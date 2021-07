Η μάχη της τηλεθέασης και τα 5 «ντέρμπι» που βγάζουν τον... πρωταθλητή

Δεν είναι απλοί καναλάρχες, διευθυντές προγράμματος, σύμβουλοι, υπεύθυνοι περιεχομένου. Ενίοτε λειτουργούν ως ταχυδακτυλουργοί, ψυχολόγοι, προπονητές, μάνατζερ, στρατηγοί, διαιτητές. Οταν έχεις να διαπραγματευτείς με τηλεοπτικά πρόσωπα και να καταστρώσεις πρόγραμμα στα ιδιωτικά κανάλια, θα πρέπει να έχεις όχι απλώς χαρίσματα, αλλά κάτι πολύ παραπάνω... Για να διαχειριστείς απαιτήσεις ενίοτε παράλογες, για να συνδυάσεις πρόσωπα, για να επινοήσεις ελκυστικό περιεχόμενο, για να καταφέρεις αυτό που συχνά συμβαίνει: το ακατόρθωτο.Η σεζόν που έρχεται πολύ σύντομα δείχνει ήδη ναρκοθετημένη. Πέντε πεδία είναι αυτά που σε πρώτη φάση δείχνουν να είναι αρκετά δύσκολα, με τις επιλογές να εμφανίζουν υψηλό ρίσκο σε ζώνες ακραίου ανταγωνισμού. Αφενός υπάρχει υπερπληθώρα ομοειδών προγραμμάτων, αφετέρου ο στόχος έχει κατέβει στο 10%-15% τηλεθέαση, κάτι που δείχνει το πόσα πολλά είναι τα κομμάτια στα οποία έχει κοπεί η πίτα. Το σίγουρο είναι ότι Χριστούγεννα θα κάνουν όλες οι εκπομπές, αλλά για την Πρωτοχρονιά κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά.

Αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι λογικά πρωτοφανές. Μία απλή καταμέτρηση το αποδεικνύει. Στον ΑΝΤ1 συνεχίζεται το «Πρωινό» με τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα μετά από μια δύσκολη σεζόν με πολλές αναταράξεις και αλλαγές. Την επόμενη, ο στόχος είναι περισσότερο infotainment, το πάνελ αποτελείται από τους Τάσο Τεργιάκη και Φωτεινή Πετρογιάννη και το τι μέλλει γενέσθαι ούτε καν συνιστά πρόβλεψη. Στον ALPHA υπάρχει ερωτηματικό και η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το «Happy Day» θα δίνουν λογικά τη σκυτάλη σε ψυχαγωγικό μαγκαζίνο που θα ξεκινά στις 10. Φυσικά και το MEGA έρχεται να προστεθεί στους ισχυρούς αντιπάλους, καθώς η Ελεονώρα Μελέτη μπαίνει στον χορό με δική της εκπομπή 8-11 και ακολουθεί η Δανάη Μπάρκα από τις 11 ως τη 1 το μεσημέρι. Το STAR ανανεώνεται ριζικά και επιχειρεί με νέο παρουσιαστικό δίδυμο, τον Γιώργο Καρτελιά και την Ελίνη Παπίλα, με μηδενική τηλεοπτική εμπειρία θέλοντας να φέρει αέρα αλλαγής στην πρωινή ζώνη του, μόνο βέβαια ως προς τους παρουσιαστές, αφού οι συνεργάτες δεν θα «βγουν κι απ’ τ’ αυγό»...Ο ΣΚΑΪ επιμένει ενημερωτικά με «Αταίριαστους» και σκυτάλη σε Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και Ιωάννα Μαλέσκου, ενώ το OPEN θα πρέπει νομικά να αντιμετωπίσει την επιθυμία της Κατερίνας Καινούργιου να λυθεί η συνεργασία τους και η παρουσιάστρια να αποχωρήσει. Σε αυτή την περίπτωση η εφεδρική επιλογή είναι η Ελένη Τσολάκη ή ένα άλλο δίδυμο με το οποίο τα στελέχη συζητούν αυτή την περίοδο. Αν διαβάζοντας όλα τα παραπάνω και έχοντας υπ’ όψιν όλα όσα συνέβησαν φέτος, υπάρχει κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να μαντέψει νικητές και χαμένους, ανανεωμένους και κουρασμένους, να τον γνωρίσουμε.Στο «νωρίς» του μεσημεριού, οι Ιωάννα Μαλέσκου και Ζήνα Κουτσελίνη παραμένουν στη θέση τους ως οι βασικές μονομάχοιτης ζώνης των 12Εδώ υπάρχουν δύο μέτωπα: «νωρίς το μεσημέρι» και «αργά το μεσημέρι». Στο «νωρίς» οι Ζήνα Κουτσελίνη και Ιωάννα Μαλέσκου παραμένουν στη θέση τους ως οι βασικές μονομάχοι της ζώνης των 12, την ώρα που στο MEGA, λίγο μετά τη 1.30, έρχεται η Ελένη Μενεγάκη να ταράξει τα ύδατα της ζώνης. Την ακολουθεί στο επιτυχημένο ραντεβού του με τους τηλεθεατές ο Νίκος Ευαγγελάτος. Σε νέο ρόλο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα παρουσιάσει το «Style me up» στον ALPHA. Αμέσως μετά θα παίρνει μάλλον τη σκυτάλη η Τατιάνα Στεφανίδου. Στο STAR σταθερό το «Shopping Star» με τη Βίκυ Καγιά και ο γρίφος είναι ο ΣΚΑΪ, καθώς, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα γίνουν ανακατατάξεις και ο Νίκος Μουτσινάς θα προβάλλεται άλλη ώρα από τη συνηθισμένη. Στη ζώνη θα μπει και μαγειρικό ριάλιτι, και ο Θεός βοηθός... Ο ΑΝΤ1 επιμένει με «Ρουκ Ζουκ», αλλά ίσως αυτό να μη φτάνει και τα στελέχη στο Μαρούσι να ετοιμάζουν και μία μεγάλη έκπληξη...Είναι χωρισμένα τα στρατόπεδα και ξεκάθαρες οι προθέσεις. «Απεταξάμην τα ριάλιτι», φωνάζει το MEGA, την ώρα που ο ΣΚΑΪ, το STAR, ο ΑΝΤ1 και ο ALPHA επενδύουν σημαντικά στα ριάλιτι που τους έβγαλαν ασπροπρόσωπους, ειδικά τον πρώτο. Ο ΑΝΤ1 εγκαταλείπει εν μέρει τη μυθοπλασία και θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του με μαγειρικό ριάλιτι σε συνδυασμό με τις «Αγριες Μέλισσες» και τον «Ηλιο».Το MEGA αρνείται να βάλει το δάχτυλο στο βάζο με το γλυκό και ψηφίζει σειρές δαγκωτό. Ηδη έχουν ανακοινωθεί «Η γη της ελιάς», «Το αύριο μας ανήκει», «Κομάντα και δράκοι», «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα», «Σκοτεινή θάλασσα» και «Ο δάσκαλος». Δεν υπάρχει ριάλιτι, σόου ή κάποιο πρόγραμμα το οποίο να ξεφεύγει από τη φιλοσοφία που θέλει στο ημερήσιο πρόγραμμα ζωντανές εκπομπές με γυναίκες κυρίως παρουσιάστριες και στο prime time σίριαλ σε συνδυασμό με αθλητικές μεταδόσεις και μουσικά προγράμματα.Στον ALPHA επιλέγουν ποικιλία περιεχομένου και συνδυάζουν «Bachelor» με «Σασμό» και άλλες νέες σειρές, αλλά και παραμονή των ήδη επιτυχημένων, όπως «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».Στον ΣΚΑΪ τα ριάλιτι θα παίζουν back to back. Δύο μαγειρικά ριάλιτι και το «Big Brother» καθημερινά κάτι δείχνουν.Σε κάθε περίπτωση, το τεστ είναι σημαντικό και θα φανεί ποιο είδος θα κυριαρχήσει. Γιατί το ριάλιτι φέρνει πρόσκαιρη τηλεθέαση, όμως η μυθοπλασία κατακτά συνήθεια και χτίζει βιβλιοθήκη.Κάποιοι επενδύουν, άλλοι θεωρούν πεταμένα λεφτά κάθε προσπάθεια να δημιουργηθεί αξιόλογο πρόγραμμα. Ομως οι ενδείξεις του τελευταίου έτους δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο κρύβει εκπλήξεις και λόγω συνθηκών καραντίνας κέρδισε το κοινό και έφερε κόσμο σε ζώνες κυρίως το πρωί και το μεσημέρι.Η Σίσσυ Χρηστίδου πήγε πολύ καλά, γι’ αυτό και πήρε μια καλή μεταγραφή στο MEGA. Ο Νίκος Μάνεσης στον ALPHA κρατά τα ηνία με μια infotainment εκπομπή, ενώ συμπαθητική είναι και η πορεία των ενημερωτικών εκπομπών.Εκεί που φαίνεται πως ίσως φουντώσει ο ανταγωνισμός είναι το μεσημέρι, όπου απέναντι στην αήττητη μέχρι και φέτος Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται» έρχεται μία νέα εκπομπή στον ΣΚΑΪ με τους Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα, ενώ σκέψεις για ενεργοποίηση της μεσημεριανής ζώνης με την Κατερίνα Καραβάτου γίνονται και στο MEGA. Αίνιγμα και το βράδυ της Κυριακής που παραδοσιακά φιλοξενεί λαμπερά προγράμματα, αλλά ακόμη ο προγραμματισμός δεν είναι ολοκληρωμένος.

Τα σόου επιστρέφουν. Μαζί με αυτά θα βρεθούν στο prime time τα live των ριάλιτι και τα talent shows. Στον ΣΚΑΪ έρχεται το «Voice», το live του «Big Brother» και το «Top Chef». Στον ALPHA το «Just the 2 of us» με το «Bachelor». Στον ΑΝΤ1 το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» και το «Game of Chefs», ενώ στο STAR επιστρέφει το «Dancing with the stars» και ο νέος κύκλος του «Greece’s Next Top Model». Με όλα τα παραπάνω όχι μόνο δεν περισσεύει βράδυ, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να βρεθούν και άλλες ώρες και μέρες. Τα περισσότερα θα διασταυρωθούν και θα μονομαχήσουν με άγνωστο αποτέλεσμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όποιος καταφέρει να δώσει την περισσότερη χαρά θα είναι και ο νικητής. Η τηλεοπτική συνθήκη άλλαξε και το άλλο επίσης σίγουρο είναι ότι όποιος προσπαθήσει να επαναφέρει παλιές τηλεοπτικές συνήθειες θα αποτύχει.