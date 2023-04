Σουδάν: Αγωνία για τον Έλληνα τραυματία που χτυπήθηκε από ρουκέτα - Δείτε βίντεο

«

»... Σε αυτά τα λόγια Έλληνα συμπυκνώνεται το κλίμα του

, με την πολιτική κρίση να έχει κορυφωθεί και το παιχνίδι διεκδίκησης της εξουσίας ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις να έχει περάσει σε μια ζώνη βαθιάς επικινδυνότητας. Οι εκρήξεις και οι πυροβολισμοί συνεχίζονται, ενώ από την Παρασκευή, οπότε και κλιμακώθηκε η ένταση, η

σε ένα απέραντο πεδίο μάχης, τη στιγμή που ο κόσμος δεν μπορεί να βγει από το σπίτι.

Οι άμαχοι που έχουν πέσει, δε, νεκροί πλησιάζουν τους

, ενώ μεγάλη αγωνία επικρατεί και για το

στην αφρικανική χώρα. Υπενθυμίζεται ότι από αυτούς παγιδευμένοι είναι από προχθές 15, ανάμεσά τους και τρία μικρά παιδιά.

This is Sudan.



Old men cause trouble through their words or actions, which leads to war. But it's the youths that ends up fighting, to kill themselves.

At this point, no one cares if you are a master degree holder, or PhD holder.



Dreams and aspirations, washing down the drain. pic.twitter.com/d0KpdtvsjF — 99% OPPRESSED. (@PIDOMNIGERIA) April 16, 2023

«

» δηλώνει στο protothema.gr ο

, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Acropole στο Χαρτούμ. Η συγκεκριμένη μονάδα φιλοξενίας λειτουργεί από 1951, καθώς χτίστηκε από τον παππού του κ.Παγουλάτου.

Ο Έλληνας που έφυγε στις 4 Απριλίου από το Σουδάν, προτού συναφθεί μια συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης, που τελικά δεν έκλεισε ποτέ, βρίσκεται στην Ελλάδα, όμως ζει υπό καθεστώς τρόμου καθώς ο πατέρας του και η θεία του είναι εγκλωβισμένοι στο ξενοδοχείο τους. Εξαιτίας, δε, της υφιστάμενης δραματικής κατάστασης, η επικοινωνία συγγενών με τους αγαπημένους τους στο Σουδάν καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς όπως και στην περίπτωση του κ.Παγουλάτου με τον πατέρα του, τα δίκτυα έχουν - σε πολλές περιοχές - διακοπεί.

What's happening in Sudan 🇸🇩 🤔 💔 pic.twitter.com/TarySSoeZQ — Peché Africa 🇿🇦 (@pmcafrica) April 16, 2023

Ο κ.Παγουλάτος, που έχει μεγαλώσει στο Σουδάν όμως μοιράζει τον χρόνο ανάμεσα στην αφρικανική χώρα και την Ελλάδα, μιλά για τον εφιάλτη στο Χαρτούμ όπου - όπως υπογραμμίζει - διαμένει

.

Εξηγεί ότι τις

, λόγω της κορύφωσης των εχθροπραξιών, τη στιγμή που στα περισσότερα σπίτια δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ενώ εάν συνεχιστεί αυτή η δραματική κατάσταση, όπως λέει ο κ.Παγουλάτος, οι περισσότεροι δεν θα έχουν να φάνε καθώς θα τελειώσουν οι προμήθειες.

Sudan Army confirms it took control of all of its bases, refutes the Rapid Support Forces' claims of taking the presidential palace pic.twitter.com/dDml0AiO2j — Spriter (@Spriter99880) April 17, 2023

Ο 80χρονος πατέρας του αναγκάζεται να διαμένει σε

στο ξενοδοχείο του που είναι πλέον άδειο, χωρίς ρεύμα και θέρμανση.

«

δηλώνει ο κ.Παγουλάτος που δεν παραλείπει να αναφερθεί στη διαφθορά που πλήττει το Σουδάν και σε μια κρίσιμη πολιτική κατάσταση που μαίνεται τα τελευταία έξι χρόνια.

In February 2023, Sudan gave Russia its consent to build a naval base in the Red Sea. US Ambassador to Khartoum John Godfrey, however, threatened the Sudanese authorities with consequences for granting Moscow the right to establish a military base in the Red Sea.

Coincidence... pic.twitter.com/MfpCz9zYMK — Mats Nilsson (@mazzenilsson) April 16, 2023

Εντύπωση προκαλεί, δε, το γεγονός ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις που συγκρούστηκαν αψήφησαν την περίοδο του Ραμαζανιού και επιδόθηκαν σε εκατέρωθεν χτυπήμτα.

«

» λέει, ακόμη, ο κ.Παγουλάτος που ελπίζει να ανοίξει το αεροδρόμιο του Σουδάν και όσοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι να βγουν από τον Γολγοθά.

Εκφράζει, δε, την ελπίδα να εφαρμόσουν σύντομα τα Ηνωμένα Έθνη το σχέδιο εκκένωσης, ενώ ανησυχεί για τους συγγενείς ολοένα και περισσότερο αφού μέχρι τις 17 Μαϊου προβλέπεται να παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο.

In video: Sudanese army secures Port Sudan, future site of a Russian naval base.

It seems, for now, that America blew its load and is losing. pic.twitter.com/txdmEz8ouk — Korobochka (コロボ) 🇺🇸✝️🇷🇺 (@cirnosad) April 16, 2023

Εν τω μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο μέσα από την ελληνορθόδοξη Μητρόπολη

, όπου βρίσκονται από χθες εγκλωβισμένοι 15 Έλληνες έφερε στη δημοσιότητα η τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Μέσα από το μισόκλειστο παράθυρο φαίνονται οι εχθροπραξίες ενώ ακούγονται συνεχώς πυροβολισμοί και εκρήξεις. Μέσα από την εκκλησία, η κυρία Αλεξάνδρα Καλημέρη περιέγραψε χαμηλόφωνα την δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν.

«Περνάμε πολύ δύσκολα, οι πυροβολισμοί απέξω δεν σταματάνε, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Ο θυρωρός της ελληνικής κοινότητας ήρθε και μας παρακάλεσε να μην βγούμε έξω γιατί υπάρχουν σκοτωμένοι άνθρωποι και συνεχώς πέφτουν πυροβολισμοί.Έχουμε μαζί μας τρία μικρά παιδάκια. Λίγα τρόφιμα, που ίσως αύριο τελειώσουν. Όλο το Σουδάν δεν έχει ρεύμα» περιέγραψε η κυρίαα Καλημέρη.

Συγκλονίζει η φωτογραφία ενός από τους δύο Έλληνες τραυματίες που χτυπήθηκαν από ρουκέτα στο Χαρτούμ του Σουδάν όταν ξέσπασαν οι εχθροπραξίες.Τα πόδια του είναι δεμένα με γάζες για να σταματήσει η αιμορραγία. Tη φωτογραφία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Open μέσα από νοσοκομείο του Σουδάν.Ο Έλληνας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δέχθηκε την επίθεση στο Σουδάν από ρουκέτα. Όπως είπε, ένας από τους τραυματίες βγήκε πολύ γρήγορα από το αυτοκίνητο και τους μετέφερε άμεσα ένα άτομο με ΙΧ στο νοσοκομείο.Ο Έλληνας τραυματίας αναφέρει διαρκώς ότι αιμορραγεί και ζητεί γιατρούς, καθώς λόγω των οδομαχιών είναι δύσκολο αυτοί να φθάσουν στο νοσοκομείο. Είναι πολύ αδύναμος, καθώς δεν έχει φάει, δεν έχει πιει πολύ νερό και την ίδια στιγμή προσπαθούν να του σταματήσουν την αιμορραγία.Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 97 άμαχοι σκοτώθηκαν και 365 άλλοι τραυματίστηκαν από τότε που ξέσπασαν εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και παραστρατιωτικών, ανέφερε η ένωση Σουδανών γιατρών σε σημερινή της ανακοίνωση. Παράλληλα έκκληση για βοήθεια απευθύνουν οι Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στη μητρόπολη στο κέντρο του Χαρτούμ εξαιτίας των σφοδρών συγκρούσεων που μαίνονται στην πρωτεύουσα του Σουδάν. Παγιδευμένοι είναι από προχθές 15 άνθρωποι δήλωσε ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας.Φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας γιατί θα μας πυροβολήσουνΠρώτη φορά βλέπουμε αυτού του μεγέθους τις μάχες στην πρωτεύουσαΕίναι θλιβερό και σοκαριστικό αυτό που βλέπω. Μεγάλωσα εκεί»Υπάρχει κίνδυνος οι νεκροί άμαχοι να αυξηθούν εάν συνεχιστούν οι μάχες στο Χαρτούμ