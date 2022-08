Ολοκληρωμένο σετ καλλυντικών για τις διακοπές σου: Ό,τι πρέπει να έχεις μαζί σου… και τίποτα παραπάνω

Κλείσιμο

Είτε είστε ένα βήμα πριν από τις καλοκαιρινές σας διακοπές, είτε απλά αποφασίσατε να φύγετε ένα τριήμερο αναζητώντας ανάσα δροσιάς, σίγουρα θα πρέπει να ετοιμάσετε το νεσεσέρ των διακοπών σας, χωρίς να χρειάζεται να κουβαλήσετε ολόκληρο το μπουντουάρ σας.Πριν ετοιμάσετε το νεσεσέρ σας σκεφτείτε ότι πως χρειάζεστε να έχετε μαζί σας κυρίως τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης και πιο συγκεκριμένα, αυτά που θα αναδείξουν τη φυσική σας λάμψη.Τι χρειάζεστε; Καλό καθαρισμό, βαθιά ενυδάτωση, αντηλιακή προστασία.Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα θα τα βρείτε στο, όπου πέρα από την τεράστια ποικιλία σε προϊόντα υγείας και ομορφιάς, αυτή την περίοδο θα βρείτε και με, και να τα παραλάβετε έγκαιρα σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν είστε.Και αν τύχει τα προϊόντα που θέλετε να παραγγείλετε, να είναι από διαφορετικά καταστήματα, πλέον με τη νέα υπηρεσία, μπορείτε να επιλέξετε να παραδοθούν ταυτόχρονα, διευκολύνοντας μας ακόμη περισσότερο στις αγορές.Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας; Τις ημέρες των διακοπών το δέρμα μας χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση γι’ αυτό δεν ξεχνάμε να το φροντίζουμε σωστά.είναι σχεδιασμένη για κάθε τύπο επιδερμίδας.Αναζωογονεί και ενυδατώνει την επιδερμίδα με απαλή υφή, αφήνοντας μια αίσθηση απαλότητας.Σε περίπτωση που θες ενισχυμένη ενυδάτωση θα τη βρεις στηνΒοηθά στη μείωση των κηλίδων και παρέχει προστασία από τις ελεύθερες ρίζες, χάρη στο εκχύλισμα Κουρκουμά που περιέχει το οποίο παρέχει 5 φορές μεγαλύτερη αντιοξειδωτική προστασία από τη Βιταμίνη Ε.Η πλούσια σύνθεσή της αποτελεί μια πηγή εντατικής φροντίδας και θρέψης της επιδερμίδας του σώματος. Από την πρώτη εφαρμογή θα νιώσετε το δέρμα σας βελούδινο και ελαστικό, ενώ με τη συστηματική χρήση θα είναι ορατά πιο σφικτό, νεανικό και λαμπερό. Με πλούσια, μη λιπαρή υφή που απορροφάται άμεσα σας επιτρέπει να ντυθείτε αμέσως.Για την καθημερινή περιποίηση των χειλιών ιδανικό είναι τοΕνυδατώνει, ανακουφίζει και αποκαθιστά τα σκασμένα χείλη, παρέχει ηλιοπροστασία, έχει αναπλαστική δράση και μειώνει τη δερματική δυσανεξία.Βαθιά ενυδάτωση και θρέψη στα χείλη προσφέρει και τοΠαρέχει άμεση ανακούφιση σε ξηρά και σκασμένα χείλη αφήνοντας παράλληλα μια ελαφριά απόχρωση.Το must have κάθε καλοκαιριού είναι τοΤο αντηλιακό Προσώπου Frezyderm Sun Screen Cream to Powder SPF50+ 50ml συνδυάζει την αποτελεσματική ηλιοπροστασία με τη νέα τάση μεταμόρφωσης υφής για καλλυντική ευχαρίστηση και με τη φροντίδα του δέρματος.Στηριγμένο στην καινοτομία Transforming Τextures, μόλις το αντηλιακό εφαρμοστεί στο δέρμα, η υφή του μετατρέπεται σταδιακά από ελαφριά κρέμα σε μία μοναδική αίσθηση πούδρας. Παράλληλα, το ευεργετικό για το δέρμα εκχύλισμα λευκής παιώνιας – White Peony Pure Skin Benefits – ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, μειώνει τη διαδερμική απώλεια υγρασίας και βελτιώνει τους μηχανισμούς ενυδάτωσης της επιδερμίδας.Εάν ψάχνεις αντηλιακή κρέμα για υψηλή προστασία με ελαφριά, μη λιπαρή, cream-gel υφή, που απορροφάται άμεσα και αφήνει την επιδερμίδα φρέσκια και ενυδατωμένη, διάλεξε τηςΠροσφέρει φωτοπροστασία ευρέος φάσματος από τις ακτίνες UVA, UVB, IR και BLUE LIGHT με ένα φωτοσταθερό συνδυασμό φίλτρων. Xαρίζει φυσική, ομοιόμορφη κάλυψη και χρώμα με φυσικές χρωστικές.Τοαπό 100% σύνθεση ορυκτών, με μακρά διάρκεια και αποτελεσματικότητα προσφέρει υψηλή ανοχή και ιδανική προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA.Εχει ελαφριά, λεπτόρρευστη υφή που ενυδατώνει το ευαίσθητο και/ή το μη ανεκτικό δέρμα. Αφήνει μια χρυσαφένια απόχρωση για λαμπερό, υγιές δέρμα.Απαραίτητο για τις διακοπές σας είναι ένα. Εδώ επιλογές είναι αμέτρητες και καλό θα είναι να επιλέξετε κάποιο με μεγάλο δείκτη προστασίας είτε σε μορφή σπρέι, είτε σε μορφή κρέμας.Εάν επιθυμείτε ένα αδιάβροχο αντιηλιακό σώματος σίγουρα τοείναι ιδανική επιλογή.Έχει λεπτόρρευστη υφή που απλώνεται εύκολα και προορίζεται για χρήση σε πρόσωπο και σώμα.Εα αντηλιακό για όλη την οικογένεια είναι τοΕμπλουτισμένο με το 4πλο ενισχυμένο σύστημα προστασίας Carroten (UVB+UVA+VL+IR), για ευρεία αντηλιακή κάλυψη από το μεγαλύτερο φάσμα της επιβλαβούς UV και υπέρυθρης ακτινοβολίας.