Πειραιάς: Το εορταστικό πρόγραμμα με δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Σημειώνεται πως ητου Δέντρου των Χριστουγέννων θα μεταδοθεί μέσω live streaming από την ιστοσελίδα, καθώς και από το κανάλι του Destination Piraeus στο Youtube και την επίσημη σελίδα στο Facebook.Η πλατεία Κοραή, μεταμορφώνεται σε παραμυθένιο «Χωριό των Ξωτικών», εμπνευσμένο από τη μαγεία και τη ζεστασιά των Χριστουγέννων, μεγια όλους, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στο πνεύμα των εορτών!Τα Σαββατοκύριακα ο, για να διηγηθεί ιστορίες για τα ταξίδια του και να μοιράσει απλόχερα ευχές, αγάπη, δώρα και χριστουγεννιάτικη μαγεία!Στον ίδιο χώρο και με αφορμή την, το Kids Christmas Fest επιστρέφει στον Πειραιά σε ένα εορταστικό φεστιβάλ, γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις με πολλές ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Μεταξύ άλλων στoτα παιδιά θα μάθουν τις γεύσεις και λιχουδιές των Χριστουγέννων, η αγαπημένηθα διηγηθεί χριστουγεννιάτικες ιστορίες, ενώ οι ανατρεπτικοί και αγαπημένοι των παιδιών Burger Project θα παρουσιάσουν το ΦΙΕΣΤΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ, μια διαδραστική παιχνιδιάρικη συναυλία για όλη την οικογένεια!, σύμβολο αναγέννησης της πόλης, φωταγωγείται και φέτος σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα που θα καθηλώσει και θα στρέψει και σε αυτή τη γιορτινή περίοδο όλα τα βλέμματα στο μεγάλο λιμάνι! Μια μοναδική φωταγώγηση, γεμάτη λάμψη, παλμό, φως, συναίσθημα και γιορτινά χρώματα, με φόντο το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας!Τα φώτα στον Πύργο θα λάμπουν στον Πειραϊκό ουρανό για έναν ολόκληρο μήνα, προσφέροντας σε δημότες και επισκέπτες ελπίδα και αισιοδοξία.Ο «θίασος των Αφηγητών του Χρόνου» περιοδεύει στις γειτονιές της πόλης, στις πλατείες Πηγάδας, Γεννηματά, Ευαγγελίστριας, Δημοτικού Θεάτρου και στον πεζόδρομο της Παλαμηδίου και παρουσιάζει μοναδικές υπαίθριες παραστάσεις, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα «πλημμυρίσει» τον Πειραιά με, με τους καθιερωμένους χριστουγεννιάτικους περιπάτους και με μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μας, σε σύμπραξη με τοΤιμώντας το, ένα έθιμο με βαθιές ρίζες και μακρά παράδοση, στολίζεται και φωταγωγείται και φέτος το πανέμορφο ιστιοφόρο «Αφροδίτη» στο Πασαλιμάνι, η πόλη θα γεμίσει με φωτεινά θεάματα γεμάτα χρώμα και λάμψη, όπως το Δάσος των Αστεριών, ενώ τα, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες στην πόλη!Σε συνεργασία με τον, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου έρχεται για δεύτερη χρονιά η «Κόκκινη Νύχτα», μια χριστουγεννιάτικη γιορτή με πολλές εκπλήξεις, δεκάδες δράσεις στο εμπορικό κέντρο της πόλης, ελκυστικές προσφορές και ειδικές εκπτώσεις!, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε «κέντρο εξωστρέφειας» της φετινής εορταστικής περιόδου.Στην πρόσοψη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα προβάλλεται ένα ψηφιακό υπερθέαμα, με τη μέθοδο του, γεμάτο από γιορτινά χρώματα, μαγικές εικόνες και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα!του Δήμου Πειραιά μάς προσκαλεί να ντυθούμε Αγιοβασίληδες, να ζήσουμε στιγμές χαράς και διασκέδασης και να τρέξουμε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης στο, το οποίο διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά.Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων φιλοξενείγια μικρούς και μεγάλους.Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους θα πραγματοποιηθούν στη, ενώ για ακόμα μια χρονιά η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες της πόλης μας, με μια σειρά δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε εορταστικές δράσεις θα συμμετέχουν και οι, καθώς και τα «μεγάλα παιδιά» του Πειραιά στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου.Την, ακριβώς στην αλλαγή του χρόνου, ο Δήμος Πειραιά υποδέχεται το νέο έτος και το πρώτο πλοίο που θα καταπλεύσει στο μεγάλο λιμάνι με ένακαι βεγγαλικών με χρώμα, ρυθμό και ένταση από τον Πύργο του Πειραιά που θα φωτίσει τον Πειραϊκό ουρανό. Ένα μοναδικό υπερθέαμα ορατό και από τις 5 Δημοτικές Κοινότητες της πόλης,Ο Πειραιάς φορά και φέτος τα γιορτινά του με κυρίαρχο στοιχείο, τη φωταγώγηση κάθε γειτονιάς με χριστουγεννιάτικα δέντρα, λαμπιόνια, καραβάκια, στολίδια, 3d κατασκευές, τα οποία προσδίδουν γιορτινή ατμόσφαιρα και δίνουν πνοή αισιοδοξίας και ελπίδας!O Δήμος Πειραιά εκφράζει τις ευχαριστίες του στους Οργανισμούς, τους φορείς, τα κοινωφελή ιδρύματα και τις επιχειρήσεις για τη συμβολή και την υποστήριξή τους σ΄ αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, να κρατηθεί ζωντανό το πνεύμα των Χριστουγέννων και να προσφερθούν στιγμές χαράς στους δημότες.Η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου πλησιάζει και ο Πειραιάς φορά τα γιορτινά του και υποδέχεται με λάμψη, φως και ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα τα φετινά Χριστούγεννα.Oι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ξεκινούν επισήμως την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου. O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης φωταγωγεί το Δέντρο των Χριστουγέννων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε μια ξεχωριστή, γιορτινή εκδήλωση και ο χρόνος για τα φετινά Χριστούγεννα αρχίζει να μετρά αντίστροφα!Με φόντο το στολισμένο κέντρο της πόλης ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες καλλιτέχνες θα ταξιδέψει μουσικά και θα διασκεδάσει με τις διαχρονικές του επιτυχίες, όλους όσοι βρεθούν στο Δημοτικό Θέατρο.Την εκδήλωση παρουσιάζει η Πειραιώτισσα Ελεονώρα Μελέτη.Στη γιορτινή αυτή βραδιά, τη μαγεία και τη ζεστασιά της φετινής εορταστικής περιόδου θα προσδώσουν οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του Δήμου Πειραιά, καθώς και οι φωνές της χορωδίας του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου – Δημοτικού Ωδείου Πειραιά και της χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά, με τη συμμετοχή της Angel Dancesport Academy.Το φυσικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο που κοσμεί το κέντρο της πόλης μας «ταξίδεψε» στον Πειραιά από την «πρωτεύουσα» των Χριστουγεννιάτικων ελάτων, τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στους πρόποδες του όρους Χολομώντα και φιλοδοξεί να είναι ένα από τα πιο λαμπερά σε όλη τη χώρα. Έχει ύψος πάνω από 16 μέτρα και θα στολιστεί με πάνω από 150.000 λαμπιόνια που ξεπερνούν σε μήκος τα 3 χλμ.Τα φωτιστικά στολίδια του δέντρου καθώς και ο εντυπωσιακός εορταστικός στολισμός της πόλης μας, αποτελείται αποκλειστικά από λαμπτήρες τύπου LED χαμηλής κατανάλωσης με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά, στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου Πειραιά για εξοικονόμηση ενέργειας, περιορισμό στην κατανάλωση και ενίσχυση της βιωσιμότητας των χριστουγεννιάτικων εγκαταστάσεων, χωρίς να στερηθεί η πόλη και οι δημότες της, το λαμπερό εορταστικό κλίμα κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης περιόδου.Η εντυπωσιακή φωταγώγηση του Δέντρου των Χριστουγέννων θα μεταδοθεί μέσω live streaming από την ιστοσελίδα: christmasinpiraeus.gr, καθώς και από το κανάλι του Destination Piraeus στο Youtube και την επίσημη σελίδα μας στο Facebook.Διοργάνωση : Διεύθυνση Εξωστρέφειας-Destination Piraeus, Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού*Όπως κάθε χρόνο το φυσικό Χριστουγεννιάτικο δένδρο με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, μετά το πέρας των Χριστουγεννιάτικων εορτών, θα μεταφερθεί προς ανακύκλωση, προκειμένου να μπορούν τα θρυμματισμένα υπολείμματα να αξιοποιηθούν και σε άλλες χρήσεις.Ένα παραμυθένιο χωριό εμπνευσμένο από την μαγεία και την ζεστασιά των Χριστουγέννων αλλάζει την όψη της κεντρικής πλατείας του Πειραιά: το Χωριό των Ξωτικών συγκεντρώνει φέτος στην πλατεία Κοραή αναρίθμητα παιχνίδια και θεματικές δραστηριότητες για όλους!Από τις 8 Δεκεμβρίου 2022 και για έναν ολόκληρο μήνα, στο Χωριό των Ξωτικών θα βρείτε το εντυπωσιακό καρουζέλ των Χριστουγέννων, το χριστουγεννιάτικο τρενάκι, παιχνίδια για παιδιά, δεκάδες ξύλινα σπιτάκια φωτισμένα και γιορτινά, αλλά και τους μόνιμους κατοίκους του: τον ΆγιοΒασίλη και τους διάσημους βοηθούς του, τα ζαβολιάρικα, ακαταπόνητα και εργατικά ξωτικά!Διοργάνωση : Διεύθυνση Εξωστρέφειας-Destination PiraeusΜε την ευγενική υποστήριξη : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΔΕΠΑ, ΙΚΕΑ, Σκλαβενίτης,Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Πασαλιμάνι, και το Δάσος των Αστεριών αναμένει τη δική σας παρουσία για να …ζωντανέψει! Ένα σύνολο τρισδιάστατων αστεριών φωτοβολούν την ώρα που ο επισκέπτης στέκεται δίπλα τους ή περνά μέσα από αυτά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με την τεχνική της ανέπαφης διάδρασης. Και φέτος τα Χριστούγεννα, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης, το Πασαλιμάνι, θα φωταγωγηθεί μόνο με το δικό σας πέρασμα – σας αναμένουμε!Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας-Destination Piraeus, Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού-ΜηχανολογικούΗ Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά εναρμονίζεται με το γιορτινό κλίμα των ημερών και πλημμυρίζει τις γειτονιές της πόλης με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσικές!Οι Χριστουγεννιάτικοι Μουσικοί Περίπατοι της Φιλαρμονικής Ορχήστρας ξεκινούν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές:9.12.2022 Δάσος των Αστεριών Πασαλιμάνι, Ρολόι, 20:0011.12.2022 Πάρκο Γεννηματά, 11:00, πλατεία Κοραή 11:45 (Christmas fest).17.12.2022 Εμπορικό κέντρο, 11:00, πεζόδρομος Παλαμηδίου, 11:00, πλατεία Σερφίωτoυ 11:30.18.12.2022 Eμπορικό κέντρο, 11:00, Ν. Φάληρο πλατεία Ευαγγελίστριας ώρα 11:00, οδός Ειρήνης κ Σμολένσκυ Ν. Φάληρο 11:30.22.12.2022 Κόκκινη Νύχτα - Όλη η πόλη μια γιορτή! Πεζόδρομος Σωτήρος 20:0024.12.2022 Eμπορικό κέντρο, 12:30,πλατεία Πηγάδας 12:30.31.12.2022 Εμπορικό κέντρο, 11:30, πλατεία Νεράιδας 11:30, πλατεία Δωδεκανήσου 12:00.Δράσεις σε νοσοκομεία24.12.2022 Κάλαντα Τζάνειο 12:00, Μεταξά 12:0031.12.2022 Κάλαντα Τζάνειο 11:00, Μεταξά11:00.Διοργάνωση: Φιλαρμονική Ορχήστρα, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΣάββατο 10.12.2022 _ 11.30 ● Πλατεία Πηγάδας (Α΄ Κοινότητα)Κυριακή 11.12.2022 _ 11.30 ● Πλατεία Γεννηματά (Δ΄ Κοινότητα)Σάββατο 17.12.2022 _ 11.30 ● Πεζόδρομος Παλαμηδίου (Ε΄ Κοινότητα)Κυριακή 18.12.2022_11.30 ● Πλατεία Ευαγγελιστρίας, Νέο Φάληρο (Γ΄ Κοινότητα)Πέμπτη 22.12.2022 _ 11.30 ● Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προαύλιοΟ Δήμος Πειραιά στέλνει το μήνυμα των Χριστουγέννων στις γειτονιές του! Ο θίασος των Αφηγητών του Χρόνου περιοδεύει στις πλατείες των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων της πόλης με την υπαίθρια παράσταση «Κόκκινη κλωστή δεμένη…», που ερμηνεύουν 12 ηθοποιοί, απόφοιτοι της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Πειραϊκού Συνδέσμου.Ο Μολυβένιος Στρατιώτης, ο Άγιος Βασίλης και το Αρχιξωτικό του, ο Τρελοκαπελάς από τη Χώρα των Θαυμάτων, ο Καρυοθραύστης, ένας Μάγος με δώρα, ο Σκρούτζ και ένας Ναύτης που έπεσε από το στολισμένο καράβι …μπλέχτηκαν σε ένα παραμύθι που αναζητά να βρει το τέλος του και το σκοπό του πριν καταφτάσουν τα Χριστούγεννα!Τα κείμενα και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή.ΔΙΑΝΟΜΗ: Ζήνα Παγδατή, Γωγώ Ματθαιάκη, Κατερίνα Λασηθιωτάκη, Νεφέλη Κωνσταντινίδη, Χάρης Σουλτάτος, Μαρία Καλιακάκη, Μυρτώ Κρανιά, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Νίκος ΠαπαδάκηςΔιοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination Piraeus, Πειραικός ΣύνδεσμοςΧριστούγεννα στο μεγάλο λιμάνι! Στον Πειραιά, ο στολισμός της πιο εορταστικής περιόδου του χρόνου περιλαμβάνει το παραδοσιακό έθιμο του στολισμένου καραβιού.Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, στο Πασαλιμάνι, απλώνουμε βαθιές ρίζες στην παράδοση, στολίζουμε και φωταγωγούμε ένα πανέμορφο σκαρί με ξεχωριστή ιστορία. Πρόκειται για το ιστιοφόρο «Αφροδίτη» με την ευχή -ο στολισμός του καραβιού που παραδοσιακά στον ελληνικό κόσμο συμβολίζει το καλωσόρισμα των ναυτικών για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων- να φέρει σε όλους μας, τη συμπόνια και τη χαρά που απολαμβάνουμε τις μέρες των εορτών. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά θα πλαισιώσει τη φωταγώγηση με Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες.Διοργάνωση : Διεύθυνση Εξωστρέφειας - Destination Piraeus, Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού - ΜηχανολογικούΜε την ευγενική υποστήριξη: Μαρίνα Ζέας, D Marin, Όμιλος Vernicos Tugs and Salvage.Φως, νερό και χρώμα στολίζουν τα σιντριβάνια σε τρία κεντρικά σημεία του Πειραιά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα! Τα σιντριβάνια στο Πασαλιμάνι, στην πλατεία Τερψιθέας και στη Μαρίνα Ζέας τραβούν τα βλέμματα με τον πολύχρωμο λαμπερό τους φωτισμό, υπενθυμίζοντας στους περαστικούς Πειραιώτες τη ζεστασιά της εορταστικής ατμόσφαιρας των Χριστουγέννων.Διοργάνωση: Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού-ΜηχανολογικούΤο Kids Christmas fest επιστρέφει στον Πειραιά και φέτος τα Χριστούγεννα! Με αφορμή την 11η Δεκεμβρίου που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού έπειτα από πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. και της UNICEF, στο Χωριό των Ξωτικών στην πλατεία Κοραή οργανώνεται ένα εορταστικό φεστιβάλ γεμάτο ψυχαγωγικές δράσεις, παιχνίδια, δραστηριότητες για παιδιά και... μεγάλα παιδιά.Αναλυτικό Πρόγραμμα :● Το ταξίδι των ευχών | Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά _ 11.00 – 12.00Η παιδαγωγός θεάτρου – εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Μαρία Ρεντίφη και το Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης «Θεάδραση» μας ταξιδεύουν στη μαγεία των Χριστουγέννων, ζωντανεύοντας τις ευχές των παιδιών με ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο φαντασία, χαρά, χορό και μουσική!● ΣαπουνΌπερα, Τhe Soap Opera | Παράσταση οπερέτας _ 12.00 – 13.00«Ετοιμαστείτε! Ετοιμαστείτε! Καταφτάνει η ΣαπουνΌπερα!». Μια περιπατητική δράση για όλες τις ηλικίες, ένα εντυπωσιακό θέαμα με σαπουνόφουσκες, επενδυμένη με αγαπημένα οπερατικά κομμάτια και εντυπωσιακά κουστούμια εμπνευσμένα, από το καλλιτεχνικό ρεύμα του Bauhaus.Παραγωγή: Mr & Mrs Bubble – Art space fabrica● Robotonio | Εργαστήρια ρομποτικής για παιδιά _ 12.00 – 14.00Σε αυτό το εργαστήριο οργανώνουμε αγώνες Sumo με ρομπότ! Δύο ρομπότ διαγωνίζονται σε κυκλική πίστα. Νικητής είναι εκείνο το ρομπότ που θα καταφέρει να βγάλει τον αντίπαλο από την πίστα. Τα παιδιά συμμετέχουν επιλέγοντας ρομπότ και ενεργοποιώντας το να πάρει μέρος στον αγώνα.Παραγωγή: Robotonio● Express yourself by Kroma | Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά _ 11.00 – 15.00Η Kroma αγαπά την τέχνη, τον πολιτισμό, τις νέες τεχνολογίες, τα συναισθήματα που συνδέουν τους ανθρώπους σε μια ομάδα και τα παιδιά! «Ο πεινασμένος Χιονάνθρωπος», «Ένα μπισκότο για όλους», «Φροντιστές ταράνδων», «Χριστουγεννιάτικα γλειφιτζούρια»: τέσσερα θεματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί και παρουσιάζονται από τη διεθνή πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού, Kroma, αντλώντας έμπνευση από τα φετινά Χριστούγεννα!Παραγωγή: KROMA● Face Painting & Cookies | Εργαστήρια για παιδιά _ 11.00 – 15.00Δύο δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά: το Χριστουγεννιάτικο Face Painting προσφέρει στα παιδιά τη διασκέδαση και το παιχνίδι που απολαμβάνουμε στις γιορτές, ενώ το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής είναι η ευκαιρία τους να πλάσουν ζύμη και να ψήσουν τα πιο νόστιμα και τραγανά κουλουράκια των φετινών Χριστουγέννων!Παραγωγή: ΙΕΚ ΑΛΦΑΕργαστήρι χρώμα| Μεγάλοι-μικροί ζωγράφοι ζωγραφίζουν σε καμβαδάκια μινιατούρες! _11:00-15:00Το εργαστήριο εικαστικής δημιουργίας "Χρώμα" ζωγραφίζει μαζί με τα μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά, χριστουγεννιάτικα έργα τέχνης σε μικρά καμβαδάκια, με χρώματα και πινέλα.Χιόνια, μπισκοτόσπιτα, χιονάνθρωποι, έλατα, ελαφάκια, όλα μπορούν να γίνουν μια ονειρεμένη "τόση-δα" ζωγραφιά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα Χριστούγεννα έχουν μέσα τους όλη την αγάπη και την χαρά της δημιουργίας!Σχεδιασμός/Παραγωγή : Χρώμα εργαστήριο εικαστικής δημιουργίας.● Εργαστήρια Σκίτσου & Ζωγραφικής | Εργαστήρια για παιδιά _ 11.00 – 15.00Η ιδέα της δράσης συνδέεται με την κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών, τα οποία θα κατασκευαστούν και θα ζωγραφιστούν στο σημείο της δράσης. Κάποια στολίδια θα έχουν προετοιμαστεί από το εργαστήρι και θα χρωματιστούν από τα παιδιά και κάποια θα φτιαχτούν επιτόπου και εξ ολοκλήρου.Παραγωγή: Πειραιώς Τέχνη● «Ο Καραγκιόζης και οι καλικάντζαροι», «Το θαύμα των Χριστουγέννων» | Θέατρο για τα παιδιά _ 17.00 – 20.00Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και ο Καραγκιόζης κάνει τα θελήματα του κύριου Σκορδαλιά, προκειμένου να κερδίσει λίγα χρήματα για την οικογένειά του. Ο κύριος Σκορδαλιάς τρέμει από τον φόβο του, επειδή γνωρίζει ότι, όπου να ’ναι, θα έρθουν οι καλικάντζαροι και ανησυχεί πως θα του αρπάξουν τα χρήματά του. Τελικά, θα καταφέρουν αυτοί και η οικογένειά τους να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και πώς;Δύο γιορτινές θεατρικές παραστάσεις για παιδιά.Παραγωγή: Σπυροπούλειο Θέατρο● Καλικαντζαροcomics! | Εργαστήρι Comics _ 13.30 – 15.00Η αφηγήτρια και εμψυχώτρια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Athens Comics Library Βασιλεία Βαξεβάνη αφηγείται θρύλους και παραμύθια από το Δωδεκαήμερο. Την παραμονή των Χριστουγέννων και για δώδεκα μέρες βγαίνουν στον απάνω κόσμο τα καλικαντζάρια! Πειράζουν τους ανθρώπους και τα ζωντανά, μαγαρίζουν σπίτια και γλυκά και σκαρώνουν φάρσες καιπειράγματα. Και μετά το παραμύθι…: σχεδιάζουμε την δική μας ιστορία comics!Παραγωγή: Athens Comics LibraryΔιοργάνωση: Διεύθυνση Επικοινωνίας- Destination PiraeusΕφορμώντας από την πλούσια αφηγηματική παράδοση για τους καλικάντζαρους, η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και το Τμήμα Θεάτρου και Κινηματογράφων του Δήμου Πειραιά παρουσιάζει το Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα δράσεων «Οι Καλικάντζαροι εισβάλλουν στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά». Από την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023, παρακολουθήστε δωρεάν ένα σύνολο εκπαιδευτικών εργαστηρίων και παρουσιάσεων στις οποίες οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις λαϊκές παραδόσεις, τις εορταστικές εκδηλώσεις, τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού που σχετίζονται με τον κύκλο των Χριστουγέννων και του Δωδεκαημέρου, όταν …οι καλικαντζαραίοι βγαίνουν από τα έγκατα της γης και αναστατώνουν τους ανθρώπους!Αναλυτικό Πρόγραμμα :► Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 _ 18:00Στολισμός του Δέντρου των ΕυχώνΣε συνεργασία με τις συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγώντου 6ου ΠΕΚΕΣ ΑττικήςΣτην εκδήλωση θα συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιάκαι ο Άγιος Βασίλης που θα δώσει «κεράσματα» στους μικρούς μας φίλους!► Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 _ 10:00 – 12:00Προγραμματισμένη ξενάγηση δημοτικού σχολείουΚατασκευή μπισκοτιέρας ή μολυβοθήκης από ανακυκλώσιμα υλικάΔημιουργία ευχετήριων στολιδιών(αναμνηστικό που θα το πάρουν μαζί και για το στολισμό του δέντρου μας)► Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 _ 10:00 – 12:00Προγραμματισμένη ξενάγηση δημοτικού σχολείουΚατασκευή χιονάνθρωπου με κάλτσες και άλλα υλικάΔημιουργία ευχετήριων στολιδιών(αναμνηστικό που θα το πάρουν μαζί και για το στολισμό του δέντρου μας)► Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 _ 10:00 – 12:00Εισαγωγή στην ιστορία και παράδοση της εορτής των ΧριστουγέννωνΑφήγηση λαϊκού παραδοσιακού παραμυθιού «Οι Καλικάντζαροι και τα καρβέλια» με συνοδευτική μουσική φλάουτου και δράση τραγουδιούΔημιουργία Χριστουγεννιάτικων ευχετήριων καρτών και στολιδιώνΣτολισμός Χριστουγεννιάτικου δέντρου (μαζί με τους μικρούς μας φίλους) και δράση σύνδεσής του με το περιεχόμενο του παραμυθιού► Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 _ 10:00 – 12:00Μουσικό – αφηγηματική δράση με τον «Μαγικό Αυλό» του Wolfgang Amadeus Mozart► Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 _ 10:00 – 12:00Εισαγωγή στην ιστορία και παράδοση της εορτής των ΧριστουγέννωνΑφήγηση λαϊκού παραδοσιακού παραμυθιού «Η Κάλω και η Μάρω» με συνοδευτική μουσική φλάουτου και δράση τραγουδιούΑναπαράσταση του παραμυθιού μέσα από παιχνίδια ρόλων (χωρισμός παιδιών σε δύο ομάδες -καλικάντζαροι και χωρικοί- αντιστροφή ρόλων και ανταλλαγή συναισθημάτων)Παιχνίδια ανακάλυψης των χώρων και των συλλογών της Πινακοθήκης για αναζήτηση των αποτρεπτικών συμβόλων των καλικαντζάρων και εξοικείωση με τα έργα τέχνηςΚατασκευή χριστουγεννιάτικης γιρλάντας με αγγελάκια, αστεράκια ή δεντράκιαΚατασκευή Άγιου Βασίλη με ανακυκλώσιμα υλικά► Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 _ 10:00 – 12:00Αφήγηση του λαϊκού παραδοσιακού παραμυθιού «Οι ξωτικιές»Εικαστικό εργαστήρι► Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 _ 10:00 – 12:00Αφήγηση του λαϊκού παραδοσιακού παραμυθιού «Το Παραμύθι των Ευχών»Εικαστικό εργαστήριΗ συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια είναι δωρεάν με απαραίτητη προεγγραφήστο τηλέφωνο 214 4090155.Διοργάνωση: Διεύθυνση Πολιτισμού, με τη συνεργασία της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά, του Τμήματος Καλλιτεχνικής Παιδείας και του Τμήματος Θεάτρου και ΚινηματογράφωνΤο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων φιλοξενεί παραστάσεις και συναυλίες για μικρούς και μεγάλους. Συγκεκριμένα:11/12Classic ChristmasΣυναυλία - Κεντρική ΣκηνήΏρα έναρξης: 12.00 πμΗ Μικτή και Γυναικεία Χορωδία «Καλλιτεχνήματα» παρουσιάζουν στη φετινή Χριστουγεννιάτικη συναυλία τους, δύο έργα του κλασικού χορωδιακού ρεπερτορίου.Στο πρώτο μέρος θα ακουστεί Missa no 17 - J.M. Haydn, μια λειτουργία της κλασικής περιόδου γραμμένη από τον φημισμένο για τις χορωδιακές δημιουργίες του συνθέτη. Την Μικτή Χορωδία «Καλλιτεχνήματα» συνοδεύουν: Βιολί: Γεώργιος Χάλαρης, Βιολί: Σορένα.Καλογεροπούλου, Βιολοντσέλο: ΑλέξανδροςXαραλάμπους,Πιάνο: Μαριάννα Σπυράκου, Μαέστρος: Μαρία Μιχαλοπούλου.Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστεί από τη Γυναικεία Χορωδία «Καλλιτεχνήματα» η σύνθεση του 20ού αιώνα A Ceremony of Carol's - B. Britten, με ανάλογα τεχνότροπα αρμονικά στοιχεία.12/12Αφιέρωμα στον Νίνο ΡόταΚρατική Ορχήστρα ΑθηνώνΣυναυλία – Κεντρική ΣκηνήΏρα έναρξης: 20:30Κινηματογραφική μουσική του Νίνο Ρότα, σε μεταγραφή του Αλέκου Κάτσιου. Το δραστήριο Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών «Metallon» ερμηνεύει αγαπημένες μελωδίες του Νίνο Ρότα από ταινίες που άφησαν εποχή, όπως Ο Νονός, Οι Κλόουν, Οκτώμιση και Λα Στράντα, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα. Συμμετέχει το: Metallon - Σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Μουσική διεύθυνση: Νικόλαος Χαλιάσας18-25-26-30/12 –2/1Ντο-ντο - Ομάδα ΒίδαΒρεφική παράσταση (Από 12 μηνών έως 3 ετών)ΦουαγιέΗμέρες και ώρες παραστάσεων : 18/12 στις 11.00 πμ – 25/12 στις 17.30 – 26/12 στις 11.00πμ -30/12 στις 17.30 –2/1 στις 17.30Ο μικρός ήρωάς μας κοιμάται κάθε βράδυ ήσυχος. Ένα βράδυ όμως δεν βρίσκει τον ΝτοΝτό του. Και τώρα; Πώς θα κοιμηθεί; Το δωμάτιό του γίνεται ένας ολόκληρος κόσμος που τον καλεί για εξερεύνηση. Ήχοι, χρώματα, σχήματα εξάπτουν τη φαντασία και όλες τις αισθήσεις μας. Οι μικροί μας θεατές θα απολαύσουν μια διαδραστική εμπειρία, όλο εκπλήξεις.Κείμενο - Δραματουργία - Σκηνοθεσία: Ομάδα ΒίδαΕρμηνεία: Θανάσης Βοϊδίλος18 -30/12Η γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιάΧριστουγεννιάτικά Παραμύθια – επισκέψεις σε ιδρύματαΗ ομάδα «Δρόμο παίρνει, Δρόμο αφήνει» επισκέπτεται ιδρύματα της πόλης και μας ταξιδεύει με Χριστουγεννιάτικα παραμύθια!Διασκευή – προσαρμογή κειμένων: ομάδα «Δρόμο παίρνει, Δρόμο αφήνει»Αφήγηση: Άνθη Ευσταθοπούλου – Ταξιάρχης Μπεληγιάννης.18/12RosarteΔυο συναυλίες - Κεντρική ΣκηνήΏρα έναρξης 11:00 και 13:00Κάλαντα, ευχές και τραγούδια επιλεγμένα από όλο τον κόσμο, με τη μοναδική παιδική χορωδία Rosarte, σας υπόσχονται να γεμίσουν την καρδιά σας με αγάπη και ευτυχία από την παιδική χορωδίαΜαέστρος: Ρόζυ Μαστροσάββα.26,27, 29 και 30 ΔεκεμβρίουΜουσικά Παραμύθια με την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών26 Δεκεμβρίου: 12.00 και 15.00 - 27 Δεκεμβρίου: 17.00 - 29 Δεκεμβρίου: 17.00 - 30 Δεκεμβρίου: 12.00 – 15.00”Ο Πέτρος και ο Λύκος” του Σεργκέι Προκόφιεφ και χριστουγεννιάτικα παραμύθια με κάλαντα σε αφήγηση Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου.Το κλασικό έργο Ο Πέτρος και ο Λύκος του Σεργκέι Προκόφιεφ μαζί με μουσικά χριστουγεννιάτικα παραμύθια και κάλαντα, παρουσιάζονται με τη συνοδεία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών σε αφήγηση των: Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου και μουσική διεύθυνση της αρχιμουσικού Ζωής Ζενιώδη, από την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και για 6 μόνο παραστάσεις:26,27, 29 και 30 Δεκεμβρίου, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους.10/01Gala ΌπεραςΚρατική Ορχήστρα ΑθηνώνΚεντρική ΣκηνήΏρα έναρξης 20.30Στην εκπνοή της εορταστικής περιόδου της Πρωτοχρονιάς, εμείς επιμένουμε να παρατείνουμε λίγο ακόμα τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι η επίσκεψη σε μερικές από τις αθάνατες, δημοφιλείς μελωδίες της όπερας και της οπερέτας, όπως τις ερμηνεύουν τρεις ακμαίοι λυρικοί καλλιτέχνες υπό την μπαγκέτα του ανερχόμενου αρχιμουσικού, Ρωμανού Παπάζογλου.Άριες, ντουέτα και ορχηστρικά αποσπάσματα από όπερες και οπερέτες των ΤΖ. ΡΟΣΙΝΙ, ΓΚ. ΝΤΟΝΙΤΣΕΤΙ, Σ. ΓΚΟΥΝΟ, Π. ΜΑΣΚΑΝΙ, ΤΖ. ΒΕΡΝΤΙ, Ζ. ΜΠΙΖΕ, Φ. ΦΟΝ ΣΟΥΠΕ, Γ. ΣΤΡΑΟΥΣ (ΥΙΟΥ), Φ. ΛΕΧΑΡΣΟΛΙΣΤ Παναγιώτα Πολυζωίδου, υψίφωνος , Αντώνης Κορωναίος, τενόροςΔημήτρης Πακσόγλου, τενόρος, ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρωμανός ΠαπάζογλουΕπιπλέον πληροφορίες για τις παραστάσεις και για κράτηση θέσεων στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά: www.dithepi.grΤα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με το Σωματείο «ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ», στο αμφιθέατρο του Ραλλείου Γυμνασίου-Λυκείου Θηλέων Πειραιά, θα μας «μοιράσουν» παιδικά χαμόγελα με αφορμή τον ερχομό των φετινών Χριστουγέννων.Οι μικροί πρωταγωνιστές μας θα παρουσιάσουν χριστουγεννιάτικα θεατρικά έργα, χορογραφίες hip-hop, ρυθμικής και θα τραγουδήσουν τα κάλαντα.Στο τέλος της γιορτής, τα παιδιά, θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος θα έρθει για να μοιράσει πολλά δωράκια, να δημιουργήσει όμορφες στιγμές και να "ζεστάνει" τις καρδιές όλων μαςΔιοργάνωση: Διεύθυνση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Σωματείο "ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ"Ο Πύργος του Πειραιά, το ψηλότερο κτίριο της πόλης, στολίζεται και φωταγωγείται την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο ενός φαντασμαγορικού υπερθεάματος, γεμάτο φως, συναίσθημα και γιορτινά χρώματα! Για έναν ολόκληρο μήνα, ο φωτεινός Πύργος του Πειραιά θα λάμπει με φόντο το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, υπενθυμίζοντας στους χιλιάδες επισκέπτες και στους πολίτες της πόλης την ελπίδα, το φως και την αισιοδοξία που ευχόμαστε για τις γιορτινές μέρες και το νέο έτος.Παρουσιάζει η Μπάγια Αντωνοπούλου.Η εντυπωσιακή φωταγώγηση θα μεταδοθεί μέσω live streaming από την ιστοσελίδα: christmasinpiraeus.gr, καθώς και από τοκανάλι του Destination Piraeus στο Youtube και την επίσημη σελίδα μας στο Facebook.Διοργάνωση: Piraeus Tower A.E.- Διεύθυνση Εξωστρέφειας - Destination PiraeusΜε τραγούδια, χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και πολύ κέφι θα περάσουν τις εορταστικές ημέρες τα «μεγάλα παιδιά» του Πειραιά στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά.Την Πέμπτη 15, την Παρασκευή 16, την Δευτέρα 19, την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου τα μέλη των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης θα μπουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων και θα ανταλλάξουν ευχές σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα στους χώρους των ΚΑΠΗ.Διοργάνωση : Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών ΥπηρεσιώνΜάγισσες, νεράιδες, χιονάνθρωποι, μολυβένιοι στρατιώτες και καλικάντζαροι θα ξεπηδήσουν από την αφήγηση ελληνικών Χριστουγεννιάτικων παραμυθιών ολοζώντανοι και φανταχτεροί μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παιδιών, και όλα αυτά με την πολύτιμη βοήθεια των ξωτικών που θα οργανώσουν ένα πάρτυ χορού χορεύοντας …γνωστά Χριστουγεννιάτικα μιούζικαλ!Αναλυτικό Πρόγραμμα:● Santa’s Pastry Workshop | Eργαστήριο Ζαχαροπλαστικής από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ _ 10.00 – 14.00Τα ξωτικά του Αϊ Βασίλη χρειάζονται την βοήθειά σας για να ετοιμάσουν όλα αυτά τα πεντανόστιμα, λαχταριστά χριστουγεννιάτικα γλυκά! Θέλεις να τους βοηθήσεις;● Santa’s Face Painting | Δράση για παιδιά _ 10.00 – 14.00● Καλικαντζαρίσια παραμύθια | Δράση για παιδιά _ 17.00–18.00Δύο ηθοποιοί με τη χρήση μουσικών οργάνων θεατροποιούν παραδοσιακά ελληνικά χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Από το παραμύθι ξεπηδούν καλικάντζαροι και ξωτικά, μάγισσες, νεράιδες, καλαντάδες, χιονάθρωποι, χριστουγεννιάτικα δένδρα, μολυβένιοι στρατιώτες, σοκολατένιοι και αγιοβασίληδες.● Ο Χορός των Ξωτικών | Δράση για παιδιά _ 18.00 – 19.30Τα ξωτικά στήνουν χορό από γνωστά Χριστουγεννιάτικα μιούζικαλ!Διοργάνωση : Διεύθυνση Εξωστρέφειας - Destination PiraeusΜε την ευγενική υποστήριξη : ΙΟΝ, Μύλοι Λούλη, ΙΕΚ ΑΛΦΑΟ Άγιος Βασίλης και οι πολύτιμοι βοηθοί του, τα σκανταλιάρικα ξωτικά, σας περιμένουν για να γράψετε μαζί το γράμμα σας με όλες τις ευχές και τα δώρα που θέλετε να σας φέρει ο νέος χρόνος! Ποια είναι η πιο μεγάλη σας επιθυμία για αυτή τη χρονιά που καταφθάνει; Δώρα, ταξίδια, αγκαλιές, αγάπη, δύναμη, χαρά, υπομονή, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα που είναι μακριά, και όοοοοοοοοοοο,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να το μοιραστείτε με τον Άγιο Βασίλη και να το ευχηθείτε δυνατά!Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination PiraeusΜε την ευγενική υποστήριξη : ΙΚΕΑΟ Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά δρομολογεί το τρένο της χαράς, όπου μια παρέα ξωτικών συνοδεύει τους επιβάτες σε μια αλλιώτικη, απολαυστική διαδρομή στο κέντρο της πόλης.Το τρένο της χαράς θα περάσει από τις γειτονιές του Πειραιά για να «σκορπίσει» το πνεύμα των Χριστουγέννων και σας προσκαλεί να επιβιβαστείτε σε μια όμορφη, γιορτινή διαδρομή! Μέσα στο τρενάκι σας υποδέχεται μια τρελή-τρελή παρέα ξωτικών! Το ξωτικό «της Χαράς», κοινωνικό και με χιούμορ σκορπίζει κέφι και χαρά σε όποιον συναντά, το ξωτικό «του Χορού», χορεύει όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το ξωτικό «των Γλυκισμάτων», του αρέσει να μοιράζει καραμέλες και το ξωτικό «Τροβαδούρος» που τραγουδάει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το τρένο των ξωτικών αφήνει το στίγμα του, τις καραμέλες του και τις χαρούμενες φωνές των ξωτικών σε όλες τις γειτονιές της πόλης.Η επιβίβαση και η αποβίβαση του κόσμου επιτρέπεται σε όποια στάση επιθυμεί!Η διαδρομή είναι η εξής:Γρηγορίου Λαμπράκη – Στάση Πασαλιμάνι, Βασιλέως Γεωργίου – Στάση Δημοτικό Θέατρο, Ηρώων Πολυτεχνείου – Στάση Τερψιθέα, 2ας Μεραρχίας - Πασαλιμάνι.Διοργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination Piraeus.Tο γιορτινό αθλητικό γεγονός που χαρίζει εκατοντάδες χαμόγελα διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στην πόλη μας! Μικροί και μεγάλοι φοράμε τη στολή του αγαπημένου σε όλους μας, Άγιου Βασίλη και τρέχουμε σε μια διαδρομή που περνά από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, σε ένα μοναδικό event για να σκορπίσουμε το μήνυμα της χαράς των Χριστουγέννων!Οι συμμετοχές αλλά και οι στολές είναι δωρεάνΔηλώσεις συμμετοχής: www.opanpireas.grΔιοργάνωση: Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.)Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στην πλατεία Κοραή θα χιονίζει λουκουμάδες…! θα στολιστούν μικρά δεντράκια, θα φτιαχτούν τα πιο όμορφα Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, θα γραφτούν οι πιο φανταχτερές κάρτες γεμάτες ευχές, μπαλόνια θα ξεπροβάλουν ψηλά στον ουρανό, γλυκά θα ζυμωθούν και θα φουρνιστούν σε εργαστήρια ζαχαροπλαστικής● Christmas Runway | Δράση για παιδιά _ 10.00 – 14.00Τα παιδιά με την παρότρυνση των ξωτικών, θα πρέπει να στολίσουν ένα μικρό με τα διακοσμητικά που θα βρουν μέσα στο Christmas Box. Συνολικά θα υπάρχουν 4 δεντράκια και 4 Christmas Boxes. Όποιο παιδί καταφέρει να στολίσει πρώτο το δέντρο και να βάλει την κορυφή, κερδίζει ένα σκουφάκι Αι Βασιλιάτικο, ενώ οι υπόλοιποι κερδίζουν από ένα κουδουνάκι!● Χριστουγεννιάτικες κατασκευές | Εργαστήρια για παιδιά _ 10.00 – 14.00Κάρτες, κρεμαστά και τα πιο όμορφα στολίδια των Χριστουγέννων κατασκευάζονται από άααααπειρα υλικά με την βοήθεια των ξωτικών!● Ο μπαλονάς! | Δράση για παιδιά _ 10.00 – 14.00Για περάστε, για περάστε…! Σε αυτή τη δράση, ο μπαλονάς φτιάχνει επί τόπου μπαλόνια, τους δίνει όλα τα περίεργα και αστεία σχήματα και τα μοιράζει σε μικρούς και μεγάλους φίλους!● KIDS COOKING CLUB | Δράση για παιδιά _ 11.00-14.00Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλοπιτάκια πολλές άλλες λιχουδιές… Με σκούφους, ποδιές, εργαλεία κουζίνας, πλάστες, κουτάλες, και μυρωδικά, πασπαλίζουμε με πολύ κέφι και ψήνουμε γλυκιές λιχουδιές! Δημιουργικότητα, εξερεύνηση, γλυκές απολαύσεις, παιχνίδια και μαγειρέματα, καλλιτεχνικά συναρπαστικά ταξίδια και πρωτότυπες κατασκευές από την πρώτη επίσημη Σχολή Μαγειρικής για Παιδιά στην Ευρώπη,Aπαραίτητη η κράτηση της θέσης σας στο τηλέφωνο 6972516503. (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-14:00)● Χιονίζει …λουκουμάδες! | Δράση για παιδιά από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ _ 17:00 -18:00Χιονίζει …λουκουμάδες! Σε αυτήν την δράση, τα παιδιά θα φτιάξουν τους παραδοσιακούς χριστουγεννιάτικους λουκουμάδες για να τους απολαύσουν και να τους κεράσουν σε γονείς και αγαπημένους φίλους.● Ο σάκος με τα μήλα. | Διαδραστικό παραμύθι για παιδιά από την Κάρμεν Ρουγγέρη _ 18:00 -19:30Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας- Destination PiraeusΜε την ευγενική υποστήριξη: ΙΟΝ, Μύλοι Λούλη, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Hansel & GretelΜε την ευγενική υποστήριξη : ΙΕΚ Άλφα, Ζαχαροπλαστείο Στάνη, Χάνσελ και Γκρέτελ.Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Πειραιά σε συνεργασία με το Ωδείο Τερψιθέας, οργανώνει μία Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον χώρο του Μετρό (Σταθμός Δημοτικό Θέατρο). Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 7:00 μμ.. Στην συναυλία θα συμμετέχουν νέοι καλλιτέχνες από τον χώρο της Μουσικής και του Θεάτρου. Η Παιδική και η Νεανική χορωδία του Ωδείου Τερψιθέας, αποτελούμενη από 60 άτομα και ορχήστρα από επαγγελματίες μουσικούς (πιάνο, 2 βιολιά, κιθάρα, μπάσο, κρουστά).Διεύθυνση Ορχήστρας – Χορωδίας: Γεωργία Χατζημανωλάκη – Τσαγκάρη.Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Μουσικής Πειραιά, Ωδείο Τερψιθέας.Με την ευγενική υποστήριξη : ΣΤΑΣΥΑΕΗ Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και τo Πρότυπο Μουσικό Κέντρο, καλωσορίζουν τα Χριστούγεννα με μια μεγάλη εορταστική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στη κεντρική σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.Η συναυλία θα ανοίξει με την παιδική χορωδία του Πρότυπου ΜουσικούΚέντρου, υπό την διδασκαλία της Σταυρούλας Καμακάρη και της Μαρίας Σπανού, που θα ερμηνεύσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο.Θα ακολουθήσουν σπουδαστές τραγουδιού με εμβληματικά αποσπάσματα από το λυρικό ρεπερτόριο και το μιούζικαλ, ενώ το πρώτο μέρος θα κλείσει με την Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά, υπό την διεύθυνση της Σταυρούλας Μέντη, που θα παρουσιάσει διασκευές και συνθέσεις του κλασικού ρεπερτορίου.Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Ιωάννη - Σέργιου Μαγιάτη θα συμπράξει με τον βαρύτονο Πέτρο Σαλάτα σε χριστουγεννιάτικες κλασσικές και jazz μελωδίες. Καλλιτεχνική επιμέλεια Ιωάννης Σέργιος Μαγιάτης, Βασίλης Μαστοράκης.Διοργάνωση: Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ), Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Πειραιά.Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης, καταργούμε την απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους: στον προαύλιο χώρο των νοσοκομείων Τζάνειο και «Μεταξά», στολίζουμε Χριστουγεννιάτικα δέντρα με τον ήχο και τη μουσική συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Πειραιά.Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination Piraeus.Το ιστορικό κτήριο του Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο, φωταγωγείται με την εντυπωσιακή μέθοδο του 3D Animation Mapping! Η πρόσοψη του εμβληματικότερου κτηρίου της πόλης γεμίζει φως, χρώμα, μουσική, ξεδιπλώνοντας στην διάρκεια αυτής της φωταγωγημένης προβολής τις εγκάρδιες ευχές μας προς τους επισκέπτες και τους δημότες του Πειραιά. Η φαντασμαγορική προβολή επαναλαμβάνεται κάθε 20 διπλά την Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και οι ευχές μας πληθαίνουν!Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination PiraeusΟ Πειραιάς φορά τα γιορτινά του στην μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και είναι όλα κόκκινα! Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου τα καταστήματα στην πόλη παραμένουν ανοιχτά από τις 10.00 έως τις 24.00, προσφέροντας ελκυστικές προσφορές και ειδικές εκπτώσεις.Η Κόκκινη Νύχτα μετατρέπει το εμπορικό κέντρο του Πειραιά σε κέντρο της εξωστρέφειας, του μοιράσματος και της επικοινωνίας της φετινής εορταστικής περιόδου.Από νωρίς το απόγευμα τους δρόμους του Πειραιά θα κατακλείσουν ξυλοπόδαροι, μασκότ, μάγοι, ξωτικά και Αϊ Βασίληδες, βάζοντας στο πνεύμα των Χριστουγέννων μικρούς και μεγάλους, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου, θα πλαισιώσει με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες τις δράσεις στο Εμπορικό Κέντρο!Κέφι και χαρά θα σκορπίσουν τα μουσικά και χορευτικά δρώμενα που θα εξελίσσονται σε δεκάδες σημεία του ΠειραιάΜια «θρυλική» νότα θα προσδώσει στο γιορτινό event η μασκότ του Ολυμπιακού, η οποία θα μοιράζει συμβολικά δώρα και θα φωτογραφίζεται με τα παιδιά! Επιπλέον σπουδαστές των ΙΕΚ της πόλης θα προσφέρουν κεράσματα, ενώ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα μοιράζονται δωροεπιταγές από καταστήματα του Πειραιά στους καταναλωτές!Tο «τρένο της χαράς» θα κάνει βόλτες στο κέντρο της πόλης για να «σκορπίσει» το πνεύμα των Χριστουγέννων και σας προσκαλεί να επιβιβαστείτε σε μια όμορφη, γιορτινή διαδρομή!Θα ακουλουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα ανά σημείο.Διοργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination PiraeusΜε την ευγενική υποστήριξη: Ολυμπιακός ΑΕ, Περιφέρεια Αττικής – Αντιπεριφέρεια Πειραιά, ΕΒΕΠΟι μαθητές του Ζαννείου Προτύπου Λυκείου Πειραιά συνδυάζοντας την γνώση με την φαντασία θα ζωντανέψουνε μέσα από τα δικά τους εργαστήρια την χριστουγεννιάτικη ιστορία Το Ρόδο των Χριστουγέννων, μια παραλλαγή του Ευρωπαϊκού μύθου της Madelon, που διασχίζοντας το χριστουγεννιάτικο χωριό αναζητώντας ένα μικρό δώρο για το θείο βρέφος θα συναντήσει το φιλολογικό εργαστήριο, το εργαστήρι των γλωσσών των μαθηματικών, των πειραμάτων, το θεατρικό εργαστήρι, το εργαστήρι της άθλησης της χειροτεχνίας και της ζαχαροπλαστικής.Διοργάνωση: Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο ΠειραιάΟι ανατρεπτικοί και αγαπημένοι των παιδιών Burger Project παρουσιάζουν το ΦΙΕΣΤΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ, μια διαδραστική παιχνιδιάρικη συναυλία για όλη την οικογένεια. Με όχημα τα τραγούδια των Burger Project, γρήγορα μουσικοκινητικά παιχνίδια και χιουμοριστικούς αυτοσχεδιασμούς, μικροί και μεγάλοι θεατές ενεργοποιούν τη φαντασία τους και αλληλοεπιδρούν με ρυθμούς και ήχους. Αφού γνωρίσουμε τα μουσικά όργανα της μπάντας, περιπλανιόμαστε στα τραγούδια του group από τα cd τους («Μαμά θα κάνω Μπάντα», «Μουσική & Φίλοι» και «Στην Κιβωτό στις οκτώ») τραγουδάμε όλοι μαζί παρέα, παίζουμε μουσικό καθρέφτη (μπορεί και αγαλματάκια) και ακολουθούμε τους στίχους. Πρωταγωνιστής μας όμως είναι ο χορός, που στο τέλος κερδίζει μικρούς και μεγάλους!Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination PiraeusΤο Σάββατο 24 Δεκεμβρίου στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά συναντούμε την Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και τις παιδικές χορωδίες και τα μουσικά σύνολα των πολιτιστικών συλλόγων που στέλνουν τις ευχές τους τραγουδώντας: παραδοσιακές μελωδίες, ήθη και έθιμα του Δωδεκαημέρου από κάθε γωνιά του ελληνικού κόσμου, χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο κορυφώνουν την γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων στον Πειραιά!Διοργάνωση: Όμιλος UNESCO Πειραιώς και ΝήσωνΗ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) έχει προγραμματίσει ένα σύνολο χριστουγεννιάτικων δράσεων αλληλεγγύης και στήριξης των συμπολιτών μας που βρίσκονται στις ευπαθείς ομάδες της πόλης. Τα Χριστούγεννα υπενθυμίζουν σε όλους μας τη συμπόνια και την αλληλεγγύη περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου: με γνώμονα την πεποίθηση ότι κανένας συνάνθρωπός μας δεν πρέπει να νιώθει μόνος τις γιορτινές αυτές μέρες, η ΚΟ.Δ.Ε.Π. συλλέγει χριστουγεννιάτικα δώρα για ωφελούμενα παιδιά και προσφέρει εορταστικά γεύματα σε όσους από εμάς διαβιούν υπό δύσκολες συνθήκες.Διοργάνωση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)Ο Δήμος Πειραιά υποδέχεται το νέο έτος και το πρώτο πλοίο που θα καταπλεύσει στο μεγάλο λιμάνι με ευχές για υγεία και καλοτυχία, αλλά και ένα συγχρονισμένο υπερθέαμα φωτισμών, εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών! Χρώμα, ρυθμός, ένταση, φως ξεπηδούν από τον Πύργο του Πειραιά και φωτίζουν τον πειραϊκό ουρανό, το βράδυ του Σαββάτου 31 Δεκεμβρίου, την στιγμή ακριβώς της αλλαγής του χρόνου.Το μοναδικό αυτό υπερθέαμα θα είναι ορατό και στις πέντε Κοινότητες του Δήμου Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα θα μεταδοθεί μέσω live streaming από την ιστοσελίδα christmasinpiraeus.gr, καθώς και από το κανάλι του Destination Piraeus στο Youtube και την επίσημη σελίδα μας στο Facebook.Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination PiraeusΜε την ευγενική υποστήριξη : PIRAEUS TOWER ΑΕ, ΟΛΠ