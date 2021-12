Αρχαία Ελληνική γλώσσα: Διεθνής πιστοποίηση για πρώτη φορά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σημαντικοί Έλληνες και ξένοι Καθηγητές Κλασικής Φιλολογίας από την Ιταλία, το Ισραήλ, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μόντρεαλ, οι περισσότεροι από τους οποίους μίλησαν στα Αρχαία Ελληνικά αναφέρθηκαν στην πολυδιάστατη χρησιμότητα της γνώσης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για τους Έλληνες και τους πολίτες του εξωτερικού, καθώς και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη από την πιστοποίηση της.Η ημερίδα με τίτλο «Αρχαία Ελληνικά: Όταν το Παρελθόν συμπορεύεται με το Μέλλον» διοργανώθηκε από τη LanguageCert, θυγατρική του ομίλου PeopleCert ενώ τη διαδικτυακή συζήτηση, συντόνισε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημοσίας Διπλωματίας Ιωάννης Χρυσουλάκης.«Τα Αρχαία Ελληνικά είναι η οικουμενική γλώσσα, η οποία διαχρονικά συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον» τόνισε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου PeopleCert Βύρων Νικολαΐδης, που οραματίστηκε και προσέφερε για πρώτη φορά στην παγκόσμια κοινότητα την πιστοποίηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.Αναφερόμενος στην επιρροή της Ελληνικής Γλώσσας, ο κ. Νικολαΐδης είπε με έμφαση ότι «H Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μαζί με τον πολιτισμό αποτελούν τμήμα της ήπιας δύναμης (soft power) της χώρας μας και πρέπει να αξιοποιηθούν στην ανάδειξη της θέσης και της εικόνας της χώρας μας διεθνώς».Αυτή η δύναμη, όπως ανέφερε, προέρχεται από τον θαυμασμό που νιώθουν οι απανταχού φιλέλληνες για τη γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά κείμενα, την κουλτούρα και τις αξίες της Ελλάδας. Και πρόσθεσε: «Όταν ο Elon Musk τουϊτάρει Πλάτωνα στα Αρχαία Ελληνικά, όταν ο αστροφυσικός Michio Kaku προτρέπει τους μαθητές του να διαβάσουν Αριστοτέλη, όταν ο ιστορικός Yuval Harrari αναφέρεται στα αρχαία ελληνικά κείμενα συνδέοντας τη φιλοσοφία με τις προκλήσεις της τεχνολογίας, τότε πραγματικά νιώθω ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες που έχει η ευφυής γλώσσα μας!»Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν: «Τον περασμένο Μάιο η PeopleCert, εταιρεία ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων και με παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες, παρουσίασε την πρώτη Πιστοποίηση Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας παγκοσμίως. Οι εξετάσεις αναπτύχθηκαν από τη LanguageCert και προσφέρονται δωρεάν όλο το τρέχον έτος, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.Η LanguageCert Test of Classical Greek ενδυναμώνεται σήμερα ακόμα περισσότερο με νέο περιεχόμενο και νέα επίπεδα γνώσης. Οι εξετάσεις που «τρέχουν» αυτή την περίοδο έχουν ξεπεράσει τις 1000 και το ενδιαφέρον του κοινού δείχνει να αυξάνεται συνεχώς. Οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στα δύο επίπεδα γνώσης Α1 και Α2 προέρχονται από 13 χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουρουγουάη, Βέλγιο, Ουγγαρία, Γρενάδα, Ελβετία κ.α) και η πλειονότητά τους ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 13-18».Όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου «από την πρώτη στιγμή που δημιουργήσαμε την πιστοποίηση, είχαμε τη βαθιά πίστη ότι δεν ήταν μόνο μία κίνηση ιστορικής μνήμης, αλλά και οικουμενικής αναγκαιότητας. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο αγκάλιασε η ακαδημαϊκή κοινότητα την πιστοποίηση και η ανταπόκριση των νέων, μας οδήγησε στην ανάπτυξη και τρίτου επιπέδου εξετάσεων (Β1) για υποψήφιους που στοχεύουν σε υψηλότερο επίπεδο κατάκτησης και ανάπτυξης της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας».Για την προστιθέμενη αξία της Πιστοποίησης Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και τις διεθνείς μεθόδους διδασκαλίας που ενθαρρύνουν τους νέους να εμβαθύνουν στα αρχαία κείμενα μίλησαν όλοι οι καθηγητές, ενώ σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν το διεθνές ενδιαφέρον για τις εξετάσεις παρουσίασε ο κ. Μάριος Μολφέτας, LanguageCert Executive Director.Η ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίων Αθηνών και Πελοποννήσου και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, κ. Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου υπογράμμισε ότι «η πιστοποίηση προσδίδει την επίσημη διαπίστευση για τη γνώση του αρχαίου ελληνικού λόγου και την πολύπλευρη καλλιέργεια του πιστοποιούμενου. Γλωσσικός πλούτος, σαφήνεια στην έκφραση, κατανόηση ετυμολογίας και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι τα αναμφισβήτητα πνευματικά δώρα που προσλαμβάνει όποιος μυείται στους θησαυρούς της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας» σημείωσε η κ. Ξανθάκη.Για τους λόγους αυτούς, χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη για άμεση ενίσχυση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με τρόπο παιδαγωγικά ελκυστικό στους μαθητές. Ένα πολύ χρήσιμο μέτρο για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν σε βάθος με τις κλασσικές σπουδές θα ήταν, κατά την κ. Ξανθάκη, η απόφαση της Πολιτείας για επανίδρυση των κλασσικών τάξεων στο Λύκειο, με πρότυπο τα πολλά Κλασσικά Λύκεια που λειτουργούν στην Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Κροατία και αλλού στην Ευρώπη.Οι εξέχοντες Ακαδημαϊκοί Prof. Luigi Miraglia, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Accademia Vivarium Novum στη Ρώμη, Prof. Christophe Rico, μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Université de Strasbourg, Καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών στην École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF), Prof. Mauro Agosto, Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας στο Pontificia Università Lateranense, Prof. Gerardo Guzmàn, Καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών στην Accademia Vivarium Novum, και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μετέδωσαν το πάθος τους για τα αρχαία ελληνικά κείμενα και κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη χρησιμότητα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.Μετά τις κεντρικές ομιλίες, μια ομάδα ειδικών που αποτελείτο από τον καθηγητή Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, Καθηγητή Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Φιλολογίας, τον καθηγητή Jacques Bouchard, Καθηγητή Νεοελληνικής Λογοτεχνίας & Διευθυντή Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, τον Δρ Juan Coderch, Καθηγητή Αρχαίων Ελληνικών & Λατινικών, Πανεπιστήμιο St Andrews στη Μεγάλη Βρετανία, τον Andrew Morehouse, Καθηγητή Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, στη Βοστώνη και την Jenny Teichmann, καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, στο Βερολίνο αντάλλαξε απόψεις για το μέλλον της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.Η δύναμη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας φαίνεται πως πηγάζει από κάθε γωνιά της Γης και ταξιδεύει στον χρόνο αψεγάδιαστη. Αποτελεί μια γλώσσα που θα παραμείνει μαζί μας στο μέλλον και θα μας ενώνει παγκοσμίωςΟ καθηγητής Χριστόφορος Χαραλαμπάκης αναγνώρισε ότι «η διδασκαλία των αρχαίων Ελληνικών δεν ευτύχησε στην Ελλάδα. Ο βασικός λόγος είναι ότι δόθηκε έμφαση στη στεγνή και άχαρη μορφολογική και συντακτική ανάλυση των αρχαίων κειμένων και στην παθητική κατανόησή τους. Χρειάζεται πράγματι αλλαγή πορείας πλεύσης, αν δεν θέλουμε να αποκοπούμε εντελώς από τις ρίζες μας... Απλές καθημερινές προτάσεις με χρηστικό αντίκρισμα διατυπωμένες στην αττική διάλεκτο κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών».Ο καθηγητής Luigi Miraglia ο οποίος επέλεξε να κάνει την εισήγησή του στα Αρχαία Ελληνικά ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το να μελετάς και να γνωρίζεις την Αρχαία Ελληνική σημαίνει να έχεις πρόσβαση σε ανεκτίμητους και ατελείωτους θησαυρούς της ιστορίας μας: Θησαυρούς σκέψεων, θησαυρούς επιστημονικούς, θησαυρούς μιας σοφίας που μας δίνει εικόνα για τον κόσμο και της ζωή. Σε καιρούς που λέγεται ότι απειλούν τον πολιτισμό και αυτό που ο C. S. Lewis ονομάζει «Η Κατάργηση του Ανθρώπου», η γνώση της Αρχαίας Ελληνικής μπορεί να δώσει νόημα στην ύπαρξή μας και να μας δείξει το δρόμο για μία καλύτερη ανθρωπότητα. Σήμερα λέγεται πώς χρειαζόμαστε μηχανικές και τεχνικές ανακαλύψεις, τεχνητή νοημοσύνη και νέους υπερ-γρήγορους σιδηροδρόμους, ψηφιοποίηση και νέες αγορές. Αλλά όπως ο Πλάτων διδάσκει στον Αλκιβιάδη Ι «Οι πόλεις δεν χρειάζονται τείχη, ούτε τριήρεις, ούτε ναυπηγεία, εάν θέλουν να βρουν την ευτυχία, ούτε ποσότητα και εκτάσεις εδαφών: αυτά είναι άχρηστα πράγματα χωρίς αρετή.»Ο καθηγητής Christophe Rico παρουσίασε συνοπτικά τη μέθοδο διδασκαλίας στο Polis Institute στην Ιερουσαλήμ, όπου οι μαθητές μαθαίνουν τα Αρχαία Ελληνικά ως ζώσα γλώσσα. Επέλεξε να παρουσιάσει την εισήγησή του στα Αρχαία Ελληνικά, ενώ απαντώντας στην ερώτηση που του τέθηκε «Πώς θα ήταν ο κόσμος εάν καταργούνταν τα Αρχαία Ελληνικά» είπε «Θα ήταν εξαιρετικά λυπηρό να αποκοπούμε από τις πνευματικές μας ρίζες. Για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και προς τα πού οδεύουμε, πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Η ελληνική γλώσσα είναι το λίκνο του δυτικού πολιτισμού».Ο καθηγητής Mauro Agosto χαρακτήρισε την «αρχαία γραμματεία το εφόδιο, το φάρμακο, το αντίδοτο, που στηρίζει τον άνθρωπο στο ταξίδι του προς το μέλλον, ώστε να μην χάσει το αληθινό νόημα του. Τί ἐστιν ἄνθρωπος. Ο Σωκράτης αποκαλούσε τον εαυτό του μύγα που στάλθηκε να τσιμπήσει τους Αθηναίους. Χωρίς το τσίμπημα των ερωτημάτων που προκύπτουν από τον αρχαίο κόσμο, κινδυνεύουμε να μετατραπεί ο άνθρωπος σε τεχνολογικό πίθηκο που προχωρά με την ατομική βόμβα στα χέρια, πλούσιο σε επιστήμη, αλλά χωρίς συνείδηση. Mνημοσύνη, γουνοῖσιν Ἐλευθῆρος μεδέουσα, είπε ο Ησίοδος. Σαν να λέμε: μόνο εκείνοι που διατηρούν τη μνήμη είναι κύριοι της ελευθερίας τους».Ο Mauro Agosto επέλεξε να κάνει την εισήγησή του στα Αρχαία Ελληνικά. Ο καθηγητής Gerardo Guzmàn μιλώντας για τη σημασία της Αρχαίας Ελληνικής ανέφερε: «Διαβάζοντας το κείμενο από το πρωτότυπο, χωρίς μετάφραση, ο αναγνώστης μαθαίνει να μην κρίνει σύμφωνα με τις λανθασμένες γνώμες των άλλων και του δίνει την ελευθερία να προχωρήσει στην αναζήτηση της αλήθειας και άλλων άξιων και πρεπόντων πραγμάτων. Επιπλέον, ακόμη και αν οι θησαυροί που προσφέρει η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι από μόνοι τους αρκετοί για να ενθαρρύνουν οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό να συνεχίσει τη μελέτη του πάνω σε αυτό το ευγενές αντικείμενο, η προσπάθεια αξιολόγησης της γνώσης της γλώσσας αυτής από τον μαθητή μέσω αυτού του καθολικού τεστ για την πιστοποίηση της γλώσσας, θα υποστηρίξει σίγουρα την πρόοδο της μελέτης των αρχαίων ελληνικών» Ο Gerardo Guzman επέλεξε να κάνει την εισήγησή του στα Αρχαία Ελληνικά.Ο καθηγητής Jacques Bouchard είπε πως τα αρχαία ελληνικά αποτέλεσαν τη βάση των γλωσσών και πώς «κληροδότησαν σε όλες τις γλώσσες χιλιάδες όρους, χιλιάδες έννοιες, διαμόρφωσαν την επιστημονική σκέψη και τον πνευματικό λόγο για το παρόν και για το μέλλον της ανθρωπότητας».Ο Δρ Juan Coderch ανέφερε: «Ίσως η πρώτη πρόκληση για αυτούς που θέλουν να μάθουν αυτήν την γλώσσα είναι να απαντήσουν στο εαυτό τους το εξής ερώτημα: γιατί θέλεις να μάθεις αυτήν την γλώσσα; Σε τί είναι χρήσιμη αυτή η γλώσσα; Σε αυτούς που με ρωτούν αυτό το ερώτημα εγώ πολύ συχνά τους απαντώ με μια απάντηση που δεν τους αρέσει, διότι απαντώ ότι πρέπει να βρεις τον λόγο και να απαντήσεις στον εαυτό σου και θα βρεις μέσα στο ίδιο το μάθημα την απάντηση.»Ο Andrew Morehouse μίλησε για το πώς γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσει το podcast Έλληνιζόμεθα μέσω του οποίου οι θεατές μπορούν να ακούν και να μαθαίνουν την Αρχαία Ελληνική παρακολουθώντας καθηγητές να συνομιλούν σε αυτήν. Υπογράμμισε ότι ο διαδραστικός διάλογος αποδεδειγμένα έχει καλύτερα αποτελέσματα στην εκμάθηση οποιαδήποτε γλώσσας. Έτσι προχώρησε στη δημιουργία αυτού του podcast και προτρέπει όλους μας να δοκιμάσουμε λέγοντας χαρακτηριστικά: «εάν ανησυχείτε για τις ικανότητές σας στα Αρχαία Ελληνικά, θα διαπιστώσετε ότι δεν έχετε κανένα λόγο!»Τέλος, η Jenny Teichmann μετέφερε τη δική της οπτική λέγοντας: «Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους ενδιαφέρει η Ελληνική Γλώσσα. Αν θέλουμε να διαβάζουμε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Ευριπίδη ή την Καινή Διαθήκη χρειαζόμαστε αυτήν τη γλώσσα. Είναι όμως φανερό ότι στις υπάρχουσες σχολές η γλώσσα δεν διδάσκεται ικανοποιητικά καλά, αλλά μόνο τα στοιχειώδη της γραμματικής, το οποίο δεν είναι αρκετό αν θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε τα αρχαία κείμενα.Ευτυχώς, όσοι σπουδάζουν και μελετούν την γλώσσα μπορούν να συναντηθούν και στο διαδίκτυο, το οποίο και εμείς τώρα κάνουμε, συζητώντας και παράλληλα σκεπτόμενοι ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος και να διδάξει την αρχαία γλώσσα. Αυτή η ομάδα μου φαίνεται ότι είναι μεγάλη και είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτούς τους θαυμαστούς καιρούς, όταν δηλαδή είναι δυνατόν στους κατοίκους της Γερμανίας τόσο εύκολα να συνομιλήσουν με άλλους που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε άλλο σημείο της Γης.»Ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημοσίας Διπλωματίας κ. Χρυσουλάκης είπε: «Η ορθή χρήση της γλώσσας – της νεοελληνικής, αλλά και κάθε γλώσσας – απαιτεί τη βαθιά επίγνωση της ετυμολογικής προέλευσης των λέξεων και του επιδέξιου χειρισμού του νοήματός τους, την ευαισθησία ως προς το ρυθμό και τη μουσικότητα του ρέοντος λόγου, την εύστοχη διαχείριση της ακριβούς και μεταφορικής σημασίας των λεξικών μονάδων, την αριστοτεχνική δόμηση του επιχειρήματος.Και δεν είναι τυχαίο ότι, όταν απαντώνται όλα τα παραπάνω, αυτόματα ο εκάστοτε ομιλητής ή συντάκτης ενός κειμένου αποκτά στα μάτια του αποδέκτη τα χαρακτηριστικά της καλλιέπειας, της πειθούς, της ρητορικής δεινότητας, της βαθιάς καλλιέργειας και της εμπεδωμένης γνώσης. Προσωπικά, ανήκω σε όσους θεωρούν τα Αρχαία Ελληνικά μία ζώσα γλώσσα και την ενασχόληση μαζί της ένα ατελεύτητο διανοητικό ταξίδι προς τη γνώση, την αλήθεια και την ομορφιά».