Σταύρος Νιάρχος: «Υγεία και οικολογία πάνε μαζί» και τα νοσοκομεία του Ιδρύματος το κάνουν πράξη!

Με διττό στόχο στην προαγωγή της περίθαλψης και της βιωσιμότητας αναπτύσσονται τα τρία νέα(ΙΣΝ), το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ.Όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα «στοχεύουν στην παροχήσε ασθενείς, και εφαρμόζουν πιλοτικά βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της βιωσιμότητας».«Το ρητό “μη βλάπτειν” αποτελεί βασικό δόγμα στον τομέα της ηθικής της υγείας, και στη δική μας περίπτωση, που δημιουργούμε νέα νοσοκομεία, δεν μπορείς παρά να το θέσεις σε εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη σου τους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΝ, κ.Το ΙΣΝ από κοινού με τα αρχιτεκτονικά γραφεία που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό των νοσοκομείων, το Renzo Piano Building Workshop (RPBW) και τη Betaplan, συνεργάζεται με το U.S. Green Building Council (USGBC) για την ανάπτυξη ενός πλαισίου ετοιμότητας προς την, που μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για μελλοντικά κατασκευαστικά έργα.Ο σχεδιασμός των νέων νοσοκομείων ΙΣΝ περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στηΣτην κατασκευή του, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη συγκράτηση διοξειδίου του άνθρακα. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή θα μπορούν να παράγουν 1,6 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των ενεργειακών αναγκών του νοσοκομείου, καθώς και γεωθερμική ενέργεια που θα υποστηρίζει σχεδόν το σύνολο των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η διαχείριση των λειτουργιών και των τριών Νοσοκομείων ΙΣΝ θα γίνει χωρίς χρήση χαρτιού (paperless), συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακά τους.«Τα νοσοκομεία προορίζονται για να θεραπεύουν τους ευάλωτους. Αυτά τα νοσοκομεία φροντίζουν και τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας», δήλωσε ο αρχιτέκτονας Renzo Piano.Το USGBC θα προσφέρει υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός πλαισίου προτύπων που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη ετοιμότητας μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα με το USGBC, η Green Business Certification Inc. (GBCI) θα αξιολογεί την εφαρμογή του πλαισίου LEED στα έργα προκειμένου να πιστοποιήσει ότι ο σχεδιασμός τους επιτυγχάνει τους στόχους βιωσιμότητας. Η Arc Skoru Inc. θα παρέχει, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του κτιρίου.Οι τρεις αυτοί οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με το ΙΣΝ, με τη βοήθεια της ομάδας συμβούλων βιωσιμότητας DCarbon, υπογράφοντας ένα, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου για την αναγνώριση των νεόδμητων κτιρίων που πληρούν τις προδιαγραφές για να λειτουργούν με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Κάθε ένα από τα μέρη που εμπλέκονται στα έργα, από τους εργολάβους μέχρι τους αρχιτέκτονες, θα είναι μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας.Το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την προσπάθεια να ανοίξει ένας δρόμος προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το RPBW έχει συνεργαστεί με το ΙΣΝ για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, ενός διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά βιώσιμου δημόσιου χώρου έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος μέχρι σήμερα. Το έργο κατέκτησε την Πλατινένια Πιστοποίηση LEED, ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα και όχι μόνο, όταν το Κέντρο άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό το 2016.«Η αριστεία στην ιατρική προϋποθέτει αριστεία και στον σχεδιασμό νοσοκομείων. Σήμερα τα νοσοκομείαπου να ανταποκρίνονται στο εύθραυστο και απειλούμενο παγκόσμιο φυσικό περιβάλλον», δήλωσε ο Olaf de Nooyer, Συνεργάτης Αρχιτέκτονας στο RPBW. «Ελπίζουμε ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο, όπου τα ζητήματα βιωσιμότητας θα ενσωματώνονται σε κάθε κτίριο από την αρχή, χωρίς να περιορίζονται από τις υφιστάμενες δυνατότητες αλλά να διατηρούν το βλέμμα στις μελλοντικές δυνατότητες. Εφαρμόζοντας ένα νέο πλαίσιο ετοιμότητας για μηδενικές εκπομπές άνθρακα, αυτά τα νέα νοσοκομεία συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου».Το γεγονός ότι τα νοσοκομεία αποτελούνείναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα νοσοκομεία λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και πρέπει να έχουν, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα απαιτητικούς καταναλωτές ενέργειας. Η μελλοντική λειτουργία των νοσοκομείων ΙΣΝ με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα αποτελέσει πρότυπο για την αντιμετώπιση μιας τεράστιας πηγής εκπομπών και θα καταδείξει τη δυνατότητα καθορισμού φιλόδοξων στόχων βιωσιμότητας ακόμη και για δύσκολα και πολύπλοκα έργα.