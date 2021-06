Gov.gr - self tests: Πώς δηλώνουμε το αποτέλεσμα - Η διαδικασία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η υποβολή του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, είναι υποχρεωτική και γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας self-testing.gov.gr Ταλειτουργούν ως συμπληρωματικό «εργαλείο» για τον περιορισμό της εξάπλωσης του, είναι πληθυσμιακές κατηγορίες που υποχρεούνται για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.Η προμήθειά τους γίνεται δωρεάν από ταμε την επίδειξη τουκαι της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.Μετά την διενέργεια του self test, είναι υποχρεωτική η δήλωση του αποτελέσματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας self-testing.gov.gr.Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων, με τη διάθεση τριών τεστ στις ομάδες δικαιούχων (οπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατα τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας.Σύμφωνα με τον, η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self testκαι από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.Εάν είστε εκπαιδευτικός (δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου), ανήκετε σε ΑΕΙ, ή ανήκετε σε κάποια άλλη κατηγορία ατόμων που πρέπει να προσκομίσουν δήλωση αποτελέσματος για την πρόσβαση σε σχολική μονάδα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή αν δεν ανήκετε σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες, μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος:Συμπληρώστε την«Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» εδώ Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 [Εάν είστε εργαζόμενος τουκαι εργάζεστε με φυσική παρουσία, μπορείτε να δηλώσετεθετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος.Εάν είστε εργαζόμενος τουιδίως σε κλάδο λιανεμπορίου, τουρισμού, μεταποίησης, επισιτισμού, ή των μεταφορών μπορείτενα δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος.Εάν είστε γονέας/κηδεμόνας μαθητή ή ενήλικος μαθητής, μπορείτε να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη Σχολική κάρτα για COVID-19:Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα «Σχολική κάρτα για COVID-19»Σχολική κάρτα για COVID-19 [Εάν είστε ναυτικός - μέλος πληρώματος πλοίου που εκτελεί θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, μπορείτε να δηλώσετε εδώ το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού σας ελέγχου self-test:για τονμπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία από την Δευτέρα 7 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εργασίας, από σήμερα Δευτέρα 7/6/2021 και καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία δωρεάν self test, ένα για την εβδομάδα 7-14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15-22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23-30 Ιουνίου.Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη άδεια κα, ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική του/ης σύμβαση τόπο εργασίας.Κατ’ εξαίρεση για την εβδομάδα από 7/6/2021 έως 13/6/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε ημέρα έως και 13/6/2021.Από 14/6/2021 έως 30/6/2021 ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, επισημαίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών ότι από σήμερα Δευτέρα 7 Ιουνίου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα είναι σε θέση να προμηθευτούν τρία νέα self test.Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 7-12 Ιουνίου, 14-21 Ιουνίου και 21-27 Ιουνίου.Εν τω μεταξύ, διευκρινίσεις σχετικά με την διάθεση των δωρεάν self testΌπως εξήγησε «η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας.Συγκεκριμένα, την τρέχουσα εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από 3 τεστ όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι. Την επόμενη εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από 3 τεστ όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και όλοι οι πολίτες 18-30 ετών».Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριούκαι από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες».Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «από τις 12/4 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η πολιτική δημόσιας υγείας έχει καταγραφεί, με την ταυτόχρονη συνδρομή του εμβολιασμού και της στοχευμένης δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ, η ακόλουθη πτώση στους εξής δείκτες:-73% κρούσματα COVID-65% νοσηλευόμενοι λόγω COVID- 0,73 λόγος εισαγωγών προς εξιτήρια στα νοσοκομεία για ασθενείς COVID-53% μείωση δείκτη θετικότητας».