Λένα Διβάνη: Παραιτήθηκε από τη Νομική Σχολή Αθηνών εκφράζοντας απογοήτευση για την κατάσταση στα πανεπιστήμια

Την παραίτησή της από τη Νομική Σχολή Αθηνών ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στα social media η Λένα Διβάνη. Η συγγραφέας και καθηγήτρια Εξωτερικής Πολιτικής δίδασκε στη Νομική Σχολή ελληνική και βαλκανική ιστορία εξωτερικής πολιτικής του 20ού αιώνα σε προπτυχιακό επίπεδο και μειονοτικά προβλήματα των Βαλκανίων σε μεταπτυχιακό. Η κυρία Διβάνη αφήνει να εννοηθεί ότι η απόφασή της οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια.«Το ελληνικό πανεπιστήμιο μου θυμίζει όλο και πιο πολύ τους στίχους από το Second coming του Yeats: The best lack all conviction, while the worst. Are full of passionate intensity…Άρα κατά πάσα πιθανότητα the center cannot hold. Γι' αυτό και σήμερα υπέβαλα την παραίτησή μου από τη σχολή», αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα συνοδεύει την ανάρτησή της μία φωτογραφία από εσωτερικό χώρο ελληνικού πανεπιστημίου ο οποίος βρισκόταν υπό κατάληψη.