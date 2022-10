Το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς

Κλείσιμο

Δεκαέξι ελληνικά πανεπιστήμια περιλαμβάνονται στην διεθνή κατάταξηγια το έτος 2022-2023, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, με τοκαι τονα έχουν την εγχώρια πρωτιά, καθώς κατατάσσονται στις θέσεις 401-500 διεθνώς.Η εν λόγω κατάταξη μαζί την αντίστοιχη της QS World University Rankings και το Academic Ranking of World Universities (γνωστή ως Λίστα της Σανγκάης), θεωρούνται οι τρεις κατατάξεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και εγκυρότητα διεθνώς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της THE, στην φετινή κατάταξη συμπεριλαμβάνονται 1.799 πανεπιστήμια από 104 χώρες.Αναφορικά με την Ελλάδα,καικαταλαμβάνουν την 1η θέση μεταξύ των δεκαέξι ελληνικών Πανεπιστημίων και κατατάσσονται στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην 2η θέση (θέσεις 501-600) και την 3η θέση μοιράζονται έξι πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) τα οποία τοποθετούνται στις θέσεις 801-1.000 παγκοσμίως. Την 4η θέση στην Ελλάδα μοιράζονται το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών (θέσεις 1.001-1.200). Ακολουθούν και μοιράζονται την 5η θέση το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Διεθν.ές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (θέσεις 1.201-1.500 παγκοσμίως), ενώ στην 6η θέση στην Ελλάδα (θέσεις 1.500+ παγκοσμίως) βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Με βάση τα στοιχεία της κατάταξης, μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, το ΕΚΠΑ είναι εκείνο με τον υψηλότερο βαθμό ερευνητικής απήχησης και διεθνούς εικόνας. Στο κομμάτι της έρευνας, πρώτο κατατάσσεται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει αποσπάσει υψηλή βαθμολογία και κατατάσσεται δεύτερο στους τομείς της έρευνας και της ερευνητικής απήχησης.Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι θέσεις που καταλαμβάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια αποτελούν σημαντική επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 33% της συνολικής βαθμολογίας στην κατάταξη Times Higher Education World University Rankings βασίζεται σε έρευνες γνώμης για τη «διδακτική και ερευνητική φήμη» των πανεπιστημίων. Τα δεδομένα δείχνουν ότι διαχρονικά αυτές οι έρευνες αναδεικνύουν τα ήδη γνωστά πανεπιστήμια, (Harvard, Yale, Oxford κ.ά.) και όχι πανεπιστήμια από μικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα.Για έβδομη διαδοχική χρονιά, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης βρίσκεται στην 1η θέση της κατάταξης. Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν τα πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ (Ην. Βασίλειο) και του Στάνφορντ (ΗΠΑ) και την πρώτη πεντάδα διεθνώς κλείνει το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology - ΗΠΑ).Γενικά, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «κυριαρχούν» στην κατάταξη με συνολικά 177 πανεπιστήμια, εκ των οποίων επτά στην πρώτη δεκάδα και 12 στην πρώτη 20άδα παγκοσμίως, όμως διαφαίνεται ότι η κυριαρχία τους αμφισβητείται από την Ασία, καθώς ο αριθμός των αμερικανικών πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται στην πρώτη 100άδα συνεχίζει να μειώνεται, από 43 το 2018, σε 34 φέτος.Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία των πανεπιστημίων της Κίνας στην κατάταξη, καθώς επτά κινέζικα πανεπιστήμια «φιγουράρουν» στο top 100 των κορυφαίων της κατάταξης, με το Πανεπιστήμιο Tsinghua να είναι το κινεζικό ίδρυμα με τις καλύτερες επιδόσεις ευρισκόμενο στην 16η θέση παγκοσμίως. Γενικότερα, η Ιαπωνία ηγείται των ασιατικών χωρών με συνολικά 117 πανεπιστήμια στην κατάταξη, έχοντας το Πανεπιστήμιο του Τόκιο ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο της χώρας, στην 39η θέση.Στην Ευρώπη, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, το Πανεπιστήμιο ETH της Ζυρίχης της Ελβετίας είναι το ίδρυμα με την υψηλότερη κατάταξη (στην 11η θέση, από τη 15η θέση πέρυσι). Η Γερμανία επιτυγχάνει αξιοσημείωτη παγκόσμια επίδοση με εννέα πανεπιστήμια στα top 100 και 22 στα top 200.Αναλυτικά, τα δεδομένα της κατάταξης των ελληνικών πανεπιστημίων βρίσκονται στον σύνδεσμο:Συνολικά, τα δεδομένα της κατάταξης βρίσκονται στον σύνδεσμο: