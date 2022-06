Υπουργείο Μετανάστευσης: H Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις 4 χώρες παγκοσμίως που έχουν σημειώσει πρόοδο

Σήμερα η ζωή σου είναι διαρκώς on the go γι αυτό θέλεις μια συσκευή που κρατάει ολοζώντανες τις στιγμές σου, σε διευκολύνει στη δουλειά σου, μετατρέπεται σε φορητή παιχνιδοκονσόλα και σε βοηθάει να έχεις πάντα και παντού μαζί σου την αγαπημένη σου μουσική

Τα «θετικά για την Ελλάδα ευρήματα» της ετήσιας έκθεσης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Παγκόσμιες Τάσεις ("Global Trends: Forced Displacement in 2021" ), σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου, σύμφωνα με την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, «οι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου έχουν μειωθεί σημαντικά και η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται την Ελλάδα στις 4 χώρες παγκοσμίως που έχουν σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα».«Το 2021, ο Καναδάς, ο Ισημερινός, η Γαλλία και η Ελλάδα κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τις εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου. Στον Ισημερινό, οι εκκρεμότητες μειώθηκαν κατά 73% (από 26.000 το 2020 σε 7.100 το 2021), στην Ελλάδα κατά 40 % (από 60.900 σε 37.100), στη Γαλλία κατά 36 %(από 118.200 σε 117.200) και στον Καναδά κατά 26% (από 85.400 σε 63.200). Αντίθετα, η εκκρεμότητα αυξήθηκε σε 95 χώρες κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ήταν στο Μεξικό (αύξηση 88%, από 83.800 σε 157.200), στην Κόστα Ρίκα (αύξηση 70% από 89.800 σε 152.500) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (αύξηση 31%, από 998.000 σε 1.203)», αναφέρει η έκθεση.Επιπλέον, όπως μεταφέρουν πηγές του υπουργείου, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε χθες, η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (UN Special Rapporteur on the situation of Human Rights Defenders), Mary Lawlor, με τον κ. Μηταράκη και την κ. Βούλτεψη, «αναγνώρισε την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας στη διαχείριση του μεταναστευτικού». Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η κ. Lawlor «αναγνώρισε τις προσπάθειες της Ελλάδας στον τομέα και το βάρος που επωμίζεται ως χώρα πρώτης υποδοχής».Την ίδια ώρα, πηγές του υπουργείου επισημαίνουν, ότι σε, η ειδική εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των παιδιών, Δρ. Najat Maalla , «αξιολογεί θετικά τον τομέα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων».Συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν οι πηγές του υπουργείου, η κ. Maala «επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία που απαγορεύει την κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών σε αστυνομικά τμήματα αποτελεί σημαντικό βήμα», ενώ, επίσης, χαρακτηρίζει «τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για τα ασυνόδευτα παιδιά, ολιστικό δίχτυ ασφαλείας για τον εντοπισμό και την παραπομπή παιδιών που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες».