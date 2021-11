Το Vodafone Green Giga Network οδηγεί την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της Χάλκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έχοντας ως στόχο μία πρότυπη πράσινη και ψηφιακή κοινωνία, η Vodafone επένδυσε στρατηγικά στη Χάλκη και χρησιμοποιώντας τη δύναμη του Vodafone Green Giga Network, συμμετείχε στο πρώτο έργο της πρωτοβουλίας GR-ECO του Υπουργείου Περιβάλλοντος, φέρνοντας τεχνολογίες αιχμής στο νησί που αλλάζουν για πάντα την καθημερινότητα και τις δυνατότητες των κατοίκων του.H Vodafone υποστηρίζει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του νησιού, παρέχοντας ψηφιακά εργαλεία που φέρνουν νέες δυνατότητες στους κατοίκους και την οικονομία της Χάλκης και βοηθώντας την μετατροπή της σε μία αειφόρο, περιφερειακή κοινότητα και ένα πιθανό πιλοτικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Ειδικότερα, η Vodafone ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας του νησιού σε 5G και υλοποίησε την παροχή δημοσίου wi-fi που καλύπτει δωρεάν τους δημόσιους χώρους του οικισμού της Χάλκης, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για την τοπική οικονομία, με στόχο την συμβολή στην αναβάθμιση του παραγωγικού της μοντέλου.Επιπλέον, εγκαθιστώντας σύγχρονα δίκτυα στο φωτοβολταϊκό πάρκο και το εργοστάσιο αφαλάτωσης του νησιού, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία «έξυπνη μετάβαση» των κρίσιμων παραγωγικών εγκαταστάσεων της Χάλκης. Παράλληλα, παρέχοντας υπηρεσίες Internet of Things (IoT) στον δήμο, προσφέρει καλύτερο έλεγχο και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στον στόλο του, αλλά και τη δυνατότητα παρακολούθησης των οχημάτων του, σε πραγματικό χρόνο.Πιστεύοντας βαθιά στη «δίδυμη μετάβαση» σε ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον, η Vodafone στηρίζει έμπρακτα τη μετατροπή της Χάλκης σε πρότυπο αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας δίκτυα που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και θα συμβάλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων του νησιού. Επιπλέον, συνδυάζοντας πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, η Vodafone εγκατέστησε το «έξυπνο», ηλιακό παγκάκι και συσκευές φόρτισης κινητών που τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια.Αξιοποιώντας την ελληνική καινοτομία της Vodafone Innovus - ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης του ομίλου Vodafone και θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, το Ίδρυμα Vodafone πρόσθεσε τη Χάλκη στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, δείχνοντας πως εφαρμογές ψηφιακής υγείας μπορούν να καταργήσουν τις αποστάσεις και τις ανάγκες μετακίνησης που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούνταν για τη διενέργεια εξετάσεων υγείας.Επιπλέον, το Ίδρυμα δημιούργησε το πρότυπο STEM lab Generation Next, που θα προσφέρει ευκαιρίες εξωσχολικής κατάρτισης στην τεχνολογία και ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους του νησιού. Ήδη μάλιστα το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Generation Next Summer Camp του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε ένα Mobile app για τους τουρίστες του νησιού.Ο Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία GR-ECO για τη Χάλκη είναι ιδιαίτερης σημασίας. Φέρνοντας 5G, δημόσια δίκτυα wi-fi, καινοτόμες υπηρεσίες Internet of Things, τηλεϊατρική, το πρόγραμμα Generation Next και ένα πρωτοποριακό εργαστήρι STEM στη Χάλκη, οικοδομούμε την ψηφιακή υποδομή που όχι μόνο θα επιτρέψει στο νησί να αντικρίσει το μέλλον με αποφασιστικότητα, έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επόμενή του μέρα, αλλά και να γίνει μοντέλο αναφοράς για τη δίδυμη μετάβαση προς την ψηφιοποίηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος διεθνώς. Στη Vodafone είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι η χρήση ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα για να εξελιχθεί και να κάνει το άλμα της προς το μέλλον».Η Vodafone υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 600 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα το 2025, που έχει ως στόχο να προσφέρει στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ελλάδας τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, έχοντας ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία μιας βιώσιμης ψηφιακής κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.H Vodafone Ελλάδας ξεκίνησε τον Οκτώβριο την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στη σταθερή και θα κατασκευάσει 150.000 νέες γραμμές Fiber to the Home (FTTH) στην επόμενη τριετία, επεκτείνοντας το Vodafone Giga Network σε καινούριες περιοχές, που σήμερα δεν διαθέτουν υποδομές οπτικών ινών.Έτσι, στο τέλος του επενδυτικού προγράμματος, η Vodafone θα διαθέτει πάνω από 650.000 γραμμές νέας γενιάς, διευρύνοντας έτσι το αποτύπωμα του Vodafone Giga Network και συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας.Παράλληλα, σε συνέχεια της επένδυσης 130 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 5G φάσματος τον Δεκέμβριο του 2020, η Vodafone υλοποιεί ένα φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης του Vodafone Giga Network 5G, και, μάλιστα, σε περίπου έξι μήνες θα έχει επιτύχει κάλυψη 40% επί του πληθυσμού της χώρας.Το Vodafone Giga Network 5G επεκτείνεται σταδιακά στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Ήδη, καλύπτει τις περισσότερες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, του Πειραιά και των προαστίων του. Παράλληλα, επεκτείνεται συνεχώς στα νότια και τα ανατολικά προάστια της Αθήνας, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή του και στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας.Ενώ επιταχύνεται η κατασκευή του 5G δικτύου της Vodafone σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Χανιά, Λάρισα, Σέρρες, Τρίκαλα, Λαμία, Χαλκίδα, Καβάλα και Ξάνθη. Επιπλέον, η Vodafone εξαπλώνει το 5G δίκτυο σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος και η Αντίπαρος, η Νάξος, η Ρόδος και η Χαλκιδική.