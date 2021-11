Γιάννα Αγγελοπούλου: Escape room καινοτομίας, εκπαίδευσης και παιχνιδιού στο μέλλον

Η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» μίλησε στα εγκαίνια της δράσης «USA-Greece: 200 Years of Innovation», που υλοποιείται από την Πρεσβεία των ΗΠΑ

Στα εγκαίνια της δράσης «ΗΠΑ-Ελλάδα: 200 χρόνια καινοτομίας», η οποία υλοποιείται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo (Science Communication), με τη χρηματοδότηση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, παραβρέθηκε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. Πρόκειται για ένα διαδραστικό Escape Room, στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν την κοινή επιστημονική ιστορία των δύο χωρών και τελικά να «αποδράσουν», χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους.



«Στην Επιτροπή προσπαθήσαμε να δώσουμε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτήν την επέτειο, κάνοντάς την να συνομιλήσει με το σήμερα, με ζητήματα και προκλήσεις του 21ου αιώνα. Θέλουμε να θυμόμαστε το 2021 ως μια χρονιά που τιμήσαμε τους δύο αιώνες της σύγχρονης Ελλάδας αλλά και ως οδοδείκτη για το μέλλον» τόνισε η κυρία Αγγελοπούλου. «Οι Έλληνες ενωμένοι κάνουν θαύματα», συνέχισε και αναφέρθηκε στην ευκαιρία που έδωσε η επέτειος των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, η Ελλάδα να επανασυστηθεί στη διεθνή κοινότητα ως ένα κράτος σύγχρονο, νεωτερικό, φιλοπρόοδο. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στην άυλη κληρονομιά της επετείου, στις συνεργασίες και τις συνέργειες, επισημαίνοντας ότι είναι ο μόνος δρόμος για να προχωρήσουμε μπροστά.



«Η δράση του Escape Room “USA-Greece: 200 Years of Innovation” δίνει την ευκαιρία στο σύνολο των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών αυτής της πόλης, ειδικά των νέων και των μαθητών, να εξοικειωθούν με μερικές από τις μεγαλύτερες καινοτόμες ανακαλύψεις του κοινού ταξιδιού της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην ιστορία, αλλά και να γνωρίσουν μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες από διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας» πρόσθεσε και κάλεσε τους πολίτες να τη γνωρίσουν. «Με ένα παιχνίδι μάθησης, διασκεδάζεις, μαθαίνεις για την Ελληνική Επανάσταση, για Έλληνες που έκαναν σημαντικές ανακαλύψεις, για Αμερικανούς φιλέλληνες, για όλα όσα συμβαίνουν στην εποχή μας, την κλιματική αλλαγή, την πανδημία, το διάστημα. Μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη» είπε χαρακτηριστικά.



«Είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το αύριο, το μέλλον που έρχεται με ορμή. Και έχει ιδιαίτερο νόημα διότι η δράση αυτή παντρεύει το χθες με το σήμερα και το αύριο. Δεν ζωντανεύει απλά η ιστορία» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κωστής Μπακογιάννης.



Για τις κοινές αξίες που ενώνουν Ελλάδα και ΗΠΑ μίλησε ο Πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, και τόνισε ότι η επέτειος των 200 ετών ήταν μία ευκαιρία να ανανεωθεί η κοινή δέσμευση και βούληση για το μέλλον, και οι κοινές προσπάθειες για καινοτομία και πρόοδο.



Στο περιεχόμενο και τη σημασία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε στην εισαγωγική του ομιλία ο Διευθυντής Επιστημονικής Επικοινωνίας της Μ.Κ.Ο Science Communication Θοδωρής Αναγνωστόπουλος.



Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.



Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα χρηματοδότησε αυτήν την προσπάθεια, στο πλαίσιο των δράσεων: «USA-Greece: Celebrating 200 Years of Friendship», για την υποστήριξη των εορτασμών των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Η δράση «USA-Greece: 200 Years of Innovation» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».