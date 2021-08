Κωσταράκος για Αφγανιστάν: Μια προαναγγελθείσα ήττα της Δύσης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τιςσχολιάζει με ανάρτησή του ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, π. Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, ΣτρατηγόςΌπως γράφει, «, την MC/CS, πήρα το λόγο και διατύπωσα την άποψη μου ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ αλλά και ολοι αυτοί οι Αφγανοι δήθεν σύμμαχοι, δήθεν φίλοι, δήθεν μισθοφόροι που υποτίθεται ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ εκπαιδεύουν, δεν μπορούν να δώσουν λύση. Δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις σε πολιτικά προβλήματα. Μόνο η reconciliation (η συμφιλίωση) είναι λύση για το Αφγανιστάν για την αποκατάσταση της ειρήνης και τη δική μας απεμπλοκή με δόξα και τιμή. Eπί μια ώρα ο SACEUR Νχος Σταυριδης με τον Διοικητή του Αφγανιστάν που ήταν εκεί,, προσπαθούσαν να μ, τρομοκράτες κλπ τελικά θα συντριβούν από τον νέο Αφγανικό στρατό.Σε σύσκεψη με το, σαν Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ ανέφερα σε πραγματικά φιλική ατμόσφαιρα και όχι επικριτικά, ότι νομοτελειακά οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Δύση γενικότερα θα χάσουν στο Αφγανιστάν γιατί οι Ταλιμπάν επέκτειναν την κυριαρχία τους σταθερά κατά 5% κατ έτος.αντεδρασε έντονα και απέρριψε την άποψη μου. Τελικά είχα δίκαιο σ όλα. Τα σημάδια ήταν εκεί. Δεν υπήρχε ουσιαστική κοινωνική και πολιτική πρόοδος.Δεν ειμασταν αποδεκτοί. Ούτε εμείς ούτε ο τρόπος ζωής μας. Ήταν φανερό. Οι Αφγανοί ήθελαν να τους αφήσουμε ήσυχους.Οιμε κρυφή υπερηφάνεια αντιπαράθεταν τυποποιημένα τα ονόματα όλων των διοικητών των δυνάμεων των Άγγλων, των Ρώσων και των Αμερικανών που νικήθηκαν στο Αφγανιστάν και αποχώρησαν.Παραδεχόντουσαν ότι αυτοί ήταν πίσω από τους Ταλιμπάν, από το 1996 που πρωτοεμφανίστηκαν, λέγοντας ότι οι πλούσιοι δίνουν χρήματα ενώκαι επηρεασμού στο Αφγανιστάν από την ενίσχυση των ανταρτικών ομάδων που εμείς αποκαλούσαμε τρομοκρατικές. Από ευγένεια σε μένα δεν μιλούσαν για τον Μέγα Αλέξανδρο που έφτασε μέχρι την Κανταχαρ και μετά αν και δεν νικήθηκε, τελικά αποχώρησε,Για όποιον είχε μελετήσει στο παρελθόν τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τα σημάδια και οι ομοιότητες ήταν ξεκάθαρες και ήταν εκεί. Στρατιωτικές λύσεις σε πολιτικά προβλήματα με παράλληλη υποστήριξη ενός ανίκανου και διεφθαρμένου καθεστώτος. Στο παρελθόν σανΟι ΗΠΑ αδυνατούν να καταλάβουν την κατάσταση στο έδαφος και οι εσωτερικές πιέσεις τους εξαναγκάζουν σε λήψη αποφάσεων που θιγούν τη δύναμη, την αξιοπιστία και το κύρος τους. Εδώ με πολύ λιγώτερες δυνάμεις βέβαια και πολύ λιγώτερα θύματα. Με μεγαλύτερη διεθνή συμμετοχή. Με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Με την ίδια απορία όμως και το ίδιο αίσθημα ταπείνωσης για την ήττα μιας υπερδύναμης σαν τιςαπό ενοχλημένους από την παρουσία ξένων και αποφασισμένους Αφγανούς χωρικούς οπλισμένους με Καλασνικοφ και λάφυρα. Λέγαμε πάντα στο ΝΑΤΟ (και καποιες φορές στην ΕΕ) ότι «η αποτυχία» (failing is not an option). Τώρα τι θα λέμε;».