ΕΟΔΥ: Που θα γίνουν τα δωρεάν rapid test την Τετάρτη

Αύριο, Τετάρτη 9 Ιουνίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε 144 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνταιΣταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00Δ. Αθηναίων, Πλατεία Βικτωρίας, 09:30 -15:00Δ. Αθηναίων, Αγ. Βαρβάρα (εκκλησία) Πατήσια 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα – ΗΣΑΠ, 09:30 -15:00Δ. Αγίας Βαρβάρας, Κουντουριώτη και Ελευθερίου Βενιζέλου – Κόμβος, 09:30 -15:00Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, στα ΚΕΠ Πανοράματος, 10:00 - 15:00Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:00Δ. Θέρμης, στην κοινότητα της Νέας Ραιδεστού , 10:00-15:00Δ. Ν. Χαλκηδόνας, στη λαϊκή αγορά Μεσήμβριας, 10:00 - 15:00ΚΑΠΗ ΑγρινίουΚοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, ΑιτωλοακαρνανίαΚοινότητα Σιτομενών, ΑιτωλοακαρνανίαΊδρυμα Τσώνη, ΝαύπακτοςΠλατεία ΜεσολογγίουΧώρα, Πλατεία Γηροκομείου, Άνδρος, 10:00-14:00Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:15-12:15Πλατεία Δρέπανου, Ναύπλιο, 13:00-15:00Πλατεία Τολού, Ναύπλιο, 09:15-12:15Παναρκαδικό ΝοσοκομείοΠλατεία Αγίου Βασιλείου, ΑρκαδίαΚοινότητα Μελιγού, ΑρκαδίαΔημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 12:00-14:00Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30Πλατεία Οβρυά, Πάτρα, 09:00-14:30Πλατεία Θήβας, ΒοιωτίαΙατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00Κέντρο Ενημέρωσης Δ. Δράμας, 09:00Κοινότητα Καλαμώνα, Δράμα, 09:00Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30Κεντρική Πλατεία Δασίου, Ορεστιάδα, 09:30Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00Drive through στο Γήπεδο Φ. Κοσμάς, 09:00-15:00Λιμάνι Καμαριώτισσας, ΣαμοθράκηΠλατεία Δημαρχείου, Νέα Αρτάκη, Εύβοια, 09:00-13:00Περιφερειακό Ιατρείο Ερέτριας, Εύβοια, 09:30-12:30Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 09:00Πλατεία Κατσαντώνη, ΚαρπενήσιΛιμάνι ΖακύνθουΠλατεία Σολωμού, ΖάκυνθοςΠάρκο Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00Πλατεία Δημαρχείου, Βέροια, 09:30-14:00Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:30Κοινοτικό Ιατρείο Κούμανι, Ηλεία, 09:00-11:30Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας, 12:00-14:30Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, 09:00-14:30Πλατεία Ελευθερίας, ΗράκλειοΠλατεία Αγίας Αικατερίνης, ΗράκλειοΑγροτικό Ιατρείο Πότου, ΘάσοςΠλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 08:00-16:00Δημαρχείο Παραμυθιάς, Θεσπρωτία, 08:00-16:00Πλατεία Φιλιατών, Θεσπρωτία, 08:00-16:00Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00Κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00Πλατεία Ελευθερίας, ΚαβάλαΕλευθερούπολη, ΚαβάλαΚεντρικός Λιμένας ΚαλύμνουΛιμένας Λακκίου, Λέρος, 09:00-13:00Δ. Καρδίτσας, Δ.Ε. Μητρόπολης, πλατεία Μητρόπολης, 08:00-11:00Δ. Καρδίτσας, πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 10:00-15:00Δ. Καρδίτσας, Drive through στον Περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, 10:00-15:00Δ. Καρδίτσας, Δ.Ε. Μητρόπολης, Πλατεία Ξυνονερίου, 11:00-14:00Λεωφόρος Κύκνων, ΚαστοριάΆργος Ορεστικό, ΚαστοριάΚοινότητα Ευρώπουλων, ΚέρκυραΔημοτικό Θέατρο ΚέρκυραςΠλατεία Σπιανάδα, ΚέρκυραΣκάλα, Περιφερειακή Οδός Αργοστόλι-Σκάλα, ΚεφαλονιάΚΑΠΗ ΚιλκίςΚοινότητα Λεβεντοχωρίου, ΚιλκίςΠαλαιό Γυναικόκαστρο, ΚιλκίςΚ.Υ. ΚοζάνηςΠλατεία Νίκης, ΚοζάνηΠνευματικό Κέντρο ΠτολεμαΐδαςΔημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00Πλατεία ΟΣΕ, Λουτράκι, Κορινθία, 09:30-14:00Κοινότητα Αντιμάχειας, ΚωςΚΑΠΗ ΣπάρτηςΚεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00Άλογο/ Άγιος Αχίλιος, Λάρισα, 09:00-14:00Κοινότητα Ραχούλας, Λάρισα, 09:00-12:00Κοινότητα Μάνδρας, Λάρισα, 12:00-15:00Ελασσόνα, Λάρισα, 09:00-15:00ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, ΛασίθιΠλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ΜυτιλήνηΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:30Drive through στη ΜύριναΚτίριο ΠΕ Μαγνησίας, 09:00-14:00Άγιος Δημήτριος, Μαγνησία, 09:00-13:00Drive through Ζαγορά Πηλίου, 09:00-11:30Drive through Μούρεσι Πηλίου, 12:30-14:00Drive through Λεχώνια, Μαγνησία, 09:00-14:00Κτίριο ΠΕ Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, 08:00-14:00Γήπεδο Φ. Αμοιρίδης, ΞάνθηΠλατεία Νάουσας, ΠάροςΔημαρχείο Γιαννιτσών, ΠέλλαΔημαρχείο Κρύας Βρύσης, ΠέλλαΚοινότητα Άρνισσα, ΠέλλαΚοινότητα Άγρα ΠέλλαDrive through Ανδρομάχη, ΚατερίνηDrive through Αιγίνιο, Δ. Πύδνας-ΚολινδρούΠλατεία Ελευθερίας, ΚατερίνηΠαραλία Πάργας, ΠρέβεζαΠαραλία ΠρέβεζαςΚοινότητα Πλακιά, Δ. Αγίου Βασιλείου, ΡέθυμνοΠλατεία ΧΕΝ, Κομοτηνή, 10:00-15:00Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30Σαν Φραντζέσκο, Ρόδος, 09:30-14:30Κ.Υ. Καρλοβάσου, ΣάμοςΓ.Ν. ΣάμουDrive through στο Εθνικό Στάδιο ΣερρώνΑθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00Κοινότητα Ποσειδωνίας, Σύρος, 10:00-14:00Πλατεία Κλωτσοτήρα, Τρίκαλα, 08:00Δημαρχείο Τρικάλων, 12:00Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00Πλατεία Στουρναραίικων, Τρίκαλα, 10:00Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 08:00Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 08:00Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00Πλατεία Ροδίτσας, Φθιώτιδα, 12:00-14:00Δ. Δομοκού, Κοινότητα Μελιταίας, 09:00-11:00Δ. Δομοκού, Κοινότητα Καρυών, 09:00-11:00Δ. Δομοκού, Κοινότητα Φυλιαδώνας, 11:30-13:30Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, ΦλώριναΛαϊκή Αγορά ΦλώριναςΠνευματικό Κέντρο ΆμφισσαςΚοινότητα Ερατείνης, ΦωκίδαΝέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00Κλειστό Γυμναστήριο Ταυρωνίτη, ΧανιάΠλατεία Βουνακίου, Χίος