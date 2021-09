Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Ένα μεγαλοφυές θρίλερ, Νο.1 στη λίστα των μπεστ-σέλερ των New York Times, ξεπερνά τα όρια της πραγματικότητας. Ύστερα από μια ακολουθία στυγερών εγκλημάτων, ο κόσμος των φαντασμάτων ξυπνά για να αποδώσει δικαιοσύνη -αλλά και να εκδικηθεί.

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το συγκλονιστικό μυθιστόρημα «Όσα ξέρει η νύχτα» του Dean Koontz.

Το απαράμιλλο χάρισμα του Dean Koontz ως δημιουργού συνταρακτικών μυθιστορημάτων, πολλές φορές καταργεί τη διάκριση ανάμεσα στα είδη της σύγχρονης λογοτεχνίας: Τα βιβλία του θα μπορούσαν να φέρουν την ετικέτα «θρίλερ», «αστυνομικό», «φαντασίας», «τρόμου», «μυστηρίου» -και πολλά άλλα. Στην πραγματικότητα, με έργα όπως το θρυλικό «Όσα ξέρει η νύχτα», ο Koontz αποδεικνύει ότι το ζητούμενο πάνω από όλα είναι η αφήγηση μιας συναρπαστικής ιστορίας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να αντλεί απόλαυση κυριολεκτικά από κάθε σελίδα του βιβλίου.Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, πρωταγωνιστής είναι ένας αστυνομικός, ο ντετέκτιβ του τμήματος Ανθρωποκτονιών Τζον Καλβίνο. Διαισθάνεται ότι η δική του οικογένεια θα γίνει ο επόμενος στόχος, ο 4ος κατά σειράν, της μανίας ενός κατά συρροή εγκληματία. Το παρελθόν του Καλβίνο είναι αυτό που τον στοιχειώνει και καθορίζει το τι σκέφτεται, καθώς οι γονείς και οι αδελφές του, πολλά χρόνια πριν, είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας ενός κακούργου. Εκείνον, ο Καλβίνο τον είχε εκτελέσει -μολονότι ήταν μόλις 14 ετών. Να όμως που τώρα έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο εφιάλτη, καθώς ο καινούργιος δολοφόνος δρα κατά τρόπο πανομοιότυπο με εκείνον που είχε ξεκληρίσει την οικογένεια του Καλβίνο.Ο Τζον Καλβίνο είναι ένας άνθρωπος πραγματιστής, ο οποίος σκέφτεται και ενεργεί πάντα με βάση τη λογική. Ωστόσο, μια απροσδόκητη, αλλόκοτη εμπειρία τον οδηγεί να πιστέψει ότι από το θάνατο μπορεί να υπάρξει επιστροφή. Κάποιος ή κάποιοι που έχουν φύγει από τον κόσμο, ίσως δεν έχουν φύγει για πάντα.Έχει γράψει πάνω από 120 βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατακτήσει τον χαρακτηρισμό του best-seller, με δεκάδες εξ αυτών στο Νο.1 της σχετικής λίστας των New York Times. Οι συνολικές πωλήσεις όλων των έργων του αγγίζουν τον ιλιγγιώδη αριθμό των 450 εκατομμυρίων αντιτύπων, καθώς έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Ωστόσο, η ασταμάτητη συγγραφική παραγωγή του Dean Koontz και η ασίγαστη πνευματική του ανησυχία, τον έχουν οδηγήσει στο να εφεύρει διάφορες εναλλακτικές περσόνες, λογοτεχνικούς «σωσίες», οι οποίοι υπογράφουν και αυτοί τα δικά τους βιβλία.Κι έτσι, ο Dean Koontz, δεν είναι απλώς ένας από τους πιο διάσημους και επιτυχημένους σύγχρονους συγγραφείς. Είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο -και όχι μόνο λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του, αλλά και του ξεχωριστού στιλ γραφής. Ο Koontz πειραματίζεται διαρκώς, εμπλουτίζοντας το είδος του θρίλερ με κάθε είδους στοιχεία από άλλες λογοτεχνικές κατηγορίες, όπως τα βιβλία φαντασίας (επιστημονικής και μη), μυστηρίου, τρόμου -ακόμη και κοινωνικής σάτιρας.Σήμερα ο Dean Koontz είναι 76 ετών και εξακολουθεί να γράφει μετά μανίας. Ως συγγραφέας-σούπερ σταρ παραχωρεί τακτικά συνεντεύξεις, στις οποίες αναφέρεται, χωρίς κανένα ταμπού, στα δύσκολα παιδικά του χρόνια και πώς ορισμένες τραυματικές εμπειρίες διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και τη σκέψη του. Συγκεκριμένα, ο Koontz πιστεύει ότι «η δημιουργική ενέργεια και η αντοχή μου, οφείλονται στο τι σήμαιναν τα βιβλία για εμένα όταν ήμουν μικρός. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή. Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός και πολύ συχνά κατέφευγε στη βία. Τα βιβλία για εμένα ήταν ταυτόχρονα μια απόδραση από όλα αυτά, αλλά και ένα μάθημα ότι η ζωή μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που εγώ ζούσα. Στα βιβλία βρήκα τη θέληση να αλλάξω το πεπρωμένο μου. Σε αυτά συνειδητοποίησα ότι μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις -και δεν νομίζω πως έπαψα ποτέ να σκέφτομαι έτσι. ∆οκιµάζουµε την ηλεκτρική ναυαρχίδα της Mercedes-Benz και διαπιστώνουµε πως είναι έτοιµη να ανταποκριθεί στις πιο δύσκολες συνθήκες και στις υψηλότερες απαιτήσεις.Απολαµβάνουµε το οδηγικό ταµπεραµέντο των νέων i30 N και Kona N, αναζητώντας τις διαφορές µεταξύ ενός σκληροπυρηνικού hot hatch και ενός καυτού SUV και βάζουµε το οργισµένο i20 N απέναντι στους καλύτερους σύγχρονους ανταγωνιστές και σε θρυλικά GTI από το παρελθόν.Η πρώτη ηλεκτρική Lotus, που σκιαγραφεί το µέλλον της βρετανικής φίρµας,συναντά το πιο επιτυχηµένο µονοθέσιο στην ιστορία της F1.Το best seller της Toyota χτυπά την πόρτα των B-SUV.Lamborghini Huracan STOPeugeot 508 PSE vs Volvo S60 T8 Polestar EngineeredAudi Q4 40 e-tronJaguar E-Pace P300eHonda Jazz CrosstarΝέο SEAT Arona 1.0 TSI 110 PS 