Sail to Freedom: Η Νέα Υόρκη γιόρτασε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων ομογενών πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση «Sail to Freedom», που, για να τιμήσει την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση Επρόκειτο για μία εντυπωσιακή πλωτή παρέλαση στη θάλασσα της Νέας Υόρκης, κατά την οποία δεκάδες σκάφη με ελληνικές και αμερικάνικες σημαίες δημιούργησαν μίαΌταν η νηοπομπή έφτασε στο Άγαλμα της Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από ιερωμένο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής που μετέφερε μήνυμα του Σεβασμιώτατου Ελπιδοφόρου και ρίψη στεφάνου στη μνήμη των Ηρώων της Επανάστασης.Ακολούθησε έπαρση των σημαιών καθώς και ανάκρουση των εθνικών ύμνων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ελλάδος. Εμπνευστής της εκδήλωσης ήταν η Ελληνοαμερικανίδα Ευαγγελίνα Πλακάς, ιδιοκτήτρια της Global Alive LLC, σε συνεργασία φορείς της Ομογένειας και διακεκριμένους Ελλήνων της διασποράς.του «Sail to Freedom» ήταν να αναδειχθεί η συνεισφορά τους ελληνικού εμπορικού και πολεμικού στόλου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, και να τιμηθεί η προσφορά των Αμερικανών φιλελλήνων σε αυτήν.«Η πανδημία Covid-19 δεν μας επέτρεψε να γιορτάσουμε όμως θα θέλαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Για εμάς όμως αποτελούσε χρέος να τιμήσουμε τη θυσία των προγόνων μας αλλά και τη βοήθεια που πρόσφεραν οι Αμερικανοί φιλέλληνες. Έτσι, σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε μια διαφορετική παρέλαση, έναν θαλάσσιο πλου με όλα τα μέτρα ασφάλειας. Η συγκίνηση που νιώσαμε όταν είδαμε να υλοποιείται αυτός ο στόχος δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Έλληνες ομογενείς από διαφορετικές γενιές και σύγχρονοι αμερικανοί φιλέλληνες ενωμένοι τιμήσαμε την τόσο σημαντική για τη χώρα μας επέτειο», δήλωσε η Ευαγγελίνα Πλακάς.της εκδήλωσης «Sail to Freedom» ήταν ο Ελληνοαμερικανός Λου Κάτσος, πρόεδρος της East Mediterranean Business Culture Alliance και ο επιφανής Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης.Ο κ. Κάτσος αναφέρθηκε στην ελληνική διασπορά, που από τα ομηρικά χρόνια δημιουργούσε κοινότητες σε όλο τον κόσμο, και υπογράμμισε τον ρόλο που διαδραμάτισε στην Ελληνική Επανάσταση.Από την πλευρά του ο κ. Κατσιματίδης εξήρε το γεγονός ότι παρά την πανδημία πραγματοποιήθηκε μία τέτοια εκδήλωση, τονίζοντας: «Μπορεί φέτος να μην είχαμε την γνωστή παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο, αλλά πετύχαμε κάτι καλύτερο: καταφέραμε η ημέρα εορτασμού της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας να συμπίπτει με το γεγονός ότι κερδίσαμε τον νέο κορωνοϊό».Στην εκδήλωση και στη νηοπομπή το «παρών» έδωσαν αμερικανοί πολιτικοί και διαπρεπείς Έλληνες ομογενείς.Η Κάρολιν Μαλόνι, μέλος της Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, αναφέρθηκε στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδος καθώς και στις προσπάθειες που κάνει για την επιστροφή των«Όποιος αγαπάει την Ελευθερία, αγαπάει και την Ελλάδα. Οι ιδέες που διδαχτήκαμε από την Ελλάδα ενέπνευσαν και την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα που ανήκουν στην Ελλάδα είναι στην Αγγλία και εγώ με τον Γκρέγκορι Μικς κάνουμε προσπάθειες να επιστραφούν στον τόπο τους», υπογράμμισε το μέλος της Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Κάρολιν Μαλόνι.Στις ενέργειες που γίνονται ως προς αυτό αναφέρθηκε και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ Γκρέγκορι Μικς: «Μαζί με την κυρία Μαλόνι εργαζόμαστε στο Κονγκρέσο για μία ισχυρή συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας, τόσο για σήμερα όσο και για το μέλλον».Την εκδήλωση στήριξε με την παρουσία της και η ομογενής ομοσπονδιακή βουλευτής της Νέας Υόρκης Νικόλ Μαλλιωτάκη, η οποία δήλωσε: «Στόχος μου είναι να θέτω σε προτεραιότητα για την αμερικανική εξωτερική πολιτική την επανένωση της Κύπρου όπως και τις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ζήτω η Ελλάς!».Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη μεγάλη πλεύση, τατης αναγνωρισμένης performer Τζένιφερ Κόβατς.Την Ελληνική Κυβέρνηση στην εκδήλωση «Sail to Freedom» εκπροσώπησε η βουλευτής των Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογυιού.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε η συνεισφορά της Μάνης στην Ελληνική Επανάστασης με την παρουσίαση της ιστορίας της μανιάτικης σημαίας και της μανιάτικης φορεσιάς από τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Σπανέα.Η εκδήλωση «» παρουσιάστηκε από τις δημοσιογράφους Ευλαμπία Ρέβη και Νικόλ Πεταλίδης και μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη.Ο Νίκος Τερζήςτην οποία δημιούργησε αποκλειστικά για την εκδήλωση και την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.Η παραγωγή περιελάμβανε βίντεο με μηνύματα εκπροσώπων της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και άλλων προσωπικοτήτων από διάφορους χώρους, ανάμεσα στους οποίους και κορυφαίοι Έλληνες αθλητές.Τέλος, προβλήθηκανπου ανέδειξαν τη συμβολή των φιλελλήνων αλλά και τη συνεισφορά της ναυτιλίας στην Ελληνική Επανάσταση.