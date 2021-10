Κύπρος: Βγαίνει ξανά για έρευνες το σκάφος «Nautical Geo»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To ερευνητικό σκάφοςαποπλέει και πάλι από τηνγια συνέχιση των εργασιών τουΠρόκειται για περιοχή που η Τουρκία δεν έχει και πολλές πιθανότητεςεπικαλούμενοι τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, η την ύπαρξη δικών της δικαιωμάτων.Το Nautical Geo μετά την παρενόχληση του από τουρκικά σκάφη βρισκόταν για μέρες αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Λάρνακας.Η παρενόχληση του nautical Geo είχε σημειωθεί λίγα μίλια στα δυτικά της Πάφου.Η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα εξέδωσε νέα NAVTEX:19 1000UTC OCT 2021JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BANAV WRNG 354/21S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL EXECUTΕ SURVEY OPERATIONS WITHIN CYPRUS EEZ FROM 21 UNTIL 23 OCT 2021 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:34-41.000N, 033-14.500E34-41.000N, 033-28.000E34-12.500N, 033-18.500E34-12.500N, 033-04.500EALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR DISTANCE 1,5 ΝΜFROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.CANCEL THIS MSG ON 23 OCT 2021 23:59 UTC.