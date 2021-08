Σκάνδαλο στην Κύπρο: Big business με «χρυσά» διαβατήρια σε απατεώνες

Το πρώτο πλήρως animated stand up special show όλων των εποχών, αποκλειστικά από το Vodafone TV

O πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης καταθέτει ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής που εξετάζει το σκάνδαλο με τα «χρυσά» διαβατήρια

O Μαλαισιανός Jho Taek Low

O Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος





Σε. μετατράπηκε για πολλά χρόνια η Κύπρος, με την εφαρμογή του κατ’ ευφημισμόν «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» (ΚΕΠ), το οποίο προσέφερε, αντί χρημάτων, τη δυνατότητα απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας και ταυτόχρονα την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη με όλα τα σχετικά προνόμια. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα πρόγραμμα που έδωσε τ, απατεώνες, ακόμα και δικτάτορες να αποφύγουν τους περιορισμούς ή τα εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εναντίον τους και να κινούνται ελεύθερα σε 27 ευρωπαϊκά κράτη.Παρά, λοιπόν, τις προειδοποιήσεις από την, η Λευκωσία συνεχίζει να δίνει τέτοια διαβατήρια μέχρι και σήμερα παρότι τυπικά το ΚΕΠ καταργήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2020.Πριν από λίγες ημέρες το τηλεοπτικό δίκτυοαποκάλυψε ακόμα μία πτυχή αυτού του προγράμματος, κατά τη διάρκεια έρευνας για το αγγλικό ποδόσφαιρο και το ξέπλυμα χρήματοςΟι δημοσιογράφοι τκαι έναν μεσάζοντα ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των αγοραπωλησιών παικτών και ομάδων. Αμφότεροι, λοιπον, προσφέρθηκαν να λύσουν το πρόβλημα με καταζητούμενο Κινέζο επενδυτή, διαφημίζοντας τις προσβάσεις τους στην Κύπρο. Από τις συναντήσεις που οπτικογραφήθηκαν με κρυφές κάμερες, φαίνεται οι δύο Βρετανοί να υποστηρίζουν ότι είναι πολύ εύκολο να εξασφαλίσουν κυπριακή υπηκοότητα σε κάποιον καταζητούμενο, μια και το έχουν κάνει στο παρελθόν με Ρώσους, Ουκρανούς και Νιγηριανούς. Στην περίπτωσηυπουργός στο Λονδίνο και έκανε τη σχετική διαδικασία στο κυπριακό προξενείο, ώστε ο καταζητούμενος «επενδυτής» να μην πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Δεν αναφέρθηκε το όνομα του υπουργού, αλλά όπως ειπώθηκε, η ταρίφα είναι 10 εκατ. ευρώ και μπορείΗ κυπριακή κυβέρνηση χαρακτήρισε γελοιότητες και αποκυήματα φαντασίας τα περί ταξιδιού υπουργού στο Λονδίνο για να διευθετήσει την πολιτογράφηση Ρώσου καταζητούμενου. Ο γενικός εισαγγελέας, πάντως, διαβεβαίωσε πως θα γίνει έρευνα ώστε να διαπιστωθούν τα γεγονότα.Οταν το AL JAZEERA, το 2020, παρουσίασε ντοκιμαντέρ για την υπόθεση των «χρυσών» διαβατηρίων στην Κύπρο, η κυβέρνηση αντέδρασε μάλλον άκομψα και υπό το κράτος πανικού ισχυρίστηκε πως πρόκειται για τουρκική προπαγάνδα από ένα τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με την Τουρκία! Τνα συζητάει τρόπους παράκαμψης της νομοθεσίας ώστε να δοθεί διαβατήριο σε καταζητούμενο. Εμπλοκή είχε και ο τότε βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζιοβάνης, ο οποίος διατηρεί εταιρεία κατασκευής και πώλησης ακινήτων.Οταν έγινε ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε πολιτική στόχευση πίσω από το ντοκιμαντέρ, η κυπριακή κυβέρνηση αναγκάστηκε να διορίσειγια να εξετάσει όλα τα «χρυσά» διαβατήρια από το. Παράλληλα διέκοψε τη λειτουργία του ΚΕΠ.Το επενδυτικό πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί το 2007, από την κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου και διατηρήθηκε με αλλαγές από τις κυβερνήσειςΜετά το κούρεμα καταθέσεων το 2013, η μαζική πολιτογράφηση αλλοδαπών με ανύπαρκτο σχεδόν έλεγχο θεωρήθηκε «εκδίκηση» για τον τρόπο που η Ε.Ε. συμπεριφέρθηκε στην Κύπρο. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη αντέδρασε μοιράζοντας «χρυσά» διαβατήρια και βαφτίζοντας Ευρωπαίους πολίτες μερικές χιλιάδες αλλοδαπούς με γερά πορτοφόλια…Και ενώ οι Βρυξέλλες ανέμεναν τ, η Λευκωσία ανακοίνωσε πως έχει να εξετάσει ακόμα 1.413 αιτήσεις!Η κυπριακή κυβέρνηση ρισκάρει το πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να εξυπηρετηθούν οι εργολάβοι που έχουν αρχίσει το χτίσιμο δεκάδων πολυώροφων πύργων με διαμερίσματα κι αυτό γιατί αν σταματήσουν τα διαβατήρια, θα μείνουν απούλητα και τα διαμερίσματα.Το πρόγραμμα των «χρυσών» διαβατηρίων της Κύπρου ήταν η επιτομή της αρπαχτής. Τα κριτήρια που ετίθεντο από την κυβέρνηση όχι μόνο, αλλά είχαν τέτοια «παράθυρα» που επέτρεπαν σε διεθνώς καταζητούμενους, εγκληματίες, απατεώνες, ακόμα και μέλη δικτατορικών κυβερνήσεωνΜέσα στην παραζάλη του χρήματος που έρρεε άφθονο, ήταν αναπόφευκτη και η πολιτική διαπλοκή (σύγκρουση συμφέροντος τη λένε). Δικηγορικά γραφεία συνδεδεμένα με υπουργούς έκαναν αιτήσεις για λογαριασμό «επενδυτών» και εξασφάλιζαν υπηκοότητες για εκατοντάδες αλλοδαπούς.Ενα από τα πολλά «παράθυρα» που είχε το πρόγραμμα των «χρυσών» διαβατηρίων ήταν και αυτό των λεγόμενων συλλογικών επενδύσεων που έδινε το δικαίωμα σε πέντε άτομα με συλλογική επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ να πολιτογραφούνται συν γυναιξί και τέκνοις, «επενδύοντας»Οι περισσότεροι από αυτούς τους «επενδυτές» ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (καταζητούμενοι, πολιτικά εκτεθειμένοι, ελεγχόμενοι για απάτες, φοροδιαφυγή κ.λπ.). Οπως σημειώνεται στο πόρισμα της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής, «από την εξέταση των φακέλων υψηλού κινδύνου που εμπίπτουν σε σχέδιο συλλογικής επένδυσης, διαπιστώθηκε ότι στην πράξη οι συλλογικές επενδύσεις μάλλον αποτελούνταν από οποιουσδήποτε 5 τουλάχιστον επενδυτές, με συνολική επένδυση ύψους τουλάχιστον 12.500.000 ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν,Από τους φακέλους που μελετήθηκαν, δημιουργείται η εντύπωση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών (promoters) ομαδοποιούσαν τουλάχιστον 5 τυχαίους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με διαφορετικές επενδύσεις ο καθένας, φτάνει να άθροιζαν συνολικά επένδυση ύψους 12.500.000 ευρώ για να κάνουν χρήση των χαμηλότερων οικονομικών επενδυτικών ορίων (2,5 εκατ. αντί 5 εκατ. ευρώ)».Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση «επενδυτή» ο οποίος είχε υποβάλει αίτηση το 2016 και δεν πληρούσε τα κριτήρια για επένδυση 5 εκατ. ευρώ. Τελικά εντάχθηκε σε «συλλογική επένδυση» χωρίς να έχει καμία σχέση με τους άλλους 4 επενδυτές και πήρε διαβατήριο στη μισή τιμή.ώστε να παραβιάζονται τα κριτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2014-2016 υποβλήθηκαν αιτήσεις για 113 τέτοια συλλογικά επενδυτικά σχέδια. Από τα 113 συλλογικά σχέδια,Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση απάτης -ίσως η πιο προκλητική- ήταν αυτή του Ιρανού Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, ο οποίος κατάφερεΟ Eshratabadi παρουσίασε πιστοποιητικό γέννησης από τη Δομινικανή Δημοκρατία στο οποίο αναφερόταν ότι γεννήθηκε στη Μαλαισία και ονομαζόταν Tony Newman. Τόσο το πιστοποιητικό γεννήσεως όσο και το δομινικανό διαβατήριο που παρουσίασε ήταν πλαστά. Μάλιστα υπέγραψε και ένορκη δήλωση ενώπιον κυπριακού δικαστηρίου βεβαιώνοντας πως όλα τα στοιχεία που κατέθεσε είναι αληθή.που καταζητείται διεθνώς για ξέπλυμα χρήματος, καθώς είχε καταχραστεί περίπου 100 εκατ. δολάρια από μαλαισιανή εταιρεία που εμπορεύεται πετροχημικά προϊόντα. Στην απάτη μετείχε και ο πατέρας του, Maleksabet Ebrahimi, ο οποίος επίσης είναι καταζητούμενος καιείχε επισκεφθεί υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου για να κάνει κάποιες συναλλαγές και κίνησε υποψίες σε κάποιους υπαλλήλους, γιατί «έμοιαζε» πολύ με έναν πελάτη που λίγους μήνες πριν είχε παρουσιαστεί ως Mehdi Ebrahimi Eshratabadi. Το περίεργο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις τα αιτήματα υπέβαλε στην τράπεζα το ίδιο δικηγορικό γραφείο, οι ιδιοκτήτες του οποίου έχουν ήδη οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες. Οπως σημειώνεται σε πόρισμα έρευνας, «ενδεχομένως το δικηγορικό γραφείο που εξυπηρετούσε τοννα ήξερε ότι ήταν το ίδιο άτομο και ενδεχομένως να φαίνεται ότι η δήλωση στην αίτηση για πολιτογράφηση να είναι ψευδής».Η 71χρονη Choeung Sopheap και ο σύζυγός τηςαπέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα στις 18 Ιανουαρίου 2017. Πέντε μήνες αργότερα Κύπριος υπήκοος έγινε και ο γιος τους Yaozhong Lau. Την αίτηση προώθησε το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης και Σία ΔΕΠΕ, που ανήκει στον πατέρα του τότε υπουργού Συγκοινωνιών Μάριου Δημητριάδη, ο οποίος ήταν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που έλαβε την απόφαση πολιτογράφησης. Το κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση ήταν ο σύζυγος της Choeung Sopheap, ο οποίος είναι γερουσιαστής στην Καμπότζη και συνεπώς πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο (ΠΕΠ). H δραστηριότητα της ίδιας της αιτήτριας απεκρύβη. Η Choeung Sopheap στο βιογραφικό της είχε δηλώσει γενικώς ότι είναι Chairperson of Cambodia International Investment Development Group Co. Ltd. Στην πραγματικότητα, λόγω του συζύγου της, ο οποίος φέρεται ως συγγενής του πρωθυπουργού (δικτάτορα) της Καμπότζης Hun Sen διαχειριζόταν μια εταιρεία η οποία ξεσπίτωσε 4.000 οικογένειες για να αναπτύξει με ακίνητα μια περιοχή...Το συμβάν είχε αναγκάσει την Παγκόσμια Τράπεζα να διακόψει τη χρηματοδότηση χώρας.Τόσο η Choeung Sopheap όσο και ο υιός της φέρονται να υπέγραψαν την αίτηση για πολιτογράφηση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 και στιςαντιστοίχως... αλλά εκείνες τις ημερομηνίες δεν βρισκόταν ούτε η μία ούτε ο άλλος στην Κύπρο! Η οικογένεια ήρθε στο νησί μόνο μία φορά για δύο ημέρες, από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου του 2016.Η περίπτωση του Μαλαισιανού Jho Taek Low ίσως είναι η πλέον γνωστή υπόθεση απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας από διεθνώς καταζητούμενο για τεράστια απάτη. Μάλιστα υπήρξε προσωπική εμπλοκή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου και το «δωράκι» που έδωσε ο Low στην Αρχιεπισκοπή ήτανΟ κ. Χρυσόστομος είχε στείλει, την 1η Σεπτεμβρίου 2015, επιστολή στον τότε υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο, από τον οποίο ζητούσε να τεθεί άμεσα προς έγκριση η αίτηση πολιτογράφησης του Low στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 3 Σεπτεμβρίου, όπως και έγινε. Ο Μακαριότατος ανέφερε πως ο Low επρόκειτο να επενδύσει σε ακίνητο που ανήκε στην Εκκλησία. Προτού ληφθεί απόφαση για την πολιτογράφηση του Low, το υπουργείο Εσωτερικών είχε στην κατοχή του δημοσίευμα ημερομηνίας 28/8/2015 στο οποίο αναφερόταν πως εμπλεκόταν στο μεγάλοΟ Leonardo Gonzalez Dellan, υπήκοος Βενεζουέλας, πολιτογραφήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2019 και τέσσερις ημέρες μετά (8 Ιανουαρίου 2019) μπήκε σε λίστα κυρώσεων από τις ΗΠΑ, καθώς φέρεται να ξέπλυνε 2,5 δισ. δολάρια για λογαριασμό του καθεστώτος Μαδούρο. Ηταν πρόεδρος της Banco Industrial de Venezuela. Οπως αναφέρεται στο πόρισμα ερευνητικής επιτροπής, «ενδεχομένως να πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης πολιτογράφησης, καθότι από τα στοιχεία που υπάρχουν εντός του φακέλου και από την ενημέρωση που λήφθηκε από το υπουργείο Οικονομικών,, ήτοι να υποβάλλει στα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, κάθε χρόνο, πιστοποιητικό προόδου των εργασιών ανέγερσης του ακινήτου και μετά την αποπεράτωσή του βεβαίωση παράδοσής του στον ίδιο. Συγκεκριμένα, ο πάροχος φαίνεται ότι δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή του υπουργείου Οικονομικών που του εστάλη το 2019».Η μεγάλη πλειοψηφία των «επενδυτών» που πήραν κυπριακά «χρυσά» διαβατήρια είναι Ρώσοι. Μαζί με τον «επενδυτή» αποκτούσαν υπηκοότητα ο/η σύζυγος, τα παιδιά τους και κάτω από προϋποθέσεις και οι γονείς του. Ετσι εξηγείται και η μεγάλη ρωσική κοινότητα πουΤο προφίλ κάποιων εκ των «επενδυτών» προκαλεί ενδιαφέρον για την ποιότητα των ανθρώπων που απέκτησαν ευρωπαϊκή ιθαγένεια και εξηγεί την οργή της