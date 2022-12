Προφυλακισμένος επιχειρηματίας της Μυκόνου - «Υποπτος φυγής... ενώ ποτέ δεν κρύφτηκα»

Προφυλακισμένος εδώ και δυο μήνες στον Κορυδαλλό είναι ο γνωστόςτης Μυκόνου και εκπρόσωπος των φιλανθρωπικών event με πιλότους της F1,Ο επιχειρηματίας ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο, ως εκπρόσωπος τηςστην Ελλάδα, είχε διοργανώσει στη Μύκονο γιορτή για ταπροσφοράς της εταιρείας, συνελήφθη με την κατηγορία έκδοσης εικονικών τιμολογίων άνω τωνγια μια εταιρεία από την οποία είχε φύγει το 2012. Μάλιστα όπως ο ίδιος αναφέρει μέσα από τις φυλακές στοη σύλληψή του έγινε στη διάρκεια τυπικού ελέγχου ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη μετάβασή του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκείμενου να αφαιρέσει ράμματα λόγω πρόσφατης εγχείρισης και ενώ δεν είχε φτάσει ποτέ στα χέρια του η κλήτευση για να παρευρεθεί και να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για τα«Βρίσκομαι προφυλακισμένος εδώ και δυο μήνες γιατί θεωρούμαι από τις αρχές αγνώστου διαμονής και ύποπτος φυγής. Αν είναι δυνατόν... Το καλοκαίρι ήμουν με βουλευτές και πιλότους της F1 στηγια φιλανθρωπική εκδήλωση όπου ήταν σε συνεργασία με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την Περιφέρεια Δυτικού Αιγαίου, το Δήμο Μυκόνου και το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου. Και ενώ έχω αποδείξεις ότι μένω στην οδό Άγρας, με θεωρούν αγνώστου διαμονής. Όσον αφορά τις κατηγορίες για τα εικονικά τιμολόγια δεν ισχύει τίποτε από αυτά. Αυτή τη στιγμή το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου δηλώνει αναρμόδιο να ερευνήσει το γεγονός ότι έχω διαμονή συγκεκριμένη με αποτέλεσμα να είμαι άδικα προφυλακισμένος εδώ και δυο μήνες. Δεν μπορώ να καταλάβω εάν υπάρχει δόλος σε όλη αυτή την περιπέτεια ή ένα τόσο σοβαρό λάθος».Σύμφωνα με την αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσε ο επιχειρηματίας στις 27 Σεπτεμβρίου, από το 2004 έως τις αρχές του 2012 ήταν ο μοναδικός εταίρος εταιρείας με τον διακριτικό τίτλομε την οποία διοργάνωσε το 2006 την εκδήλωση champion of charity με τη συμμετοχή τότε τουενώ ακολούθησαν φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με τη διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων στο Μονακό παρουσία και του πρίγκιπα Αλβέρτου.«Από το 2017 τυγχάνω ο μοναδικός εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία “CON & CON ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” η οποία έχει προβεί σε μακροχρόνια μίσθωση μεγάλης έκτασης στη Μύκονο με σκοπό την κατασκευή ενοικιαζόμενων κατοικιών και την εν συνεχεία οικονομική εκμετάλλευση αυτών και το σχετικό έργο βρίσκεται ήδη στη φάση της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Επιπλέον πέραν δε της ανωτέρω συμμετοχής μου ο ίδιος ατομικώς έχω μια συνεχή παρουσία στο χώρο φιλανθρωπικών και αθλητικών οργανώσεων. Προσφάτως μάλιστα και δη την 6η Αυγούστου 2022 σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την Περιφέρεια Δυτικού Αιγαίου, το Δήμοκαι το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου συμμετείχα σε δράσεις για την οδική ασφάλεια στη Μύκονο με την παρουσία πιλότων της F1 βουλευτών και ευρωβουλευτή. Επίσης παρέχω τη συνδρομή μου συνεχώς σε όποιον συνάνθρωπο μου έχει ανάγκη βοηθείας ενώ παράλληλα διατηρώ στενές σχέσεις φιλίας με σημαίνοντα πρόσωπα όπως με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό».Για την περιπέτεια της σύλληψής και προφυλάκισης ο γνωστός Μυκονιάτης επιχειρηματίας αναφέρει στην αίτηση του προς στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών: «Στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή σε τυπικό έλεγχο και κατά τη μετάβασή μου στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να προβώ σε αφαίρεση των ραμμάτων και καθαρισμό του τραύματος μου λόγω πρόσφατης εγχείρισης συνελήφθη. Ειδικότερα μετά τη σύλληψή μου ενημερώθηκα ότι πρώτον εις βάρος μου εκκρεμούσε η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας για το αδίκημα της κατ’ εξακολούθηση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ το οποίο φέρομαι να τέλεσα στην Αθήνα κατά τις χρήσεις 2013, 2014,2015, 2016, 2017 και 2018 ως δήθεν πραγματικός εκδότης της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο NEGOTIATION KNOW HOW ADVERTISING για χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της πώλησης των εταιρικών μου μεριδίων και της αποχώρησής μου από αυτήν. Μάλιστα μετά τη σύλληψή μου ενημερώθηκα ότι έχω παραπεμφθεί να δικαστώ για ην προαναφερόμενη πράξη που κατηγορούμαι».