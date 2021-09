Έλενα Πολυχρονοπούλου: Από το Power of Love στη σύλληψη για τα 7,8 κιλά κοκαΐνης

View this post on Instagram A post shared by Lenina Polichronopoulou (@leninapol_official)

Έντονη τηλεοπτική παρουσία είχε ηη οποία συνελήφθη με τον σύντροφό της κατηγορούμενη για διακίνηση κοκαϊνης. Η Λένια Πολυχρονοπούλου είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση κατά τη συμμετοχή της στο δεύτερο κύκλο του γνωστού ριάλιτι αγάπης power of love στον ΣΚΑΙ -που προβλήθηκε το 2019- λόγω της έντονης προσωπικότητάς της.Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι, αμέσως μετά το τέλος του είχε ενταχθεί στα «Διλήμματα» της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου. Στη συνέχεια αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα της και ανέλαβε την παρουσίαση της δικής της εκπομπής που θύμιζε κάτι από το «Χρυσό Κουφέτο» για αυτό και αποχώρησε από την εκπομπή «Ευτυχείτε». To τελευταίο διάστημα παρουσίαζε μια εκπομπή συνοικεσίων με τίτλο «Για πάντα μαζί» με τον Θάνο Κουκουβίτη.Η ίδια είχε πει για την εκπομπή της: «Η εκπομπή θα παίζει σε δυο περιφερειακούς σταθμούς της Αττικής και θα έχει άμεση σχέση με το, αλλά και τις σχέσεις γενικότερα. Θα προσπαθήσω να φέρνω κοντά ανθρώπους με σκοπό να παντρευτούν.Πήρα αυτή την απόφαση διότι θα είναι μια εκπομπή που θα ετοιμάζω μόνη μου και θα μπορώ να αναδείξω τις ικανότητές μου ως παρουσιάστρια και δημοσιογράφος που σπουδάζω. Ξέρουμε πολλές παρουσιάστριες που ξεκίνησαν από μικρά κανάλια και έκαναν μετέπειτα καριέρα».Μπορεί να μην βρήκε τον έρωτα στο σπίτι του Power of love ωστόσο βρήκε τον παντοτινό της σύντροφο εκτός παιχνιδιού και ετοιμαζόταν να δεθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου όπως αποκάλυπτε σε συνεντεύξεις της και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.«Είμαι ξανά σε σχέση με το πρώην αγόρι μου, τον Δημήτρη, που χωρίσαμε πριν μπω στο Power of Love. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά και συγκατοικούμε. Και αύριο να μου έλεγε να παντρευτούμε θα το έκανα. Πιστεύω ότι είναι όνειρο κάθε γυναίκας να φορέσει νυφικό. Το αγόρι μου αποτελεί σχέση ζωής για μένα, καθώς μπήκα στο Power of Love για να ξεπεράσω τον χωρισμό μας. Όταν βγήκα από το παιχνίδι με προσέγγισε ξανά και σήμερα είμαστε και πάλι μαζί σχεδιάζοντας να ανέβουμε τα σκαλιά της εκκλησίας» είχε πει χαρακτηριστικά.Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τον προηγούμενο μήνα δέχτηκε πρόταση γάμου και είπε το μεγάλο «ναι», μην μπορώντας να κρύψει την χαρά και τον ενθουσιασμό της.«He put a ring on it... and i said YES! I can’t keep calm, I’m getting married!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε με το δαχτυλίδι.