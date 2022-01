Self tests στα σχολεία: Στα 6.364 τα θετικά τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δηλώθηκαν την Πέμπτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων μετά τις γιορτές, ενώ πραγματοποιήθηκε και ο τρίτος εβδομαδιαίος έλεγχος μαθητών και εκπαιδευτικών μεΚατά τη διάρκεια του τρίτου εβδομαδιαίου ελέγχου κατά του κορωνοϊού στα, βρέθηκαν 6364 θετικά self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μέχρι χθες Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας.Τα τμήματα σε αναστολή λειτουργίας σε όλη την Επικράτεια λόγω πολλαπλών κρουσμάτων είναι δύο, σε συνολικά 80.000 τμήματα.Θέμα χρόνου είναι στο μεταξύ την επόμενη εβδομάδα να καλυφθούν τα κενά από τους νοσούντες εκπαιδευτικούς με τηνΥπενθυμίζεται ότι για το διάστημα 10-14 Ιανουαρίου, όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κατάστασης, πραγματοποίησαν αυτοδιαγνωστικούς ελέγχουςτην Κυριακή 9, τη Δευτέρα 10 και χθες, Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που επικαλέστηκε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, ο δείκτης θετικότητας για τα περισσότερα των 2 εκατομμυρίων αποτελεσμάτων self test που δηλώθηκαν από την Κυριακή έως την Τρίτη ήταν μόλις 1,4%.Σύμφωνα με επικαιροποιημένες και αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού στις σχολικές μονάδες εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).Με βάση τις οδηγίες, σε περίπτωση θετικού self test μαθητή, δεν απαιτείται PCR, αλλά rapid τεστ για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης.Μαθητές και εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί.Βάσει των οδηγιών, οι μαθητές καλούνται να υποβληθούν σε συνολικά τρία self test την τρέχουσα εβδομάδα , έχουν ήδη υποβληθεί στα δύο, και σε δύο ακόμη self test την επόμενη εβδομάδα. Ίδιος αριθμός self test προβλέπεται και για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό. Σε περίπτωση θετικού self test, διενεργείται rapid και, εφόσον είναι και αυτό θετικό, το κρούσμα απομονώνεται και εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης.Εάν το rapid τεστ είναι αρνητικό, ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο.Σημειώνεται ότι οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, καλούνται να υποβληθούν σε δύο rapid ή PCR τεστ και ένα self test την εβδομάδα που διανύουμε, καθώς και σε δύο rapid ή PCR τεστ την εβδομάδα που ακολουθεί. Εφόσον κάποιο PCR τεστ είναι θετικό, το κρούσμα απομονώνεται και εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης. Σε περίπτωση θετικού rapid test, απαιτείται και PCR για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης.Προϋποθέσεις επιστροφής στο σχολείοΌσοι έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, επιστρέφουν στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων εφόσον πληρούνται τα εξής: Δεν έχουν πυρετό για πάνω από 24 ώρες και εμφανίζουν βελτίωση των συμπτωμάτων. Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό καλούνται να προσκομίσουν αρνητικό self test την έκτη ημέρα.Οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό απαιτείται να υποβληθούν σε rapid τεστ την έκτη ημέρα.Όσοι έχουν διαγνωστεί θετικοί, χωρίς να έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, επιστρέφουν στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε ημερών από το θετικό τεστ εφόσον πληρούνται τα εξής: Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό καλούνται να προσκομίσουν αρνητικό self test την έκτη ημέρα. Οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό απαιτείται να υποβληθούν σε rapid τεστ την έκτη ημέρα.Από τον ΕΟΔΥ σημειώνεται ότι για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από το θετικό τεστ για ασυμπτωματικά κρούσματα ή την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων για τα συμπτωματικά κρούσματα.