμή το φιλμ «The Journey: Α Music Special from Andrea Bocelli», o δημοφιλής τενόρος μιλά για τη ζωή, την πίστη και την ικανότητά του να βλέπει τα πράγματα αλλά και τα θαύματα μέσα από τα «κλειστά» του μάτια

«Αν δεν έχεις πεθάνει, απλά συνέχισε να ζεις»

Οι επιτυχίες-ύμνοι μιας εποχής, η σεξουαλικότητα που δεν έκρυψε, το νόημα της ζωής: ο θρύλος της ποπ στο «Gala» λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία στην Αθήνα

Από το Μόντρεαλ στην Εκάλη

Ο διεθνούς φήμης Γαλλοκαναδός ζωγράφος μάς υποδέχεται στο σπίτι του στην Ελλάδα, όπου επέλεξε να μείνει μόνιμα

Η αγαπημένη σχεδιάστρια της γενιάς Z

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια της λίστας «Forbes 30 under 30» με διάσημες φαν όπως η Πάρις Χίλτον, είναι μόλις 26 ετών

Ακόμα:

Ιστορίες χωρίς τέλος

Ο λόγος του βασιλιά

Τα νέα ρομαντικά looks & το μακιγιάζ που ηλεκτρίζει το βλέμμα

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Ακόμα:

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Το ταξίδι της ζωής τουΜε αφορμή το φιλμ «The Journey: Α Music Special from Andrea Bocelli», o δημοφιλής τενόρος μιλά για τη ζωή, την πίστη και την ικανότητά του να βλέπει τα πράγματα αλλά και τα θαύματα μέσα από τα «κλειστά» του μάτια«Αν δεν έχεις πεθάνει, απλά συνέχισε να ζεις»Οι επιτυχίες-ύμνοι μιας εποχής, η σεξουαλικότητα που δεν έκρυψε, το νόημα της ζωής: ο θρύλος της ποπ στο «Gala» λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία στην ΑθήναΑπό το Μόντρεαλ στην ΕκάληΟ διεθνούς φήμης Γαλλοκαναδός ζωγράφος μάς υποδέχεται στο σπίτι του στην Ελλάδα, όπου επέλεξε να μείνει μόνιμαΗ αγαπημένη σχεδιάστρια της γενιάς ZΗ Ελληνίδα σχεδιάστρια της λίστας «Forbes 30 under 30» με διάσημες φαν όπως η Πάρις Χίλτον, είναι μόλις 26 ετώνΙστορίες χωρίς τέλοςΟ λόγος του βασιλιάΤα νέα ρομαντικά looks & το μακιγιάζ που ηλεκτρίζει το βλέμμαToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.