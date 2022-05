Στην Αθήνα αμερικανικό κλιμάκιο - Ξεκινά άμεσα η διαδικασία για την απόκτηση των F-35, δηλώνει ο Παναγιωτόπουλος

Κλείσιμο





Κινητικότητα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον προκαλεί το επίσημο αίτημα που κατέθεσε ονα εντάξει η ελληνική πολεμική αεροπορία στο οπλοστάσιό της τα υπερσύγχρονα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενεάςΤεχνικό επιτελείο αποτελούμενο από στελέχη του αμερικανικού Πενταγώνου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα JSF PO (Joint Strike Fighter Program Office) για την κατασκευή των μαχητικών αεροσκαφών F-35 βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας συναντήθηκαν με τον υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο.Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρέσβης των ΗΠΑ Αθήνα κ. Τζωρτζ Τζέιμς Τσούνης.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης υπογράμμισε ότι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ,, τα οποία θα καλύψουν προβλεπόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις τηςΟ κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι τα Γενικά Επιτελεία, στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας προμήθειας αμυντικών εξοπλισμών. Κατά τη συνάντηση, τονίστηκε ότι η απόκτηση των αεροσκαφών F-35, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και την διαλειτουργικότητα των, αντανακλά το στρατηγικό επίπεδο των διμερών αμυντικών σχέσεων.Όπως αποκάλυψε το «ΘΕΜΑ», η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να αγοράσει από τις Ηνωµένες Πολιτείες μία µεγάλη µοίρα αµερικανικώνκαι η συζήτηση με την ομάδα των τεχνοκρατών του αµερικανικού υπουργείου Αµυνας από το JSF Programme Office αποσκοπεί στο να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία της αιτούµενης προµήθειας, να διασαφηνιστεί πότε µπορεί να ξεκινήσει η παραλαβή των F-35, πόσα µαχητικά 5ης γενιάς µπορούν να παραδίδονται κατ’ έτος και να οριστικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά που θα έχουν τα αεροσκάφη που θα αναλάβουν τη φρούρηση του Αιγαίου από το τέλος της δεκαετίας.Είναι ηπου η οµάδα των Αµερικανών από το JSF Programme Officeγια να συζητήσει λεπτοµέρειες σχετικά µε το υπό διαπραγµάτευση συµβόλαιο ώστε να οριστικοποιηθεί η επίσηµη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Letter of Request - LOR), η οποία µετά την έγκρισή της από τις νοµοθετικές αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών θα µετατραπεί σε δεσµευτική επιστολή (Letter of Acceptance) καιτων F-35 στην Ελλάδα.Αµερικανικές πηγές αναφέρουν ότισε παγκόσµιο επίπεδο µε µια διεθνή γραµµή παραγωγής και έτσι η τιµή ενός F-35A (fly away cost) προσεγγίζει τα 80 εκατ. δολάρια µειούµενη. Από την Ουάσινγκτον υποστηρίζουν, µάλιστα, ότι η τιµή για κάθε F-35 χωρίς τα όπλα του και χωρίς να αθροίζεται το σηµαντικό κόστος που θα απαιτηθεί για τη δηµιουργία των υποδοµών υποστήριξης, ασφαλείας και την εκπαίδευση των χειριστών θα είναι µικρότερη από την τιµή των γαλλικών µαχητικών Rafale που παραλαµβάνει η Πολεµική Αεροπορία. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος αναµένεται να ξεπεράσει σηµαντικά τα 3 δισ. ευρώ. Οι δραµατικές εξελίξεις από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δίνουν στην Αθήνα περιθώρια να διαπραγµατευθεί τα δηµοσιονοµικά όρια και επιπλέον οι Αµερικανοί ισχυρίζονται ότι η αποπληρωµή του προγράµµατος θα γίνει σε βάθος χρόνου και µε ευνοϊκούς όρους χρηµατοδότησης στο πλαίσιο των προβλέψεων της αµυντικής συµφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ που εγκρίθηκε µόλις προσφάτως.Αρµόδιοι παράγοντες λένε ότι η γραµµή παραγωγής των F-35 θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη την περίοδο 2026-2031, γεγονός που ανοίγει την προοπτική παραλαβής των πρώτων F-35 µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος αναβάθµισης των 80στην έκδοση VIPER.Μετά την αποποµπή της Τουρκίας από το πρόγραµµα των F-35 υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις στη γραµµή παραγωγής των F-35 που θα µπορούσαν να αποδοθούν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την περίοδο 2026-2031. Αµερικανικές πηγές προειδοποιούν ωστόσο ότι αν η Μοίρα των F-35 δεν ζητηθεί από την Αθήνα µε επίσηµη LOR εγκαίρως, θα µπορούσε να υπάρξει καθυστέρηση, αφού η αργοπορηµένη εκδήλωση ενδιαφέροντος και τελικώς παραγγελία θα οδηγήσει στην απόδοση των slots σε άλλες χώρες.