Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

To Marie Claire Απριλίου είναι αφιερωμένο στην Ουκρανία, στην τραγωδία που βιώνει ο λαός της αλλά και στα εκπληκτικά ταλέντα αυτής της όμορφης χώρας που συγκαταλέγονται στη διεθνή πρωτοπορία στη μόδα, τη δημοσιογραφία και την τέχνηΣτο εξώφυλλο ο πελαργός της άνοιξης, σύμβολο προστασίας και καλής τύχης στην ουκρανική παράδοση, φωτογραφημένος από τον Στεφάν Λιζόφσκι με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Ναντία Σαποβάλ.Μοντέλο, στυλίστρια, it girl του Κιέβου, κεραμίστρια, creative director: η Ναντία Σαποβάλ μια δημιουργική δύναμη στην ουκρανική μόδα μίλησε στη Γαλάτεια Λασκαράκη για τo σοκ του πολέμου και τις σκέψεις για το αύριο, ενώ μοιράζεται το οδοιπορικό της στην ουκρανική ύπαιθρο, μια καταγραφή της ζωής των ανθρώπων που ζουν στις ίδιες περιοχές όπου άνθισε πριν χιλιάδες χρόνια ο νεολιθικός πολιτισμός της Ανατολικής Ευρώπης.Νέες γυναίκες από την ουκρανική πλευρά των Καρπαθίων φωτογραφίζονται στο φυσικό τους περιβάλλον φορώντας την παραδοσιακή φορεσιά και τις χαρακτηριστικές μαντίλες hutskas, τις οποίες κληρονόμησαν από τις γιαγιάδες τους.Πέντε Ουκρανοί φωτορεπόρτερ από την πρώτη γραμμή του πυρός καταγράφουν τις εμπειρίες τους. Πώς είναι να μεταδίδεις έναν πόλεμο που διαδραματίζεται στη δική σου χώρα;Η μέχρι πρότινος πρωτοποριακή σκηνή μόδας του Κιέβου που έλαμπε στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης και του Παρισιού αναλογίζεται τις συνέπειες του πολέμου στις επιχειρήσεις της. Τρεις από τις πιο επιφανείς σχεδιάστριες μιλούν στο ελληνικό Marie Claire για την επόμενη μέρα του πολέμου.Η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου είδε στο Σιρέτ, στα σύνορα Ουκρανίας Ρουμανίας, να περνούν από την 1η έως τις 9 Μαρτίου καθημερινά από μπροστά της 10.000 ξεριζωμένοι άνθρωποι και μας μεταφέρει τις εμπειρίες της.Kόντρα στη ρομαντική φύση του Απριλίου, οι ανατροπές που ζούμε, βάζουν σε εγρήγορση άλλα ένστικτα και μας κρατούν σε ετοιμότητα. Ανθεκτικά δερμάτινα και τζιν κομμάτια δείχνουν να εναρμονίζονται με τα συναισθήματα.Τα αξεσουάρ έχουν φωτεινά χρώματα που ενθουσιάζουν με τη φρεσκάδα τους, αλλά υπάρχουν και οι ασφαλείς ουδέτερες επιλογές για όσες δεν θέλουν πειραματισμούς.Κάθε μήνα το Marie Claire συναντά καλλιτέχνες που διακρίνονται για τον τρόπο που στέκονται στο χώρο τουςΗ Μυρτώ Αλικάκη, με το δικό της, γοητευτικό joie de vivre, χαρούμενη στο κατώφλι των 50, πρωταγωνιστεί στο θέατρο και μεγαλώνει δύο γιους στην εποχή του #MeToo.Ο Γιώργος Περρής, ένας διεθνής Έλληνας τραγουδιστής, μιλάει για την ευεργετική παρουσία της μουσικής στη ζωή του και τα χρόνια που ταξιδεύει δίνοντας συναυλίες στον κόσμο.Μία δυναμική εκδότρια πολυτελών τόμων, η Martine Assouline μιλάει αποκλειστικά στο ελληνικό Marie Claire για όσα αλλάζουν στο χώρο των εκδόσεων, αλλά και ένα νέο λεύκωμα για τα νησιά του Αιγαίου.Μια ομάδα βετεράνων του αμερικανικού στρατού αποδεκατίζεται μυστηριωδώς. Ικανοί και έμπειροι μαχητές εξαφανίζονται, ο ένας μετά από τον άλλον. Κάποιος παίρνει μια αιματηρή εκδίκηση, χωρίς να αποκαλύπτει το πρόσωπό του, σε ένα αγωνιώδες παιχνίδι ζωής και θανάτου.Το έξοχο θρίλερ «Σήμα κινδύνου» ήταν ένα από τα βιβλία που καθιέρωσαν τον Lee Child ως έναν από τους καλύτερους συγγραφείς θρίλερ στον κόσμο. Η ασταμάτητη, ιλιγγιώδης δράση, σε συνδυασμό με την μεγαλοφυή πλοκή αλλά και το ρεαλισμό στη διάπλαση των χαρακτήρων, καθιστούν το «Σήμα κινδύνου» ένα μυθιστόρημα που ασκεί στον αναγνώστη τον ιδιαίτερο εκείνο μαγνητισμό που δεν επιτρέπει ούτε καν ένα μικρό διάλειμμα στο απνευστί διάβασμά του, από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα.Στο «Σήμα κινδύνου», η πλοκή εκτυλίσσεται σε διαφορετικά σημεία πάνω στον χάρτη των ΗΠΑ. Ο Τζακ Ρίτσερ, ο μοναχικός βετεράνος του αμερικανικού στρατού και περιπλανώμενος ντετέκτιβ, ο οποίος εξιχνιάζει εγκλήματα έξω από το βεληνεκές της θεσμικής δικαιοσύνης, αυτή τη φορά βρίσκεται στο Πόρτλαντ του Οχάιο. Όπως συνηθίζει στη διάρκεια των δέκα χρόνων που μεσολάβησαν από τότε που αποστρατεύτηκε, ο Ρίτσερ δεν έχει μόνιμη κατοικία. Η μόνη περιουσία του είναι μια κάρτα ανάληψης μετρητών και τα ρούχα που φορά. Αποφασισμένος να μην έχει κανένα δεσμό με κανένα συγκεκριμένο τόπο, δεν διαθέτει καν τηλέφωνο.Απλώς ο δρόμος τον έφερε στο Πόρτλαντ. Την ίδια στιγμή όμως, σε κάποια άλλη γωνιά των ΗΠΑ, στην έρημο της Καλιφόρνιας, ένας άνθρωπος πέφτει από ελικόπτερο στο κενό. Ποιος και γιατί τον έσπρωξε; Και, ταυτόχρονα, στο Σικάγο μια γυναίκα πληροφορετίαι ότι τα μέλη μιας επίλεκτης ομάδας πρώην ερευνητών του στρατού, στην οποία είχε υπηρετήσει και η ίδια, βρίσκονται υπό διωγμόν. Ο Ρίτσερ, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα έπρεπε να γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά.Ωστόσο, μια παλιά συνάδελφός του, η Φράνσις Νίγκλεϊ, καταφέρνει να τον εντοπίσει στο Πόρτλαντ. Από το κωδικοποιημένο μήνυμα που του στέλνει εκείνη, ο Τζακ Ρίτσερ αντιλαμβάνεται ότι έχει στηθεί μια θανάσιμη, δολοφονική συνωμοσία. Επικοινωνεί με τη Νίγκλεϊ και οι δυο τους πλέον συγκεντρώνουν τους πρώην συντρόφους τους από το στρατό, ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο μιας σειράς εξαφανίσεων, η οποία συνεχώς μεγαλώνει. Ο Ρίτσερ ξέρει ότι θα πρέπει να εμπιστευτεί τους παλιούς συναδέλφους του. Όμως, μια φωνή μέσα του διαφωνεί. Πρέπει και πάλι να δράσει μόνος του; Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς οι βετεράνοι εξαφανίζονται ο ένας μετά από τον άλλον.Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το σπουδαίο μυθιστόρημα «Σήμα κινδύνου» του Lee Child.Λι Τσάιλντ: Ο άνεργος τηλεοπτικός παραγωγός που έγινε συγγραφέας μπεστ-σέλερ βιβλίων θρίλερΤο γεγονός ότι τα μυθιστορήματα-θρίλερ που έχει συγγράψει έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μόνο μία από τις πολλές και αντιφατικές όψεις του συγγραφέα Λι Τσάιλντ. Ενός Βρετανού ιρλανδικής καταγωγής, ο οποίος σπούδασε νομικά αλλά δεν άσκησε ποτέ τη δικηγορία, εργάστηκε ως παραγωγός στον ημι-κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Granada (ITV) επί 18 χρόνια και, όταν απολύθηκε λόγω περικοπών προσωπικού, στα 40 του χρόνια, αποφάσισε να γίνει συγγραφέας.Κάπως έτσι, από το 1995 έως σήμερα, ο πρώην απολυμένος και άνεργος Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ (όπως είναι το πραγματικό όνομά του), μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πλέον διάσημους συγγραφείς μυθιστορημάτων θρίλερ παγκοσμίως.Ένα από τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του Λι Τσάιλντ είναι ότι δεν ακολούθησε την αυτονόητη πεπατημένη, δηλαδή να γράψει αξιοποιώντας το βρετανικό φλέγμα, αλλά και να αξιοποιήσει την πλούσια παράδοση στη λογοτεχνία μυστηρίου των συμπατριωτών του.Αντί γι' αυτό, ο Τσάιλντ επέλεξε για τις δικές του ιστορίες το κοφτερό, ευθύβολο αμερικανικό ύφος -κάτι που αποδείχθηκε μεγαλοφυές. Πλάθοντας τον ήρωα «Τζακ Ρίτσερ», ο Λι Τσάιλντ βρήκε το φανταστικό alter ego του, έναν μοναχικό τιμωρό, πρώην στρατονόμο, ο οποίος κυνηγά εγκληματίες που καταφέρνουν να ξεφύγουν από το νόμο. Ο Τζακ Ρίτσερ λατρεύτηκε αμέσως από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον πλανήτη, καθώς συμβολίζει τον ιδεώδη «άγγελο της εκδίκησης», μια παρουσία μυστηριώδη και φευγαλέα, που εμφανίζεται ξαφνικά, σχεδόν από το πουθενά, προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη.Ύστερα από 26 βιβλία με πρωταγωνιστή τον Τζακ Ρίτσερ και δύο κινηματογραφικές ταινίες βασισμένες στα συναρπαστικά μυθιστορήματά του με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ο Λι Τσάιλντ παραμένει δημιουργικός και τολμηρός, ωθώντας τον εαυτό του σε όλο και πιο φιλόδοξα εγχειρήματα: «Reacher» θα είναι ο τίτλος μιας πρωτότυπης σειράς, ειδικά γυρισμένης για την πλατφόρμα Amazon Prime, με την προβολή της να αρχίζει αυτές τις μέρες, στις 4 Φεβρουαρίου.Μάλιστα, για αυτή την εκδοχή του εμβληματικού ήρωά του, ο ίδιος ο Λι Τσάιλντ επέλεξε έναν νέο ηθοποιό. Αντί του Τομ Κρουζ, τον Τζακ Ρίτσερ υποδύεται πλέον ο Άλαν Ρίτσον, ένας κατά πολύ νεότερος ηθοποιός -αλλά και πολύ πιο μεγαλόσωμος. Εξάλλου το επώνυμο «Reacher» στην πραγματικότητα είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος σημαίνει στα αγγλικά «αυτός που φτάνει».«Reacher» ήταν το επάγγελμα στο οποίο θα διέπρεπε ο Λι Τσάιλντ, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Η οποία, κάνοντας πικρό χιούμορ με την προοπτική της ανέχειας και της μιζέριας που ανοιγόταν μπροστά της αφ' ότου ο Λι Τσάιλντ έχασε τη θέση του στη Granada TV, του συνέστησε να αναζητήσει εργασία στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: «Αν αποτύχεις σαν συγγραφέας, μη στεναχωριέσαι, πάντα μπορείς να βρεις δουλειά σαν reacher, για να πιάνεις προϊόντα από τα ψηλά ράφια, εκείνα που δεν θα φτάνουν οι πελάτες».Ο Λι Τσάιλντ, ο οποίος είναι πολύ μεγάλου αναστήματος εξού και το reacher, υπέμεινε στωικά το πείραγμα της συζύγου του και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει αντί άλλου επωνύμου για τον ήρωά του. Το 1995, όταν έβαλε μπροστά του τη στοίβα με τις λευκές κόλλες χαρτιού, για πρώτη φορά πάνω στο τραπέζι -τότε δεν είχε καν γραφείο- ξεκινώντας να γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Λι Τσάιλντ είχε ήδη βαφτίσει τον πρωταγωνιστή του σαν «Τζακ Ρίτσερ». Θα ήταν Αμερικανός, με άριστη στρατιωτική εκπαίδευση, πανύψηλος όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά και αφοσιωμένος στο ιδεώδες της δικαιοσύνης.Ταυτόχρονα, ο έως τότε Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ, εκτός από τον φανταστικό πρωταγωνιστή, βάφτισε και τον εαυτό του. Εφηύρε την περσόνα του Λι Τσάιλντ, για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και μια πρακτική σκοπιμότητα: Αν υπέγραφε τα βιβλία του σαν «Lee Child», βάσει του πρώτου γράμματος του επωνύμου του, οι υπεύθυνοι των βιβλιοπωλείων θα τον τοποθετούσαν ανάμεσα σε δύο από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών στο είδος τους, τον Raymond Chandler και την Agatha Christie -φυσικά στις προθήκες της λογοτεχνίας θρίλερ, αστυνομικού μυστηρίου κ.λπ.Σήμερα, στα 67 του χρόνια πλέον, ο Λι Τσάιλντ μπορεί να νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του, για την πίστη στη φαντασία του η οποία γεννά διαρκώς ιστορίες που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον παρασύρουν σε μια μανιώδη ανάγνωση των βιβλίων του, σχεδόν χωρίς ανάσα, από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.Ο ίδιος έχει προ πολλού εγκατασταθεί στις ΗΠΑ και, προκειμένου να αναζωογονήσει την έμπνευσή του, έχει αποφασίσει να παραδώσει τη σκυτάλη στον μικρότερο αδελφό του, τον επίσης μυθιστοριογράφο Άντριου Τσάιλντ. Εξάλλου, οι δύο αδελφοί έχουν ήδη συγγράψει από κοινού το «Sentinel», ένα ακόμη σαγηνευτικό βιβλίο με κεντρικό ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη σημασία του επωνύμου του, ο Ρίτσερ είναι «αυτός που φτάνει» -όχι όμως και στο τέρμα της διαδρομής του ως πρωταγωνιστής απίθανων περιπετειών.Αυτό, άλλωστε, ισχύει κατεξοχήν για τον Λι Τσάιλντ, ο οποίος, εκτός από τον τίτλο του συγγραφέα μπεστ-σέλερ, έχει κερδίσει διακρίσεις όπως τον τίτλο του «Συγγραφέα της Χρονιάς» και βραβείο για τη δια βίου προσφορά του από τα φημισμένα British Book Awards, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ σε πανεπιστήμια, ενώ περιλαμβάνεται στους Ταξιάρχες του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE), έναν τίτλο τιμής που απονέμει η Βασίλισσα της Αγγλίας σε προσωπικότητες που έχουν να επιδείξουν πλούσιο και εξέχον έργο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Σκηνοθεσία : Παντελής ΚανακάρηςΠρωταγωνιστούν :Παντελής Καναράκης, Αλεξία Μουστάκα, Αγγελική Ξένου, Λάζαρος Βασιλείου, Στεφανία Γκουρνέλου, Θεοδόσης Φυλακτός, Θεοφίλης Πασχάλης.Υπόθεση:Αφελείς καουμπόηδες και στερημένες Ινδιάνες έρχονται μέσα από τα σκονισμένα και περιπετειώδη γουέστερν στην οδό Πειραιώς από το μακρινό Χόλυγουντ. Πλούσιες Ινδές πριγκίπισσες που ρίχνουν τα δίχτυα τους σε αρραβωνιαστικούς φτωχών και ουχί τίμιων Ινδών εργατριών, καταφθάνουν επίσης, από το λαμπερό Μπόλυγουντ.Τούρκοι κροίσοι που διαλύουν έρωτες και ματώνουν καρδιές προσγειώνονται στην Αθήνα μέσα από τα τούρκικα μελό έργα της δεκαετίας του ’70 και φυσικά ο παλιός, ελληνικός εμπορικός κινηματογράφος αναβιώνει στους καφενέδες της Πλάκας παρέα με φιλόδοξους τροβαδούρους, σκληρούς αγαπητικούς, ζηλιάρες τραγουδίστριες και ξενύχτια μέχρι το ξημέρωμα.Εφτά ηθοποιοί μέσα σε 50 πολύχρωμα περίτεχνα κοστούμια και εντυπωσιακά, εναλλασσόμενα σκηνικά μας ταξιδεύουν υπερατλαντικά από την Ινδία στην Ελλάδα και από την Τουρκία στην Αμερική!Το «Σινέ» είναι μία μουσική κωμωδία με χορό, τραγούδι και πρωτότυπη μουσική γραμμένη ειδικά για την παράσταση.«Σινέ» κάθε Σάββατο, στο Πειραιώς 131! 